L’Audio Magic Eraser de Google Pixel 8 réduit au silence les bruits gênants dans vos vidéos

Google a lancé mercredi sa nouvelle série de téléphones Pixel 8 alimentés par le nouveau processeur Tensor G3. Le précédent silicium conçu par Google a activé des fonctionnalités d’IA telles que Magic Eraser qui effacent les éléments indésirables des photos, et le Tensor G3 permet une nouvelle astuce qui fait de même pour supprimer les bruits de fond gênants dans la vidéo – appelée, à juste titre, Audio Magic Eraser.

Lorsqu’il est activé, Audio Magic Eraser utilise l’IA pour désactiver automatiquement les parties de la vidéo qui ne sont pas au centre de l’attention : sur scène lors du lancement du Pixel 8, par exemple, le présentateur a montré une vidéo d’un bébé en train de faire du bruit devant la caméra, et Audio Magic Eraser ont coupé les aboiements bruyants du chien en arrière-plan.

Audio Magic Eraser catégorise largement les types de bruit pour que les utilisateurs puissent choisir les parties qu’ils souhaitent supprimer. Dans la vidéo de Google ci-dessus, ils sont regroupés en parole, foule, bruit, vent et musique. Cela le rend moins sélectif manuellement que son homologue photo Magic Eraser, mais offre toujours un certain contrôle sur ce que vous souhaitez supprimer et laisser dans vos vidéos.

Google ne savait pas si le nouvel Audio Magic Eraser serait disponible sur les anciens modèles Pixel (d’autres fonctionnalités compatibles Tensor du Pixel 7 s’étaient répercutées sur le Pixel 6, par exemple) ou sur le tout nouveau Pixel Fold, d’ailleurs. Pour l’instant, les seuls téléphones utilisant Audio Magic Eraser sont les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

