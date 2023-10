Ce fut une journée bouleversante dans un Floride vendredi dans la salle d’audience alors que des images de caméra troublantes ont été diffusées devant le jury lors du procès d’un père accusé d’avoir enfermé son fils adoptif dans une pièce semblable à une boîte pendant des heures.

Timothy Ferriter, 48 ans, et sa femme auraient gardé le garçon, alors âgé de 14 ans, dans la boîte sans fenêtre de 8 pieds sur 8 pieds avec seulement un lit, un seau et un appareil photo.

Son avocat a déclaré au tribunal qu’ils avaient été aux prises avec des problèmes de comportement de leur fils après l’avoir adopté alors qu’il était un enfant d’un orphelinat au Vietnam.

Alors que les jurés et les personnes présentes dans la salle d’audience ont pu voir les images de la vidéo, les étrangers n’ont pu entendre que l’audio, diffusé sur CourtTV, car le garçon était mineur.

Mais les téléspectateurs ont déclaré que le son était suffisamment dérangeant et se sont tournés vers la plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour exprimer leur dégoût face à ce qu’ils entendaient.

« Vous voulez que votre journée entière soit gâchée, consultez l’essai et le hashtag #BoyInaBox », un téléspectateur a écrit sur X alors que les images de la caméra Ring étaient diffusées au tribunal.

Pour les téléspectateurs qui n’étaient pas dans la salle d’audience, on pouvait entendre Ferriter crier et insulter le garçon, principalement à propos du nettoyage d’un seau qui semblait lui avoir été donné pour l’utiliser comme toilettes.

« Tu as pissé dans le seau ? » » a-t-il crié au garçon, lui ordonnant de l’emmener dehors pour se débarrasser du contenu. « Attrape le! Nettoie. Ne laissez pas les voisins vous voir jeter le seau ! »

(Télévision de la Cour)

Le son de ses actions a profondément bouleversé les téléspectateurs. « J’ai été maltraitée par un beau-parent et je trouve ce qu’ils ont fait dégoûtant. Je sais ce qu’est la maltraitance, je l’ai vécu. C’est de l’abus », en a écrit un.

« Je suis LIVID ! Entendre cet audio me fait bouillir le sang !!! un autre a dit. « C’est presque insupportable à regarder à ce stade… wow. »

Lors de ses déclarations liminaires, la procureure Brianna Coakley a déclaré au tribunal que l’adolescent s’était enfui du domicile familial à Jupiter en janvier 2022, ce qui a alerté les autorités sur les conditions dans lesquelles il était contraint de vivre.

« Il y avait une structure – une petite pièce, en forme de boîte, construite dans le garage et qui n’avait pas de fenêtres. Il y avait un sommier et un matelas, un seau dans le coin et un bureau », a-t-elle déclaré, ajoutant que Ferriter et sa femme « ont éteint cette lumière et ont laissé leur fils de 14 ans enfermé dans cette pièce dans le noir. »

Le garçon, qui n’a pas été identifié ni montré dans la couverture médiatique, a comparu à la barre jeudi, où il a décrit comment il avait passé des heures enfermé dans le débarras avec seulement un seau pour salle de bain.

« Pour moi, être enfermé dans une pièce, c’est déshumanisant. C’est presque aussi grave qu’un génocide », a-t-il déclaré. « C’est triste d’abuser d’un enfant qui se comportait comme un enfant. »

Lors du contre-interrogatoire, le garçon a choqué beaucoup de personnes lorsqu’il a déclaré qu’il ne blâmait pas ses parents adoptifs.

«Je n’ai pas une mauvaise image de Tim et Tracy. Ils ont simplement commis une erreur », a-t-il déclaré. «Ils agissaient simplement par surprise frénétique face à mes actions. Je crois qu’ils n’essayaient pas de faire du mal », a déclaré l’adolescent. « Je crois que les gens devraient reconnaître que c’était une erreur, leur pardonner et passer à autre chose. »

L’avocat de Ferriter, Pyra Murad, a déclaré que la famille avait essayé d’obtenir l’aide de médecins, de thérapeutes et d’écoles, mais que rien n’avait amélioré leur comportement, selon WPTV.

« Pendant des années, il a continué à adopter ces comportements et ne voulait pas s’arrêter », a déclaré Mme Murad. « Une mauvaise éducation ne fait pas d’une personne un criminel. »

Ferriter est accusé de maltraitance aggravée sur enfant, de séquestration et d’un chef supplémentaire de négligence envers les enfants.

S’il est reconnu coupable, il risque 40 ans de prison après avoir refusé un accord de plaidoyer qui lui aurait valu de purger 24 mois derrière les barreaux et cinq ans de probation.

Son épouse Tracy a également été inculpée, mais est jugée séparément. La date du procès n’a pas encore été fixée dans son affaire.