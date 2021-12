L’Audio Engineering Society a reconnu les prouesses technologiques audio de Samsung – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a une fois de plus vu son statut de pionnier dans l’arène technologique confirmé puisque 5 des 10 meilleurs articles sélectionnés pour être mis en évidence lors de la convention d’automne 2021 de l’Audio Engineering Society (AES) étaient ceux soumis par les meilleures équipes de recherche de l’entreprise. Basée à New York, aux États-Unis, AES est la conférence universitaire internationale la plus prestigieuse au monde dans les domaines de la technologie audio et de l’ingénierie.

Les cinq articles sélectionnés cette année pour la prestigieuse liste des « 10 meilleurs » d’AES ont été soumis par Samsung Research (SR) 1 L’équipe de technologie visuelle et le laboratoire audio de Samsung Research America (SRA).

Lisez la suite pour en savoir plus sur les articles de pointe soumis par Samsung pour avoir reçu la distinction Top 10 cette année.

?? Une étude sur l’IA pour l’extension des basses et la réduction de la distorsion dans les haut-parleurs (SRA)

L’article le plus téléchargé de la conférence AES de cet automne, l’article de la SRA intitulé « Application des techniques d’IA pour le contrôle non linéaire des haut-parleurs », poursuit le travail de l’équipe sur l’extension des basses et la réduction de la distorsion.

L’article postule que, afin d’obtenir un volume élevé qui présente une bonne extension des basses, une faible distorsion et une protection mécanique, le mouvement du diaphragme du haut-parleur doit être contrôlé avec précision.

L’étude de SRA présente une nouvelle approche pour résoudre ces problèmes qui exploite un réseau de neurones pour mapper directement le déplacement du diaphragme du haut-parleur à la tension d’entrée, permettant ainsi au haut-parleur d’être « inversé ». Cette technique permet non seulement le contrôle et la linéarisation du haut-parleur sans hypothèses théoriques, mais elle est également plus simple à mettre en œuvre.

?? Développer une méthode pour mesurer plusieurs haut-parleurs simultanément (SRA)

Le deuxième article du Top 10 de la SRA, intitulé « Deconvolution of Room Impulse Responses From Simultaneous Excitation of Loudspeakers », présente une méthode qui permet de mesurer plusieurs haut-parleurs dans une pièce simultanément, ce qui réduit le temps de mesure, par rapport aux systèmes audio immersifs typiques, par un facteur de dix.

L’égalisation traditionnelle de la pièce implique l’excitation d’un haut-parleur à la fois, puis la déconvolution de la réponse du haut-parleur de la pièce à partir de l’enregistrement. Au fur et à mesure que le nombre de haut-parleurs et de positions dans une pièce augmente, le temps nécessaire pour mesurer les réponses des haut-parleurs dans la pièce augmente donc également. Par conséquent, l’article de SRA présente une technique pour déconvoluer les réponses impulsionnelles après avoir excité tous les haut-parleurs en même temps.

?? Optimiser l’intégration des systèmes audio dans les téléviseurs minces (SRA)

Parallèlement au développement de nouvelles technologies d’affichage à faible encombrement ces dernières années, la tendance est à la réduction de la taille globale des appareils électroniques grand public, y compris les téléviseurs. Afin de lutter contre les limitations physiques du développement de la technologie audio induites par ces conceptions, SRA a produit son article certifié AES Top 10 intitulé « Considérations relatives à la conception des transducteurs pour les applications de télévision mince ».

Le facteur de forme mince du téléviseur provoqué par les tendances de l’industrie crée un défi pour la conception de systèmes audio intégrés car il limite considérablement les possibilités de performances physiques de tout transducteur acoustique. Pour la plupart, les technologies DSP (Digital Signal Processor) et d’amplificateurs modernes ont été capables d’utiliser le transducteur jusqu’à ses limites de performances et ainsi de maintenir la qualité audio. Cependant, si une réduction supplémentaire de l’épaisseur du téléviseur est souhaitée, ces technologies ne suffiront plus. L’article de SRA discute des limites physiques des conceptions actuelles et suggère une nouvelle disposition d’un transducteur à bobine mobile pour les applications de dispositifs ultra-minces.

?? Découvrir le meilleur codec audio pour HDR10+ (SRA)

Alors que nous entrons dans l’ère HDR10+, SRA a mené des recherches sur le codec audio préféré pour HDR10+, ce qui a abouti à cet article primé, « Exigences de débit binaire pour un codec audio pour les formats stéréo, surround et immersifs ».

L’article montre que le codec Opus serait un excellent choix comme codec audio préféré pour HDR10+. L’équipe a effectué trois tests d’écoute sur du contenu stéréo encodé Opus, 5.1 et 7.1.4 canaux tirés de fichiers musicaux, cinématiques et EBU encodés à des débits binaires de 32, 48 et 64 kbps par canal. L’encapsulation Opus actuelle dans Ogg ne prend pas en charge 7.1.4 avec l’appariement stéréo. Par conséquent, l’article propose un nouveau schéma d’appariement stéréo pour accueillir le contenu 7.1.4 dans Opus avec un codage stéréo commun. Les résultats de l’étude menée indiquent qu’un débit binaire de 64 kbps par canal ou plus est requis pour la transparence en stéréo, mais 48 kbps par canal peuvent être suffisants pour les formats audio 5.1 et 7.1.4.

?? Développement d’un codec audio 3D basé sur l’IA pour une immersion élevée dans OTT Senvironnement de service (RS)

Alors que les tendances croissantes indiquent que la plate-forme de consommation média préférée des utilisateurs est passée des chaînes de cinéma ou de diffusion aux services over-the-top (OTT), le document de SR, intitulé « AI 3D Immersive Audio Codec Based on Content-Adaptive Dynamic Down-Mixing and Up -Mixing Framework’, propose un nouveau codec audio immersif 3D pouvant prendre en charge divers formats audio spatiaux pour plusieurs configurations de haut-parleurs accessibles dans les environnements de service OTT.

Contrairement aux technologies conventionnelles qui utilisent un profil de mixage fixe quels que soient le type de contenu et les caractéristiques, SR propose un cadre qui applique de manière variable le profil de mixage/démixage déterminé en effectuant dynamiquement une classification de scène audio et une analyse des caractéristiques de distribution spatiale de l’énergie basée sur la technologie AI. Il a également été montré à travers une évaluation d’écoute que la méthode proposée peut fournir une immersion plus élevée que la méthode conventionnelle, même dans un environnement de service OTT de divertissement à domicile.

1 Le centre de R&D avancé de Samsung Electronics, qui dirige le développement de technologies futures pour ses divisions Consumer Electronics et IT & Mobile Communications