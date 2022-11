L’audio effrayant du cockpit capture le moment où un avion de chasse brésilien a rencontré un OVNI alors que le pilote criait “qu’est-ce que c’est?”

L’audio CHILLING du cockpit capture le moment où un pilote d’avion de chasse a rencontré un OVNI alors qu’il disait “Ce n’est pas un avion, qu’est-ce que c’est?”.

Le message radio du pilote brésilien à la tour de contrôle a été inclus dans le nouveau film documentaire OVNI Moment de contact.

Les cinq pilotes ont raconté ce qui s’est passé lors d’une conférence de presse Crédit : Governo Do Brazil

James Fox, le réalisateur du film, a publié le court extrait de la rencontre qui s’est produite lors de la soi-disant “Nuit des OVNIS”.

L’événement mystérieux a vu cinq pilotes de l’armée de l’air déconcertés qui auraient vu jusqu’à 21 objets apparaître et disparaître sans explication.

Des centaines de témoins auraient vu les objets – dont on a calculé qu’ils se déplaçaient à des vitesses allant jusqu’à 11 500 mph.

Moment de contact comprend l’audio original de la rencontre mystérieuse sur Sao Paulo.

“Ce n’est pas un avion, qu’est-ce que c’est ? Il y en a trois ?”, a dit le pilote de chasse par radio à la tour de contrôle.

“Il y a encore plus.”

Il a poursuivi: “Regardez! Un est passé par ici, radial 100 à 150, juste devant Mike-Bravo-Zulu. Compris? Le gars est après.”

Moment of Contact inclut la célèbre rencontre ainsi que d’autres incidents d’OVNI brésiliens – axés sur un accident présumé à Varginha.

On prétend qu’en 1996, un certain nombre d’habitants de la ville ont été témoins de l’accident et ont rencontré une créature extraterrestre de 4 pieds de haut avec une peau grasse brune et d’énormes yeux rouges.

Le Brésil semble avoir eu une riche histoire de rencontres d’OVNIS – y compris un objet en forme de soucoupe qui aurait été photographié en janvier 1958.

Les photos auraient été prises par le membre d’équipage Almiro Baraúna du navire-école de la marine Almirante Saldanha naviguant près de l’île de Trindade dans l’Atlantique.

Les photos semblent montrer la forme – qui semble être une soucoupe volante – se déplaçant au-dessus de la mer.

Les enquêteurs américains ont considéré les photos comme un canular dans le cadre de l’étude controversée Project Blue Book.

La Nuit des OVNIS se démarque cependant par l’ampleur de la rencontre et le nombre et la qualité des témoins.

Il a même été abordé lors d’une conférence de presse au cours de laquelle les pilotes ont admis qu’ils n’avaient aucune idée de ce dont ils avaient été témoins.

S’ils essayaient d’interagir avec moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c’est qu’ils se sont comportés intelligemment Sergent Sergio Mota da Silva

“Notre objectif était précisément d’approcher et d’identifier”, a déclaré le pilote de l’armée de l’air, le lieutenant Kleber Caldas Marinho.

“Mais nous ne pouvions même pas nous approcher, encore moins nous identifier.”

Il a décrit se rapprocher de la cible “qui a cessé de se déplacer vers moi et a commencé à grimper”.

“J’ai continué à suivre le contact jusqu’à environ 30 000 pieds, lorsque j’ai perdu le contact radar et qu’il ne restait plus qu’un contact visuel”, a-t-il déclaré.

L’incident du 19 mai 1986 a vu des OVNIS atteignant jusqu’à 100 mètres de diamètre repérés par des témoins civils et militaires dans quatre États : São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Goiá.

Il est même discuté par le gouvernement brésilien et a été la pièce maîtresse d’une nouvelle audience sur les ovnis organisée par le Brésil en juin.

Les pilotes se sont retrouvés à regarder des objets devant eux qui n’apparaissaient pas sur les radars de leurs avions – et parfois l’inverse – alors que les objets jouaient au “chat et à la souris” avec eux.

Photos prises depuis un navire brésilien en 1958 montrant prétendument un OVNI

L’objet en forme de soucoupe a été photographié par Almiro Baraúna

Les images ont été rapidement rejetées par les enquêteurs américains comme un «canular»

Les premiers signes de quelque chose d’inhabituel ont été signalés par le contrôleur aérien de l’armée de l’air brésilienne, le sergent Sergio Mota da Silva.

Il a repéré une lumière dans le ciel depuis la tour de contrôle d’un aéroport près de la ville de Sao Paulo.

“Il ne monte ni ne descend, il ne va ni à gauche ni à droite, il reste juste là”, a-t-il déclaré.

Mota a demandé aux contrôleurs de l’aéroport international de Sao Paulo si des avions se dirigeaient vers son aérodrome, ce à quoi ils ont répondu qu’il n’y en avait pas.

À un moment donné, il a dit qu’il avait atténué les lumières sur la piste de l’aéroport, faisant venir les objets vers la tour de contrôle, puis, lorsqu’il a augmenté la luminosité, ils se sont éloignés.

“S’ils essayaient d’interagir avec moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c’est qu’ils se sont comportés intelligemment”, a-t-il déclaré à la BBC.

Vers 20 heures, environ 2000 cadets et officiers d’une école de formation de l’armée de l’air dans la même zone ont signalé avoir repéré les lumières.

Puis une heure plus tard, un avion piloté par le président du constructeur aéronautique Embraer a signalé plusieurs objets dans le ciel alors qu’il atterrissait au même aéroport.

Les lumières dans le ciel ont également été vues depuis deux avions de passagers, dont un voyageant à l’intérieur du Brésil.

L’armée de l’air est alors passée à l’action et a dépêché ses chasseurs pour intercepter les objets – mais ce n’était pas une tâche simple car les pilotes se sont retrouvés désorientés par ce qui se passait.

“Parfois, les pilotes avaient un contact visuel avec les cibles, mais les radars n’enregistraient rien”, a déclaré Mota.

“D’autres fois, les radars ont même détecté la présence d’objets, mais les pilotes ne pouvaient pas les voir.”

Au départ, trois avions ont été envoyés, dont un Mirage F-103, qui a décollé peu avant 23 heures avec le capitaine Armindo Sousa Viriato aux commandes.

Bientôt, son avion de combat haute performance a atteint 1 000 mph, mais alors qu’il se rapprochait de l’OVNI, il a accéléré à une vitesse qu’il a calculée comme étant 15 fois la vitesse du son, soit 11 500 mph.

Le capitaine Armindo Sousa Viriato a déclaré que l’un des objets voyageait à 11 500 mph Crédit : BBC

“S’il existe un avion capable de développer cette vitesse, je ne le connais pas”, a-t-il déclaré dans une interview quelques années plus tard.

Pendant ce temps, les événements incroyables qui se déroulaient dans le ciel n’étaient pas passés inaperçus au sol.

Le photographe Adenir Britto travaillait de nuit dans le bureau de son journal lorsqu’il a appris qu’il y avait une “soucoupe volante” au-dessus de sa tête.

Supposant initialement qu’il s’agissait d’une farce, il est sorti avec un journaliste et, à sa grande surprise, a vu les objets et a commencé à tirer.

« Ce fut une expérience unique dans ma carrière. Je n’ai plus jamais rien vu de tel”, a-t-il déclaré.

“Jusqu’alors, je me fichais de savoir si je croyais ou non aux ovnis.

“Mais j’en suis venu à avoir une vision différente de ce monde mystérieux. Il était impossible que je ne puisse pas changer d’avis, après tout, j’ai eu le privilège d’être un témoin oculaire et un témoin photographique.”

Dans une autre tournure, deux officiers de l’armée de l’air accompagnés du chercheur américain sur les ovnis James J. Hurtak, se sont présentés au journal environ un mois plus tard.

Ils ont exigé que l’éditeur leur montre les négatifs des photos sous prétexte qu’ils voulaient qu’ils soient analysés par la NASA. Ils n’ont jamais été revus depuis

Les événements incroyables se sont rapidement infiltrés et ont commencé à recevoir une large couverture dans les médias.

Cela a incité le ministre de l’armée de l’air, le brigadier Octávio Júlio Moreira Lima, à tenir une conférence de presse sans précédent au cours de laquelle les pilotes ont décrit ce qui s’était passé.

“J’ai été prévenu par le contrôle au sol qu’il y avait plusieurs contacts devant moi à une trentaine de kilomètres”, raconte l’un.

“J’ai également été averti que des contacts approchaient par derrière et ils sont arrivés jusqu’à ce qu’ils soient à trois kilomètres derrière moi. J’ai dû plonger et comme je l’ai fait, les contacts ont commencé à grimper.

Les contrôleurs au sol ont dit à un autre pilote que treize OVNIS le poursuivaient, six d’un côté de lui et sept de l’autre, a dit un autre.

Mais Octavio Moreira Lima a été contraint d’admettre : “Nous n’avons aucune explication.”

Un rapport de 2009 de l’armée de l’air sur la “Nuit des ovnis” a conclu que ses hauts gradés “sont d’avis que les phénomènes sont solides et reflètent, d’une certaine manière, l’intelligence”.

Cela était dû « à la capacité de suivre et de maintenir une distance par rapport aux observateurs, ainsi que de voler en formation ».

Le photographe Adenir Britto a capturé cette image des objets dans le ciel Crédit : BBC