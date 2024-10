L’audio du tribunal fournit plus de détails sur les pots-de-vin présumés impliquant 2 élus de Jackson

Les procureurs américains ont publié l’audio de l’audience du 17 octobre de Sherik Marve’ Smith, fournissant plus de détails sur la manière dont lui et un autre conspirateur ont facilité la corruption de deux élus anonymes de la ville de Jackson.

Smith a plaidé coupable de complot visant à frauder les États-Unis, plus précisément de complot en vue de commettre des pots-de-vin, la semaine dernière au palais de justice américain Thad Cochran. Au cours de l’audience, la procureure américaine Kimberly Purdie a raconté les événements qui ont conduit à l’arrestation de Smith.

Tout a commencé le 8 novembre 2023, lorsque Smith, le « co-conspirateur non inculpé A » et un témoin, connu sous le nom de « témoin 1 », ont rencontré et accepté d’aider deux promoteurs immobiliers de Nashville qui cherchaient à construire un complexe au centre-ville. à Jackson. Les frais exigés par Smith et le co-conspirateur pour leur aide étaient de 100 000 $ chacun.

À l’insu de Smith et de son co-conspirateur, les deux développeurs de Nashville étaient en réalité des agents infiltrés du FBI. La réunion déclencherait les événements menant au scandale de corruption de la ville de Jackson qui a déjà fait tomber un membre du conseil municipal de Jackson.

Sherik Marve’ Smith, à droite, de Jackson quitte le palais de justice des États-Unis Thad Cochran avec son avocat Ed Blackmon Jr. Après que Smith ait été inculpé et a plaidé coupable de complot en vue de commettre des pots-de-vin jeudi. L’acte d’accusation de Smith est lié à l’affaire qui a fait tomber l’ancienne conseillère municipale du quartier 2 de Jackson, Angelique Lee.

Ce que recherchaient les « développeurs »

Les « promoteurs » – des agents infiltrés du FBI – ont déclaré qu’ils étaient intéressés à répondre à la déclaration de qualification de la ville pour un « développement à usage mixte » en face du Jackson Convention Complex. La ville a publié une demande de propositions (RFP), ou un énoncé de qualités (SOQ), pour le « développement à usage mixte » le 31 janvier.

Mais avant cela, Smith et le « co-conspirateur non inculpé A » ont déclaré qu’ils aideraient les agents infiltrés à faciliter la corruption des élus de Jackson afin que les agents puissent avoir une longueur d’avance dans le projet de développement.

Les agents infiltrés « se sont appuyés sur l’accusé (Smith) et le co-conspirateur A pour déterminer quels fonctionnaires de la ville de Jackson corrompre, quel montant soudoyer ces fonctionnaires, quand corrompre ces fonctionnaires, où corrompre ces fonctionnaires et sous quelle forme ces pots-de-vin prendrait », a déclaré Purdie.

Après avoir soumis une demande d’archives publiques, le Clarion Ledger a rapporté qu’une société associée au procureur de district Jody Owens – Facility Solutions Team LLC – était l’une des trois sociétés à répondre à l’appel d’offres de la ville pour le « développement à usage mixte ». Les deux autres soumissionnaires étaient 2K Developments LLC et Speed ​​Commercial Real Estate.

Réunions de janvier et février

Le 11 janvier, Smith, le « co-conspirateur non inculpé A », le « co-conspirateur non inculpé B », les agents d’infiltration et l’ancienne conseillère municipale du quartier 2, Angelique Lee, se sont tous réunis pour le dîner. Lee finirait par plaider coupable de complot en vue de commettre des pots-de-vin en août.

Comme Lee, qui était vice-président du conseil municipal de Jackson au moment du dîner, le « co-conspirateur non inculpé B » est un élu de Jackson, selon des documents judiciaires.

Après le dîner, les agents Smith, le « co-conspirateur non inculpé A » et le « co-conspirateur non inculpé B » ont tenu une autre réunion sans Lee. C’est là que le « co-conspirateur non inculpé B » a demandé 50 000 $ aux agents en échange d’un vote en faveur du projet de développement. La conseillère municipale du quartier 7 et présidente du conseil, Virgi Lindsay, a précédemment confirmé que seul un membre du conseil municipal de Jackson peut voter pour approuver un projet de développement.

Le conseiller du quartier 5, Vernon Hartley, avait précédemment déclaré au Clarion Ledger qu’il avait également rencontré deux promoteurs de l’extérieur de la ville et Owens au Walker’s Drive-In le 11 janvier. Hartley était l’un des quatre autres membres du conseil qui a admis à assister aux réunions des développeurs et d’Owens au cours de l’année écoulée, bien que les membres du conseil n’aient pas pu vérifier s’ils ont rencontré les mêmes agents infiltrés que Smith et Lee ont rencontrés.

Avance rapide jusqu’au 11 février. Les agents d’infiltration, Smith et le « co-conspirateur non inculpé A » rencontrent à nouveau le « co-conspirateur non inculpé B », qui reçoit un pot-de-vin de 10 000 $. De plus, les agents infiltrés ont déclaré qu’ils fourniraient un service de chauffeur et paieraient pour embaucher un membre de la famille du « co-conspirateur non inculpé B » qui travaillerait pour le « co-conspirateur non inculpé A ».

Puis « fin février ou début mars 2024 », ont déclaré les procureurs, la ville a repoussé la date limite du « développement à usage mixte » en face du Jackson Convention Complex du 12 mars à la fin avril. L’objectif était d’encourager davantage de promoteurs à répondre à l’appel d’offres, augmentant ainsi la concurrence au profit de la ville.

Réunions de mars et avril

Lors d’une réunion le 28 mars, les agents infiltrés ont été mécontents de la décision de la ville de décaler la date limite de la demande d’offre, disant à Smith et au « co-conspirateur non inculpé A » qu’ils « ont blâmé le co-conspirateur B » pour le report de la date limite de la demande d’offre, alors qu’ils je voulais que ça avance.

Le « co-conspirateur non inculpé B » était également présent à la réunion. Smith et le « co-conspirateur non inculpé A » ont demandé au « co-conspirateur non inculpé B » s’il soutiendrait le report de la date limite de la demande d’offre qui vient d’être repoussée.

« Si c’est un avantage pour vous, oui », a déclaré le « co-conspirateur non inculpé B » aux agents infiltrés.

Le raccourcissement du délai, ce que la ville a fini par faire, a été une décision prise par le « co-conspirateur non inculpé C », un autre élu de Jackson, selon des documents judiciaires.

Le 1er avril, Smith a écrit un chèque de 10 000 $ à une « entité détenue ou contrôlée » par le « co-conspirateur non inculpé C ». Un accord a été conclu selon lequel le « co-conspirateur non inculpé A » rembourserait le chèque de 10 000 $ de Smith en utilisant l’argent fourni par les agents infiltrés. Des documents judiciaires allèguent que les 10 000 $ ont été versés au comité de réélection du co-conspirateur C.

« Le but de cet arrangement était de dissimuler la source des fonds transférés au co-conspirateur C », a déclaré Purdie. « Le défendeur (Smith) savait que son chèque de 10 000 $ serait remis au co-conspirateur C, en échange de l’accord du co-conspirateur C de prendre des mesures officielles et de raccourcir le délai de soumission de l’appel d’offres. »

Le 2 avril, le « co-conspirateur non inculpé C » a reçu le chèque de 10 000 $, ont déclaré les procureurs, et « a ordonné à un employé de la ville de Jackson de raccourcir le délai de l’appel d’offres ».

Après que Purdie ait fini de présenter le dossier des procureurs fédéraux, le juge en chef du district Daniel Jordan a demandé à Smith comment nous souhaitions plaider.

« Coupable », a déclaré Smith.

