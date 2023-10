L’audio de l’erreur VAR dans Tottenham-Liverpool sera publié

L’audio de la discussion du VAR qui a conduit à l’exclusion incorrecte d’un but de Luis Díaz pour hors-jeu devrait être publié une fois que PGMOL aura terminé son examen interne et partagé les conclusions avec Liverpool.

Díaz pensait avoir donné l’avantage à Liverpool à la 34e minute de la défaite 2-1 de samedi contre Tottenham en Premier League, mais le drapeau s’est levé pour hors-jeu.

Le VAR Darren England a pensé à tort que la décision sur le terrain était un « but », et alors qu’il a rapidement identifié que Díaz était en jeu et a dit à l’arbitre « vérification terminée » – ce qui a indiqué par erreur à l’équipe sur le terrain que le drapeau de hors-jeu était correct.

Un communiqué publié par l’organisme arbitral après le match disait : « PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première mi-temps du match Tottenham Hotspur contre Liverpool.

« Le but de Luiz Díaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des officiels de match sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé par l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu. PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur.

PGMOL a annoncé dimanche que l’Angleterre et son assistant VAR, Dan Cook, avaient été remplacés pour leurs matches suivants – Nottingham Forest contre Brentford dimanche et Fulham contre Chelsea de lundi – à la suite de la controverse, et les deux hommes n’auront aucun participation aux matchs de ce week-end. L’arbitre sur le terrain du match contre Liverpool, Simon Hooper, et le quatrième arbitre, Michael Oliver, ont tous deux été sélectionnés pour effectuer des tâches le week-end.

PGMOL tient à diffuser les images depuis le week-end, indépendamment de la demande de Liverpool lundi de les partager. La question est de savoir quand et non si cela sera rendu public.

La réflexion, avec tous les acteurs concernés et les parties prenantes, se poursuit et doit d’abord être achevée. Tout résultat sera d’abord discuté avec Liverpool, qui est furieux de la décision et de l’arbitrage du match.

Liverpool a publié dimanche soir une déclaration ferme, affirmant que « l’intégrité sportive » avait été remise en question. Le club a également fait appel du carton rouge de Curtis Jones dans le match, qui a également été obtenu grâce à une intervention du VAR.

La prochaine édition de « Match Officials Mic’d Up », l’émission télévisée mettant en vedette le chef de l’arbitre Howard Webb et présentée par l’ancien attaquant de Liverpool Michael Owen, devrait être diffusée la semaine prochaine, mais PGMOL cherchera à diffuser l’audio du VAR le plus controversé. incident que la Premier League a déjà connu.