L’audio de l’appel au 911 de Lloyd Austin montre que l’assistant n’a demandé ni lumière ni sirène

« L’ambulance ne peut-elle pas arriver avec des lumières et des sirènes ? Nous essayons de rester un peu subtils », a déclaré l’assistant dans l’enregistrement, obtenu par Reuters et entendu par le Washington Post. Le nom de l’assistant a été supprimé de l’enregistrement.

L’hospitalisation d’Austin et le secret qui l’entoure ont suscité un intérêt international considérable. La situation n’a pas été rendue publique pendant quatre jours et a suscité la controverse lorsqu’il a été révélé que le plus haut responsable de la défense des États-Unis avait subi deux hospitalisations et une intervention chirurgicale après un diagnostic de cancer de la prostate, mais n’en avait pas informé la Maison Blanche ni le personnel du Pentagone. Il est sorti de l’hôpital lundi.