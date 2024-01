L’audio 911 de l’appel de Lloyd Austin du 1er janvier montre un effort pour garder le silence

WASHINGTON — Les services de sécurité du secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont demandé que l’ambulance qu’ils ont appelée pour lui le 1er janvier s’approche de sa maison en Virginie du Nord sans lumières ni sirènes pour rester « subtile », selon l’appel au 911 obtenu mardi par USA TODAY.

Austin, 70 ans, avait gardé secret pendant des semaines son diagnostic de cancer de la prostate et son hospitalisation pour infection, cachant l’information même à la Maison Blanche. Lundi, il a été libéré du centre médical militaire national Walter Reed pour poursuivre sa convalescence à la maison.

L’appel au 911 est arrivé au centre de répartition du comté de Fairfax le 1er janvier, probablement d’un membre des services de sécurité personnels d’Austin. Les identités et les lieux ont été supprimés de l’enregistrement dans certains cas. Mais USA TODAY a confirmé que l’appel provenait de la résidence d’Austin et que l’appelant a demandé qu’il soit transporté à Walter Reed.

Un journal d’incendie et de sauvetage du comté de Fairfax obtenu par USA TODAY montre que l’appel initial au 911 a eu lieu à 19h11. Les répartiteurs ont envoyé un camion de pompiers et une ambulance au domicile d’Austin à 7h15, pour arriver à 19h22. Il a ensuite fallu plus d’une heure, jusqu’à 20h26, pour le transporter jusqu’à Walter Reed et libérer l’appel de l’ambulance.

L’inspecteur général du Pentagone enquête sur les événements entourant l’hospitalisation d’Austin et sur l’incapacité d’informer rapidement les membres de son propre personnel, la Maison Blanche, le Congrès et le public. Le secret entourant le long séjour du secrétaire à la Défense en soins intensifs a suscité l’indignation des deux partis.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a reconnu la semaine dernière qu’Austin n’aurait pas dû garder son patron dans l’ignorance au sujet de sa maladie. “Il n’est pas optimal qu’une situation comme celle-ci dure aussi longtemps sans que le commandant en chef ou le conseiller à la sécurité nationale le sache, ou franchement d’autres dirigeants du ministère de la Défense”, a déclaré Kirby.

Austin devrait se rétablir complètement, selon ses médecins.

Il est presque certain qu’il sera convoqué au Capitole pour expliquer ses actes. Peu de temps après l’annonce de son hospitalisation, des membres clés du Congrès ont exprimé leur inquiétude.

“La transparence est d’une importance vitale”, a déclaré le représentant Mike Rogers, président du Comité des services armés et démocrate de premier plan, Adam Smith, dans un communiqué du 7 janvier. Austin doit fournir dès que possible ces détails supplémentaires sur sa santé et le processus décisionnel qui a eu lieu la semaine dernière.

Mardi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Biden s’était entretenu par téléphone avec Austin la semaine dernière et qu’il était heureux d’apprendre qu’il récupérait.

“Le président attend avec impatience le retour du secrétaire au Pentagone”, a déclaré Jean-Pierre. “Le secrétaire était très engagé et impliqué dans ce que nous voyons au Moyen-Orient.”

Le Pentagone n’a pas eu de réponse immédiate mardi aux détails de l’appel au 911.