L’audience sur l’opportunité d’abandonner les accusations dans l’affaire des faux électeurs en Arizona se prolonge jusqu’à la deuxième journée

PHÉNIX — Une audience sur la question de savoir s’il faut abandonner les charges contre les républicains accusés d’avoir comploté pour renverser le résultat de la course présidentielle de 2020 en Arizona s’étendra sur une deuxième journée mardi.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Bruce Cohen, qui préside l’affaire, examine les demandes d’au moins une douzaine d’accusés qui ont été inculpés en avril pour faux, fraude et complot.

Au total, un Un grand jury de l’Arizona a inculpé 18 républicains. Il s’agit de 11 personnes qui ont soumis un document affirmant à tort que l’ancien président Donald Trump avait remporté l’Arizona, de deux anciens assistants de Trump et de cinq avocats liés à l’ancien président, dont Rudy Giuliani.

Les personnes qui cherchent à faire rejeter leur plainte ont invoqué une loi de l’Arizona qui interdit le recours à des actions en justice sans fondement pour tenter de faire taire les critiques. La loi offrait depuis longtemps des protections dans les affaires civiles, mais a été modifiée en 2022 par la législature dirigée par les républicains pour couvrir les personnes faisant face à la plupart des accusations criminelles.

Les accusés qui comparaissent en personne et virtuellement devant le tribunal cette semaine soutiennent que le procureur général démocrate Kris Mayes a tenté d’utiliser les accusations pour les réduire au silence en raison de leur discours protégé par la Constitution sur l’élection de 2020 et des mesures prises en réponse au résultat de la course présidentielle. Le président Joe Biden a remporté l’Arizona par 10 457 voix.

Ils affirment que Mayes a fait campagne en enquêtant sur les faux électeurs et a montré un parti pris en faveur de Trump et de ses partisans.

John Eastmanl’un des accusés qui a élaboré une stratégie pour tenter de persuader le Congrès de ne pas certifier l’élection, a déclaré lundi à l’extérieur du tribunal que Cohen était aux prises avec des problèmes difficiles.

« Je pense qu’il savoure l’opportunité d’être en première ligne pour décider de ce que cette statue a réellement accompli, et nous attendons avec impatience ses décisions à ce sujet », a déclaré Eastman.

Les procureurs affirment que les accusés n’ont pas de preuves pour étayer leur accusation de représailles et qu’ils ont franchi la ligne entre la liberté d’expression et la fraude. Le bureau de Mayes a également déclaré que le grand jury qui a émis l’acte d’accusation voulait envisager de facturer Trump, mais les procureurs les ont exhortés à ne pas le faire.

Trump n’a finalement pas été inculpé. L’acte d’accusation le désigne comme co-conspirateur non inculpé.

Bien qu’il ne soit pas un faux électeur en Arizona, l’acte d’accusation allègue que Giuliani a fait pression sur les responsables du comté de Maricopa et les législateurs de l’État pour modifier le résultat des résultats de l’Arizona et a encouragé les électeurs républicains de l’État à voter pour Trump à la mi-décembre 2020. L’acte d’accusation indique que Giuliani a répandu de fausses allégations de fraude électorale en Arizona après l’élection de 2020 et a présidé un rassemblement au centre-ville de Phoenix où il a affirmé que les responsables n’avaient fait aucun effort pour déterminer l’exactitude des résultats de l’élection présidentielle.

Mark Williams, l’avocat de Giuliani, a déclaré lundi que les charges contre son client devaient être abandonnées car il n’avait rien fait de criminel. Williams a déclaré que Giuliani exerçait son droit à la liberté d’expression et à la pétition auprès du gouvernement.

« Comment M. Giuliani peut-il savoir que, oh mon Dieu, il a présidé une réunion dans le centre-ville de Phoenix », a demandé Williams avec sarcasme. « Comment peut-il savoir que c’est un crime ? »

Dennis Wilenchik, l’avocat du défendeur James Lamon, qui avait signé une déclaration affirmant que Trump avait remporté l’Arizona, a fait valoir que son client avait signé le document uniquement en cas d’éventualité où un procès finirait par faire tourner l’issue de la course présidentielle en faveur de Trump en Arizona.

« Mon client, Jim Lamon, n’a jamais rien fait pour renverser le gouvernement », a déclaré Wilenchik.

Le procureur Nicholas Klingerman a déclaré que les actions des accusés ne confirment pas leurs affirmations selon lesquelles ils ont signé le document dans le cadre d’une éventualité.

L’une des accusées, l’avocate Christina Bobb, travaillait avec Giuliani pour que le Congrès accepte les faux électeurs, tandis qu’un autre accusé, Anthony Kern, a donné une interview aux médias dans laquelle il a déclaré que le vice-président de l’époque, Mike Pence, déciderait laquelle des deux listes d’électeurs choisir, a déclaré Klingerman.

« Cela ne ressemble pas à une éventualité », a déclaré Klingerman. « Cela ressemble plutôt à un plan visant à provoquer des troubles pour modifier l’issue des élections. »

Jusqu’à présent, deux accusés ont résolu leur cas.

L’ancienne avocate de la campagne Trump, Jenna Ellis, qui a travaillé en étroite collaboration avec Giuliani, signé un accord de coopération avec les procureurs qui ont conduit au rejet de ses accusations. L’activiste républicaine Loraine Pellegrino est également devenue la première personne à être condamnée dans l’affaire de l’Arizona, lorsqu’elle a plaidé coupable d’un délit et a été condamnée à une probation.

Les autres accusés ont plaidé non coupables des accusations. Leur procès devrait débuter le 5 janvier 2026.

L’ancien chef de cabinet présidentiel de Trump, Mark Meadows, est tente de porter ses accusations devant un tribunal fédéraloù ses avocats affirment qu’ils chercheront à obtenir l’abandon des charges.

___

La journaliste d’Associated Press Sejal Govindarao a contribué à cet article.