L’audience sur l’ingérence étrangère se termine par des attaques partisanes et des arguments politiques

Les participants à une enquête publique fédérale demandent à Ottawa de prendre des mesures plus audacieuses contre l’ingérence étrangère en utilisant efficacement les outils juridiques, en comblant les lacunes et en favorisant l’éducation du public.

La commission d’enquête sur l’ingérence étrangère a entendu jeudi les conclusions finales des avocats des partis politiques, de la diaspora et des groupes de défense des droits de l’homme, ainsi que du gouvernement fédéral.

Plusieurs semaines d’audiences publiques, qui ont débuté à la mi-septembre, ont porté sur la capacité des agences fédérales à détecter, dissuader et contrer l’ingérence étrangère. La commission a également organisé une série de tables rondes politiques cette semaine.

Les présentations de jeudi comprenaient des doses de critiques partisanes ainsi que des recommandations politiques sérieuses.

Neil Chantler, représentant le Chinese Canadian Concern Group, a déclaré que les personnes d’origine chinoise sont victimes de menaces de mort, de harcèlement, de coercition, de cyberattaques et de campagnes de désinformation omniprésentes visant à faire taire les opinions et à dissuader la participation à la démocratie canadienne.

En Chine et à Hong Kong, les membres de leurs familles pourraient être menacés en raison de leurs opinions politiques exprimées au Canada, a-t-il déclaré.

« Le gouvernement fédéral a sans doute fait très peu de choses pour lutter contre cette menace d’ingérence étrangère », a-t-il déclaré.

Il a appelé à une approche à multiples facettes, y compris une surveillance réglementaire plus stricte de la propriété étrangère et de l’influence dans les médias canadiens, ainsi qu’une éducation médiatique et une pensée critique plus solides, « cultivant une citoyenneté plus informée et plus résiliente ».

Sarah Teich, représentante de la Coalition des droits de l’homme, a déclaré que la lutte contre l’ingérence étrangère et la répression transnationale nécessite « une stratégie lucide et centrée sur les victimes ».

« Il y a beaucoup à faire, mais tout est réalisable. »

Elle a préconisé la révocation des accords qui verraient le Canada coopérer avec des dictateurs étrangers en matière pénale, en utilisant des sanctions, en interdisant aux auteurs de crimes d’entrer au Canada, en réinstallant les victimes et en soutenant les plus vulnérables « de la manière dont ils demandent à être soutenus ».

Les preuves présentées lors de l’enquête soutiennent l’idée selon laquelle le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux ont fait passer l’image avant le fond et le parti avant le pays sur « ce qui devrait être une question extrêmement grave d’ingérence étrangère », a déclaré Nando De Luca, avocat du Parti conservateur. .

En ce qui concerne la politique, la commission devrait constater que le gouvernement dispose des ressources constitutionnelles et législatives nécessaires pour lutter contre l’ingérence étrangère, a-t-il déclaré.

« Lorsque des fonctionnaires, des élus ou d’autres acteurs de la vie publique sont la cible d’ingérences étrangères, ils peuvent en être informés », a-t-il déclaré. « Le Premier ministre n’a aucun problème à se lever à la Chambre des communes pour divulguer des informations par ailleurs classifiées lorsqu’il le souhaite. »

REGARDER | La rupture : une ingérence étrangère avec un coup de poing partisan La panne | Ingérence étrangère avec un coup de poing partisan Le panel National’s At Issue analyse le témoignage du premier ministre Justin Trudeau sur l’ingérence étrangère et l’escalade des problèmes diplomatiques avec l’Inde. De plus, comment les libéraux gèrent les troubles croissants au sein du caucus.

L’un des principaux défis de l’enquête dans son rôle d’enquête est de fournir au public une évaluation claire et fondée sur des preuves des effets de l’ingérence étrangère, a déclaré Aaron Shull du Center for International Governance Innovation.

Il a déclaré que la tâche incombait à l’enquête publique en raison d’un phénomène qu’il a appelé « transparence filtrée » – une combinaison d’éléments comprenant des fuites non autorisées de renseignements classifiés sélectionnés, la couverture médiatique de ces fuites, une guerre politique partisane et les conclusions publiques d’une enquête spéciale indépendante. rapporteur.

« Pour être honnête, les bénéficiaires évidents de la transparence filtrée sont les acteurs étatiques antagonistes et hostiles. »

Il a appelé à « une véritable transparence avec des garanties appropriées » pour la protection de la sécurité nationale.

« Le caractère pratique et la valeur de pouvoir discuter des questions de sécurité nationale dans un cadre public ont été démontrés à un degré remarquable par le travail de cette commission. »

L’avocat fédéral Gregory Tzemenakis a déclaré que des travaux étaient en cours pour garantir que le Canada reste résilient et résistant aux mauvais acteurs.

« La compréhension du Canada de l’ingérence étrangère et nos défenses contre l’ingérence étrangère sont solides », a-t-il déclaré.

« Le Canada continue de construire ces défenses. Le gouvernement reconnaît la nécessité d’une vigilance sans faille et d’une détermination inébranlable. Le Canada est prêt pour les prochaines élections. Nous sommes actifs. Nous sommes engagés. Nous observons. Nous sommes prêts. »

Dans un rapport intérimaire publié en mai, la commissaire d’enquête Marie-Josée Hogue a déclaré que l’ingérence étrangère de la Chine n’avait pas affecté les résultats globaux des deux dernières élections générales.

Le rapport indique que même si les résultats dans un petit nombre de circonscriptions ont pu être affectés par l’ingérence, cela ne peut pas être dit avec certitude.

Le rapport final de Hogue est attendu d’ici la fin de l’année.

Elle a déclaré jeudi qu’après avoir reçu les observations écrites finales des parties, la commission analyserait et réfléchirait sur les questions en vue de formuler « des recommandations judicieuses et efficaces ».