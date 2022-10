L’audience sur l’émeute du Capitole américain assigne à comparaître Trump

WASHINGTON –

Le comité de la Chambre du 6 janvier a assigné Donald Trump à comparaître pour son témoignage sur l’attaque du Capitole de 2021.

Le panel a voté à l’unanimité pour contraindre l’ancien président à comparaître. “Nous devons demander le témoignage sous serment de l’acteur central du 6 janvier”, a déclaré la représentante Liz Cheney, vice-présidente du comité.

Cheney ajoute: “Nous sommes obligés de chercher des réponses directement auprès de l’homme qui a mis tout cela en marche. Et chaque Américain a droit à ces réponses.”



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

WASHINGTON (AP) – Le comité du 6 janvier de la Chambre des États-Unis s’est approché d’un vote jeudi pour convoquer l’ancien président Donald Trump à témoigner, alors qu’il présentait des entretiens avec ses collaborateurs et de nouveaux documents détaillant ses efforts inlassables en plusieurs parties pour annuler sa défaite électorale de 2020.

Le vote demandant le témoignage de Trump intervient alors que le panel produit de nouveaux détails et des preuves saisissants de l’état d’esprit de Trump alors qu’il refusait de concéder sa perte à Joe Biden, entraînant l’attaque de 2021 au Capitole.

Avant cela, le panel a montré des images inédites de dirigeants du Congrès téléphonant à des responsables pour obtenir de l’aide lors de l’assaut.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, peuvent être vus en train de parler aux gouverneurs de la Virginie et du Maryland voisins. Plus tard, les images montrent le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, et d’autres dirigeants du GOP alors que le groupe demande de l’aide au procureur général par intérim.

“Ils enfreignent la loi de différentes manières – très franchement à l’instigation du président des États-Unis”, a déclaré Pelosi à un moment donné.

De plus, dans des messages inédits des services secrets, le panel a produit des preuves de la façon dont les groupes extrémistes ont fourni le muscle dans la lutte pour la présidence de Trump, prévoyant des semaines avant l’attaque d’envoyer une force violente à Washington.

“Leur plan est littéralement de tuer des gens”, lit-on dans un conseil envoyé aux services secrets plus d’une semaine avant les violences du 6 janvier.

Les services secrets ont averti dans un e-mail du 26 décembre 2020 d’un conseil selon lequel des membres des Proud Boys de droite prévoyaient de marcher à Washington le 6 janvier avec un groupe suffisamment important pour être plus nombreux que la police.

“C’était comme le calme avant la tempête”, a écrit un agent des services secrets lors d’une discussion de groupe.

Le panel de la Chambre a averti que l’insurrection au Capitole n’était pas un incident isolé mais un avertissement de la fragilité de la démocratie nationale dans l’ère post-Trump.

“Rien de tout cela n’est normal, acceptable ou légal dans une république”, a déclaré la représentante républicaine Liz Cheney.

“Il n’y a aucune défense que Donald Trump a été dupé ou irrationnel. Aucun président ne peut défier l’état de droit et agir de cette façon dans une république constitutionnelle, point final.”

La 10e session publique, quelques semaines à peine avant les élections de mi-mandat au Congrès, se penchait sur “l’état d’esprit” de Trump, a déclaré le président démocrate Bennie Thompson.

Le comité commence à résumer ses conclusions selon lesquelles le républicain Trump, après avoir perdu l’élection présidentielle de 2020, a lancé une tentative sans précédent pour empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Biden. Le résultat fut la foule prenant d’assaut le Capitole.

Les déclarations de Thompson et Cheney étaient chargées d’un langage fréquemment utilisé dans les actes d’accusation. Les deux législateurs ont décrit Trump comme “essentiellement” impliqué dans les événements du 6 janvier. Cheney a déclaré que Trump avait agi de manière “préméditée”.

Pour illustrer ce qu’il a qualifié de “mensonges délibérés”, le comité a juxtaposé des cas répétés dans lesquels de hauts responsables de l’administration ont raconté avoir dit à Trump les faits réels avec des clips de lui répétant exactement le contraire lors de son rassemblement pré-émeute à l’Ellipse le 6 janvier.

Le comité pourrait bien prendre une décision sur l’opportunité de faire un renvoi criminel au ministère de la Justice.

L’audience de jeudi s’est ouverte dans un complexe du Capitole pour la plupart vide, la plupart des législateurs à domicile faisant campagne pour leur réélection. Plusieurs personnes qui étaient parmi les milliers autour du Capitole le 6 janvier se présentent maintenant aux élections législatives, certaines avec le soutien de Trump. Les policiers qui ont combattu la foule ont occupé le premier rang de la salle d’audience.

Pour décrire l’état d’esprit du président, le comité a divulgué de nouveaux éléments, notamment des entretiens avec les hauts responsables du cabinet, les assistants et les associés de Trump, dans lesquels certains ont décrit le président reconnaissant qu’il avait perdu.

Dans l’un d’entre eux, selon l’ex-responsable de la Maison Blanche Alyssa Farah Griffin, Trump a levé les yeux vers une télévision et a dit : “Pouvez-vous croire que j’ai perdu face à ce type (explétif) ?”

Le comité s’appuie également sur le trésor de 1,5 million de documents qu’il a reçus des services secrets américains, y compris un e-mail du 11 décembre 2020, le jour où la Cour suprême a rejeté l’une des principales poursuites que l’équipe de Trump avait intentées contre les résultats des élections.

“Juste pour info. POTUS est énervé”, ont écrit les services secrets, selon des documents obtenus par le comité.

L’assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, une des principales assistantes du chef de cabinet de l’époque, Mark Meadows, a rappelé que Trump était “livide” et “excité” par la décision du tribunal.

Trump a dit à Meadows “quelque chose à l’effet de:” Je ne veux pas que les gens sachent que nous avons perdu, Mark. C’est embarrassant. Comprenez-le “, a déclaré Hutchinson au panel dans une interview enregistrée.

Des membres du cabinet, dont l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, le procureur général William Barr et le secrétaire au Travail Eugene Scalia, ont également déclaré dans des entretiens diffusés à l’audience qu’ils pensaient qu’une fois les voies légales épuisées, cela aurait dû être la fin des efforts de Trump pour rester. en puissance.

“À mon avis, c’était la fin de l’affaire”, a déclaré Barr à propos du vote du collège électoral du 14 décembre.

Mais plutôt que la fin des efforts de Trump pour rester au pouvoir, le comité a signalé que ce n’était que le début – alors que le président convoquait la foule à Washington pour un rassemblement pour lutter contre les élections du 6 janvier.

La session servait d’argument de clôture aux deux législateurs républicains du panel, Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois, qui ont essentiellement été évités par Trump et leur parti et ne reviendront pas au nouveau Congrès. Cheney a perdu ses élections primaires et Kinzinger a décidé de ne pas se présenter.

Un autre membre du comité, la représentante Elaine Luria, D-Va., un commandant de la marine à la retraite, est dans une campagne de réélection difficile contre la sénatrice d’État Jen Kiggans, une ancienne pilote d’hélicoptère de la marine.

Le panel devait partager les informations de ses récents entretiens – y compris le témoignage de Ginni Thomas, l’activiste conservatrice et épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas. Elle était en contact avec la Maison Blanche à l’approche du 6 janvier.

Le comité, après avoir mené plus de 1 500 entretiens et obtenu d’innombrables documents, a produit une enquête approfondie sur les activités de Trump depuis sa défaite aux élections de novembre jusqu’à l’attaque du Capitole.

“Il a utilisé ce gros mensonge pour déstabiliser notre démocratie”, a déclaré la représentante Zoe Lofgren, DN.Y., qui était une jeune membre du personnel de la Chambre lors de l’enquête sur la destitution de Richard Nixon en 1974. “Quand cette idée lui est-elle venue et que le savait-il pendant qu’il faisait ça ?”

L’audience de cette semaine sera la dernière présentation des législateurs avant les élections de mi-mandat. Mais les membres du personnel disent que l’enquête se poursuit.

Le comité du 6 janvier se réunit depuis plus d’un an, mis en place par la Chambre après que les sénateurs républicains ont bloqué la formation d’un panel extérieur similaire à la commission du 11 septembre mise en place après les attentats terroristes de 2001. Même après le lancement de ses audiences publiques très médiatisées l’été dernier, le comité du 6 janvier a continué à recueillir des preuves et des interviews.

Selon les règles du comité, le panel du 6 janvier doit produire un rapport de ses conclusions, probablement en décembre. Le comité se dissoudra 30 jours après la publication de ce rapport, et avec le nouveau Congrès en janvier.

Les républicains de la Chambre devraient abandonner l’enquête du 6 janvier et se tourner vers d’autres enquêtes s’ils gagnent le contrôle après les élections de mi-mandat, en se concentrant principalement sur Biden, sa famille et son administration.

Au moins cinq personnes sont mortes lors de l’attaque du 6 janvier et de ses conséquences, dont un partisan de Trump abattu par la police du Capitole.

La police s’est livrée à des combats souvent sanglants au corps à corps, alors que les partisans de Trump franchissaient les barricades, prenaient d’assaut le Capitole et parcouraient les couloirs, envoyant les législateurs fuir pour des raisons de sécurité et perturbant temporairement la session conjointe du Congrès certifiant l’élection de Biden.

Plus de 850 personnes ont été inculpées par le ministère de la Justice dans l’attaque du Capitole, certaines ont été condamnées à de longues peines de prison pour leurs rôles. Plusieurs dirigeants et associés des extrémistes Oath Keepers et Proud Boys ont été accusés de sédition.

Trump fait face à diverses enquêtes étatiques et fédérales sur ses actions lors de l’élection et ses conséquences.