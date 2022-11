L’audience sur le racisme d’Azeem Rafiq dans le Yorkshire a été retardée en raison d’appels contre la tenue de séances publiques | Nouvelles du cricket

L’audience de ce mois-ci sur les allégations de racisme d’Azeem Rafiq dans le Yorkshire a été retardée après des appels contre la décision de rendre les sessions publiques.

Les procédures de la Commission de discipline de cricket devaient commencer le 28 novembre, mais ont été bloquées en raison d’un différend sur les conditions et ne devraient plus avoir lieu avant la nouvelle année.

Les audiences du CDC entendent généralement des preuves à huis clos offrant par la suite des décisions écrites, mais l’organisme indépendant a rompu avec la convention lorsqu’il a accepté une demande de Rafiq de lever la condition de confidentialité.

L’ancien lanceur de spin, 31 ans, a déclaré la semaine dernière à l’agence de presse PA: “Nous devons avoir ces conversations pour la transparence et pour la fermeture. Que le monde le voie, je n’ai rien à cacher”.

L’ancien capitaine anglais Michael Vaughan, qui fait partie de ceux qui contestent les accusations, a écrit dans le Daily Telegraph qu’il était heureux de présenter sa défense en public, mais certains de ceux qui ont été appelés à comparaître ont soulevé des objections et les procédures ont été suspendues alors que leurs recours sont examinés.

Une déclaration du England and Wales Cricket Board a déclaré: “Des appels ont été déposés par un certain nombre de défendeurs concernant les décisions du panel du CDC à la suite de l’audience sur les questions préliminaires le mois dernier.

“Les appels doivent maintenant être entendus et, par conséquent, l’audience complète du CDC sur les accusations portées par la BCE contre le Yorkshire CCC et un certain nombre d’individus ne commencera plus le 28 novembre. Cette audience devrait maintenant avoir lieu au début de 2023.”

Rafiq lui-même a précédemment indiqué qu’il pourrait reconsidérer sa propre participation au processus s’il n’y avait pas d’élément public, tandis que l’ancien entraîneur-chef du Yorkshire Andrew Gale et l’ancien président Roger Hutton ont tous deux clairement indiqué qu’ils ne participeraient en aucun cas en raison d’un manque de foi dans la procédure.

Le témoignage explosif de l’ancien quilleur anglais des moins de 19 ans a secoué le sport l’année dernière lorsqu’il a fait une apparition émouvante devant le comité de sélection du numérique, de la culture, des médias et du sport.

Il siégera de nouveau devant le comité le 13 décembre, où il partagera à nouveau ses vues avec les députés sous la protection du privilège parlementaire.