L’audience sur la liberté d’expression sur les campus universitaires retardée par des manifestants pro-palestiniens

Mercredi matin, l’audience de la Chambre des représentants sur la liberté d’expression sur les campus universitaires a débuté par environ cinq minutes de manifestations perturbatrices en soutien aux Palestiniens dans le contexte de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Tenir des pancartes, crier et lever des mains peintes en rouge avec « Gaza » écrit sur la paume, dans le cadre des manifestations en cours contre l’invasion de la ville de Gaza par Israël et contre le soutien des États-Unis à l’opération militaire.

Selon la police du Capitole, environ 10 manifestants ont été arrêtés pour avoir envahi ou obstrué un bâtiment public. La police a indiqué que l’un des manifestants avait également été accusé d’agression contre un policier.

Les manifestants ont concentré leurs efforts sur la pression en faveur d’un cessez-le-feu dans le conflit. L’administration Biden a plutôt appelé à des « pauses humanitaires », de portée plus limitée et temporaire, pour permettre une aide accrue à Gaza, plus de temps pour libérer les otages du Hamas et permettre à davantage de civils de quitter les zones de combat.

Après les déclarations liminaires de l’audience, les manifestants ont commencé à crier dès que le premier témoin, Connor Ogrydziak, récent diplômé de l’Université de Buffalo et ancien président d’un groupe d’étudiants conservateurs, a commencé à parler.

Les manifestants ont crié des expressions telles que « Palestine libre », « Gaza libre » et « Mettre fin au siège et à l’occupation maintenant ».

Ogrydziak a été interrompu à plusieurs reprises par les manifestants avant de pouvoir faire sa déclaration d’ouverture, l’un des manifestants demandant : « Comment le fait de dénoncer le génocide devient-il de l’antisémitisme ?

Les manifestants ont continué à interrompre les débats par intermittence et à être escortés hors de la salle tout au long de l’audience.

La représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan), la seule membre palestinienne américaine du Congrès, a été censurée mardi soir pour ses commentaires critiques à l’égard d’Israël qui ont suscité la condamnation des deux côtés de l’allée. Elle a régulièrement pris la parole lors de manifestations pro-palestiniennes.

Le but de l’audience de mercredi était d’examiner les violations de la liberté d’expression sur les campus universitaires, les membres du comité républicain affirmant que les étudiants conservateurs sont confrontés à une « bataille continue et difficile » – un point de vue partagé par Ogrydziak.

“L’hostilité envers les points de vue conservateurs s’est aggravée”, a déclaré le président du comité, le représentant Jim Jordan (R-Ohio).

Les campus universitaires ont été secoués par les débats sur la guerre entre Israël et le Hamas, avec de plus en plus de rapports faisant état d’incidents antisémites et d’appels croissants des républicains pour restreindre la rhétorique anti-israélienne, voire expulser les étudiants étrangers ou le personnel soutenant le Hamas.

Les Américains sont largement partagés sur leurs sentiments à l’égard de la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que sur leurs sentiments à l’égard du rôle des États-Unis dans cette guerre.

Une enquête de l’Associated Press-NORC Center a révélé que 43 pour cent des personnes interrogées pensent que les États-Unis fournissent à Israël le soutien adéquat. Mais les répondants étaient divisés selon les partis, les démocrates étant plus susceptibles de dire que les États-Unis fournissent trop de soutien à Israël et ne fournissent pas suffisamment de soutien aux civils palestiniens à Gaza, tandis que les républicains disent le contraire. La plupart des personnes interrogées ont également déclaré que le financement de l’aide humanitaire est plus important que le financement de l’armée israélienne.

Samedi, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans Washington DC pour soutenir la Palestine et exiger la fin du soutien américain à Israël.

Un manifestant qui devait être escorté par la police du Capitole mercredi a crié : « Les étudiants palestiniens méritent de parler du génocide de leurs familles », alors qu’Ogrydziak se préparait à commencer sa déclaration d’ouverture.

Mis à jour à 12 h 20 HE