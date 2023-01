L’audience s’est poursuivie pour une mère de l’Oregon accusée d’avoir tué son fils – Shaw Local

OREGON – Une femme de l’Oregon accusée d’avoir tué son fils de 7 ans en 2021 n’aura pas à comparaître à nouveau devant le tribunal avant février 2023 après qu’un juge du comté d’Ogle ait accordé une demande de continuation à la défense.

Sarah Safranek, 35 ans, a comparu mercredi devant le tribunal du comté d’Ogle via une vidéoconférence du centre correctionnel du comté d’Ogle.

Elle a plaidé non coupable de cinq chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de coups et blessures graves pour la mort par suffocation de son fils, Nathaniel Burton en février 2021. Le 3 novembre, le juge John Redington a jugé qu’elle était apte à subir son procès pour le infractions après examen d’une évaluation de santé mentale demandée par la défense.

Mercredi, la défenseure publique du comté d’Ogle, Kathleen Isley, a demandé la prolongation, notant qu’elle et un autre défenseur public prévoyaient de rencontrer à nouveau Safranek la semaine prochaine.

«Je dois rencontrer Mme Safranek la semaine prochaine. Nous demandons un statut supplémentaire pour une audience le 15 février », a déclaré Isley. m’a dit.

Le procureur de l’État du comté d’Ogle, Mike Rock, ne s’est pas opposé à la poursuite.

“Sans objection, cette cause sera poursuivie jusqu’au 15 février à 13 heures”, a déclaré Redington. “Mme. Safranek, assurez-vous de rester en contact avec votre avocat, d’accord ? »

“Oui”, a répondu Safranek.

Nathaniel, un élève de première année à l’Oregon Elementary School, a été retrouvé insensible et ne respirant pas dans son lit chez lui dans le bloc 400 de South 10th Street vers 2 h 30 le 17 février 2021. Il a été déclaré mort à l’hôpital KSB de Dixon plus tard dans la journée.

Une autopsie a montré que le garçon souffrait également d’une rupture du foie.

Safranek a été arrêtée deux mois plus tard, le 21 avril, et inculpée le 4 mai 2021. Elle a plaidé non coupable le 6 mai 2021 et reste en prison avec une caution de 2 millions de dollars.

Elle encourt 20 ans de prison à perpétuité si elle est reconnue coupable de meurtre et de six à 30 ans si elle est reconnue coupable de coups et blessures aggravées.

Selon les documents obtenus par Shaw Media dans le cadre d’une loi sur la liberté d’information, le ministère des Services à l’enfance et à la famille avait visité le ménage Safranek / Burton près d’une douzaine de fois au cours des deux dernières années, faisant suite à cinq rapports distincts d’abus et de négligence présumés. .

Chaque fois, le DCFS a clos le dossier après n’avoir trouvé aucune indication d’actes répréhensibles des parents.

Nathaniel avait 4 ans lorsque les allégations ont fait surface pour la première fois.

Selon le calendrier du DCFS :

• Lorsque le premier signalement a été fait, le 8 septembre 2018, Nathaniel vivait avec sa mère, son père, Bryan Burton, et deux demi-sœurs plus âgées, alors toutes deux âgées de moins de 10 ans. (DCFS ne révèle pas qui a porté plainte .)

La première fois, les deux parents ont fait l’objet d’une enquête pour « risque substantiel de blessure physique/environnement préjudiciable à la santé et au bien-être par négligence ; surveillance inadéquate; coupures, ecchymoses, zébrures, écorchures et blessures buccales ; et risque substantiel de blessure physique/environnement Nuisible à la santé et au bien-être.

Les enquêteurs du DCFS n’ont pas pu entrer en contact avec la famille ce jour-là, mais sont revenus à la maison 3 jours plus tard, et de nouveau le 31 octobre, ont observé les trois enfants et n’ont trouvé «aucun signe de maltraitance ou de négligence et les enfants ont été évalués comme en sécurité sous la garde de leur mère pour les deux visites.

L’affaire a été classée le 5 novembre 2018 et la famille a été “orientée vers des services communautaires”.

• Le 15 février 2019, un autre signalement a été fait au DCFS, celui-ci nommant l’une des filles, puis 7, comme victime. Les deux parents ont de nouveau été examinés pour des coupures, des ecchymoses, des éraflures et des blessures buccales. Les deux filles ont été observées à l’école et interrogées ; tous deux avaient des égratignures, dont l’un disait qu’elles étaient causées par leur chat, un avait une éruption cutanée; tous deux ont nié que l’un ou l’autre des parents leur ait fait du mal.

Le 25 février, les enquêteurs ont parlé avec Nathaniel, qui n’avait “aucun signe visible d’abus ou de négligence”.

Les trois enfants ont de nouveau été observés le 15 avril et l’affaire a été jugée non fondée et classée le lendemain.

• Trois jours plus tard, le 18 avril 2019, un autre rapport a fait état de la victimisation des trois enfants et Safranek a fait l’objet d’une enquête pour négligence.

Un enquêteur s’est rendu ce jour-là et n’a vu aucun signe d’abus ou de négligence. Le DCFS est revenu le 12 juin et a parlé avec Nathaniel, et le 17 juin et a parlé avec les trois enfants. L’affaire a été jugée non fondée et classée ce jour-là.

Encore une fois, la famille a été orientée vers des services communautaires.

• Le 5 août, un rapport a été fait alléguant que Nathaniel était victime. Les deux parents ont de nouveau fait l’objet d’une enquête pour négligence, ainsi que pour une supervision inadéquate en laissant le garçon seul “à la maison, à l’extérieur ou dans la communauté” et “sous la garde d’un soignant inadéquat”.

Le DCFS a essayé mais n’a pas réussi à entrer en contact avec la famille ce jour-là.

• Deux jours plus tard, le 7 août, un autre rapport a été rédigé, celui-ci énumérant les trois enfants. Encore une fois, Safranek a fait l’objet d’une enquête pour négligence; un enquêteur n’a vu aucun signe ce jour-là, ou 4 jours plus tard, le 11 août. À ce moment-là, les filles vivaient avec leur père biologique.

Les trois enfants ont été visités une fois de plus, le 25 septembre, dans leurs maisons respectives.

Aucun signe visible d’abus ou de négligence n’a été observé, et l’affaire a été classée le 2 octobre, avec une troisième référence aux services communautaires.

L’enquête finale a été faite le 17 février, lorsque l’agence a reçu le rapport de la mort de Nathaniel. Il note que les filles étaient avec leur père et non à la maison lorsque Nathaniel est mort; Ils ont été interrogés deux jours plus tard.

Selon le sixième et dernier rapport inclus dans la chronologie, daté du 19 février 2021 :

« L’enquêteur a rendu visite aux deux frères et sœurs survivants de Nathaniel, les observant et les interrogeant. Les deux enfants savaient que Nathaniel était décédé.

“Il n’y avait aucun signe visible d’abus ou de négligence, mais TP [now 11] a admis qu’elle avait vu leur mère (être) violente envers Nathaniel dans le passé lorsqu’elle vivait avec maman.

Kathleen Schultz a contribué à cette histoire.