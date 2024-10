L’audience préliminaire pour la fusillade de masse au centre-ville de Sacramento touche à sa fin

UN Audience préliminaire de 10 mois L’enquête sur la pire fusillade de masse de l’histoire de Sacramento s’est terminée mardi lorsque les avocats de la défense ont commencé à semer le doute dans le témoignage du dernier témoin de l’accusation.

Les avocats de la défense ont visé le lieutenant de police de Sacramento Zach Eaton, l’expert en gangs de l’accusation, qui a témoigné en septembre que deux gangs rivaux étaient entrés en collision dans les rues 10e et K du centre-ville de Sacramento le 3 avril 2022. Six personnes sont mortes et 12 autres personnes ont été blessés dans la fusillade.

Le bureau du procureur du comté de Sacramento a inculpé les frères Smiley, Deandrae Martin et Payton chacun de trois chefs de meurtre pour la mort par balle de passants innocents Yamile Martinez, 21 ans ; Alexandre, 21 ans ; et Melinda Davis, 57 ans.

Les procureurs n’ont pas inculpé les accusés de la mort de Joshua Hoye-Lucchessi, 32 ans ; Sergio Harris, 38 ans ; et Devazia Tuner, 29 ans, car ils affirment que tous les trois ont été impliqués dans la fusillade.

Les accusations portées contre Smiley Martin ont été officiellement abandonnées après son décès le 8 juin surdose de méthadone dans la prison principale du centre-ville du comté de Sacramento.

Payton, membre du gang G-MOBB dans un sous-ensemble appelé Guttah, a affronté un groupe comprenant les frères Martin, membres du gang rival 29th Street Crips, Eaton a déjà témoigné.

C’est Smiley Martin, 29 ans, qui a mis en ligne plusieurs vidéos quelques heures seulement avant la fusillade qui a déclenché un « défi » aux gangs rivaux, avait témoigné Eaton.

Smiley Martin s’est filmé lui-même et plusieurs autres personnes dans le pâté de maisons 2500 de Traction Avenue dans le Old North Sacramento en agitant des armes de poing et en parlant.

Notamment, a déclaré Eaton, Smiley Martin a déclaré qu’il se trouvait sur le territoire d’un gang rival en tant que Garden Blocc Crip, un groupe plus important qui contient également les 29th Street Crips.

La région d’Old North Sacramento est synonyme des gangs de Del Paso Heights Blood, a déclaré Eaton, et des ennemis de Smiley Martin. Des vidéos publiées par Martin montraient sa voiture et son arme – ce qui, selon Eaton, constituait une provocation pour que les membres de gangs rivaux le confrontent s’ils ont un problème.

Mais Eaton a déclaré mardi lors du contre-interrogatoire qu’il n’était pas au courant de la relation personnelle entre Smiley Martin et Mtula Payton et qu’il ne savait pas s’ils s’étaient parlé avant la fusillade, selon le témoignage obtenu de l’avocat de la défense Reid Kingsbury, qui représente Payton.

Eaton a également déclaré qu’il ne savait pas si Payton avait cliqué sur les vidéos mises en ligne par Smiley Martin qui auraient provoqué la fusillade.

Il est possible qu’un membre d’un gang porte une arme à feu qui n’est pas liée à la confrontation avec des membres d’un gang adverse, a révélé Reid lors de son témoignage.

Eaton a témoigné qu’un membre d’un gang pouvait porter une arme à feu comme moyen de dissuasion ou pour se défendre.

Les témoignages devraient se poursuivre mardi après-midi.