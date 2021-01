Une audience du tribunal impliquant la présumée madame Ghislaine Maxwell de Jeffrey Epstein a été interrompue après avoir été illégalement diffusée en direct à des milliers d’adeptes de la théorie du complot QAnon.

L’audience de descellement des documents d’un procès civil explosif de 2015 contre le trafiquant sexuel accusé Maxwell a été interrompue mardi lorsque le juge président a été informé que la procédure était diffusée sur YouTube.

«Juge, je dois vous interrompre. Je viens d’apprendre qu’apparemment, quelqu’un diffuse ce contenu sur YouTube. Je ne sais donc pas si vous voulez me rappeler qu’il est illégal de le faire. » dit le greffier adjoint à la juge Loretta Preska.

Le flux a attiré 14000 auditeurs après qu’une personnalité de YouTube ait eu accès à l’audience, qui se tenait par téléphone, et l’a diffusée sur sa chaîne avec des milliers de croyants de QAnon, a rapporté le New York Daily News.

Un partisan de QAnon lors d’une manifestation devant la State House à Boston, Massachusetts. © REUTERS / Brian Snyder





Les partisans de la théorie du complot croient qu’une vaste cabale de pédophiles adorateurs de Satan, qui exploite un énorme réseau de traite d’enfants, contrôle le gouvernement des États-Unis.

Les téléspectateurs ont également partagé des commentaires soutenant QAnon dans le chat en direct qui accompagnait la vidéo. « LIBÉREZ NOS ENFANTS MAINTENANT, » un commentateur a écrit. « PROTÉGEZ LES ENFANTS DE CES WEIRDOS, » un autre a ajouté.

Le juge Preska a adressé un avertissement rapide à la personne qui diffusait la procédure. «Quiconque le fait, vous agissez contre la loi», elle a dit.

«Je soupçonne qu’il existe un moyen de le savoir. Je vous demanderai donc, très respectueusement, d’arrêter de le faire.

«Nous en avons assez du manque d’état de droit ici», elle a ajouté. «Essayons de l’observer.»

Le livestream a été arrêté peu de temps après l’intervention du juge.

Les dossiers discutés lors de l’audience proviennent du procès civil de Virginia Guiffre, victime d’Epstein, contre Maxwell. Guiffre a allégué que Maxwell l’avait recrutée pour être la masseuse d’Epstein à l’âge de 15 ans.

Dans le procès, Giuffre a affirmé que la mondaine britannique l’avait diffamée lorsqu’elle l’avait traitée de menteuse pour avoir allégué qu’elle et le pédophile Epstein condamné s’étaient livrés à une inconduite sexuelle.

La poursuite a été réglée en 2017, mais Maxwell a été arrêtée en juillet de l’année dernière et fait face à des accusations pour son rôle présumé dans l’opération de trafic sexuel d’Epstein.

Les dossiers précédemment non scellés dans l’affaire contenaient des affirmations salaces sur Maxwell, Epstein et le prince Andrew. Giuffre a également accusé le royal britannique d’inconduite sexuelle et a déclaré que Maxwell l’avait formée en tant que «Esclave sexuelle».

Au cours de l’audience de cette semaine, le juge Preska a décidé de publier plus de documents de l’affaire, cependant, certains dossiers impliquant Maxwell «Questions intimes» restera scellé.

