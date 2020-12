WASHINGTON (AP) – Les sénateurs républicains ont continué mercredi à perpétuer les allégations sans fondement du président Donald Trump de fraude électorale généralisée, deux jours après la victoire du démocrate Joe Biden a été scellée par le collège électoral.

Les législateurs se sont parfois chamaillés avec véhémence lors d’une audience du comité alors que les démocrates se sont opposés aux allégations non fondées et qu’un ancien responsable fédéral de la cybersécurité qui a supervisé la sécurité électorale a déclaré que les tentatives continues de saper la confiance dans le processus étaient corrosives pour la démocratie.

La session, tenue par le Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales au sujet des manifestations démocrates, a élevé les allégations de fraude sans fondement aux plus hauts niveaux du gouvernement et a fourni à deux des avocats de Trump une occasion publique de plus de faire de fausses affirmations après avoir perdu à plusieurs reprises au tribunal. .

L’audience a imité celles tenues dans certains États du champ de bataille avec les législateurs locaux, où l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a conduit certains républicains à exprimer leurs griefs électoraux sans aucune preuve. Ces audiences ont eu lieu après des défaites juridiques constantes.

Le sénateur du GOP, Ron Johnson du Wisconsin, président du comité et l’un des plus féroces défenseurs de Trump, a déclaré que son objectif était d’organiser une audience bipartite pour examiner l’élection. Mais il a répété les affirmations de Trump sans preuves et s’est fortement concentré sur les affirmations de l’équipe du président.

Il n’y a eu aucun témoignage de fonctionnaires électoraux de l’État ou locaux qui ont effectué des vérifications approfondies pour s’assurer de l’exactitude de l’élection avant de certifier les résultats. Ces responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune indication de fraude généralisée.

Les démocrates ont sollicité le témoignage de Christopher Krebs, qui dirigeait l’Agence américaine pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures jusqu’à ce qu’il soit renvoyé par Trump dans un tweet du 17 novembre. Sous Krebs, l’agence exploitait une page Web de «contrôle des rumeurs» qui démystifiait certaines des théories du complot perpétuées par Trump et ses alliés.

Interrogé, Krebs a reconnu qu’une partie de son personnel avait été approchée pour apporter des modifications à la page Web, mais qu’aucune modification n’avait été apportée et il a déclaré que les systèmes de vote étaient sécurisés lors des élections de 2020.

L’histoire continue

« Je vois que ces rapports, qui sont inexacts sur le plan factuel, continuent d’être promus », a déclaré Krebs. «Nous devons arrêter cela. Cela mine la confiance dans la démocratie. »

Le procureur général William Barr a également abordé les allégations sans fondement de fraude criminelle, déclarant à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci qu’il n’y avait eu aucune indication de fraude au niveau qui pourrait changer le résultat de l’élection. Mardi, Trump a annoncé que Barr quitterait son poste avant les vacances de Noël après que le président eut publiquement exprimé sa frustration face aux commentaires.

Au cours de la session, Trump a tweeté que Krebs était « totalement excorié et s’est avéré faux lors de l’audition du Sénat sur l’élection frauduleuse de 2020 » et le président a insisté sur le fait que « une FRAUDE massive avait eu lieu ».

Trump et ses alliés ont poussé à des complots impliquant des machines à voter manipulées par des dirigeants étrangers décédés et ont fait valoir que des dizaines de milliers de bulletins de vote frauduleux échappaient d’une manière ou d’une autre à des couches de sécurité et de contrôle par les travailleurs électoraux. Le président et ses partisans ont intenté des poursuites sans preuves, tenté de faire pression sur les législateurs de l’État pour qu’ils assoient leurs propres électeurs présidentiels et ont cherché à influencer les membres de bas niveau du parti qui siègent aux conseils de l’État et locaux qui certifient les résultats des élections.

À un moment donné au cours de l’audience, Johnson et le principal démocrate du comité, le sénateur du Michigan, Gary Peters, se sont criés après que Johnson eut soulevé de vieilles affirmations démocrates sans rapport entre elles selon lesquelles il avait répandu de la désinformation plus tôt dans l’année sur le travail effectué en Ukraine par Hunter Biden, le fils du président élu. Johnson a déclaré que Peters avait «menti» sur le rôle du républicain. Peters a rétorqué que Johnson «exprimait de vieux griefs».

Peters a déclaré que l’audience «donne une plate-forme aux théories du complot et aux mensonges» et qu’elle est destructrice.

«Ces affirmations sont fausses. Et leur donner plus d’oxygène est une grave menace pour l’avenir de notre démocratie », a déclaré Peters.

Johnson a déclaré que les revendications électorales de Trump, que de nombreux membres du GOP croient, «ont soulevé des préoccupations légitimes et qu’elles doivent être prises au sérieux». Jesse Binnall, un avocat de la campagne Trump, a déclaré que «nos preuves n’ont jamais été vérifiées, seulement ignorées».

La fraude électorale se produit, mais des études ont montré qu’elle est exceptionnellement rare. Les responsables électoraux affirment que lorsqu’une fraude se produit, elle est arrêtée et les responsables sont poursuivis et qu’il existe de nombreuses garanties pour garantir que seuls les électeurs éligibles votent.

La campagne Trump et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites alléguant un certain type de fraude électorale et presque toutes ont été abandonnées ou rejetées par des juges conservateurs et libéraux qui ont déclaré que les allégations juridiques manquaient de preuves. La Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump, a également rejeté les demandes d’entendre deux affaires visant à invalider le résultat des élections dans des États clés.

___

Cassidy a rapporté d’Atlanta.