L’audience du football féminin en Angleterre est en plein essor. Le parrainage suivra-t-il ?

Frida Maanum d’Arsenal en action lors du match de Super League féminine de la FA entre Arsenal et Tottenham Hotspur à l’Emirates Stadium le 24 septembre 2022 à Londres. Naomi Baker – La Loi | La Collection Fa | Getty Images

LONDRES – L’équipe féminine d’Angleterre de football affrontera ses homologues américaines au stade de Wembley à Londres vendredi soir, dans un match amical international qui est déjà devenu un record. Tous les billets disponibles pour le stade de 90 000 places ont été achetés 15 minutes après leur mise en vente, la vente la plus rapide jamais enregistrée au Royaume-Uni pour le match féminin. Les fans sont impatients de voir une confrontation entre les récents vainqueurs du Championnat d’Europe et les détenteurs actuels de la Coupe du monde. Il s’agit du dernier d’une série de records qui ont été établis par le jeu ces derniers mois, reflétant une augmentation massive de sa popularité, qui s’est reflétée et stimulée par la popularité du tournoi Euros au cours de l’été. Les trois matches de groupe de l’Angleterre se sont soldés des mois à venir, et la foule de 87 192 personnes qui a regardé la victoire 2-1 contre l’Allemagne en finale à Wembley était plus grande que celle de toutes les finales masculines ou féminines précédentes. L’organisme organisateur, l’Union des associations européennes de football, a déclaré que les ventes de billets avaient rapporté environ 60 millions d’euros (58 millions de dollars), soit près de quatre fois plus que le tournoi de 2017, avec une fréquentation globale plus du double du record précédent. Pendant ce temps, 50 millions de personnes dans le monde se sont connectées pour regarder la finale à la télévision, contre 15 millions en 2017, avec 365 millions de personnes. en train de regarder le tournoi dans son ensemble. Cette tendance s’est poursuivie avec le début de la saison 2022-23 de la Super League féminine, le plus haut niveau du football féminin en Angleterre. Les clubs – dont tous sauf un ont également une équipe masculine de Premier League – ont programmé plusieurs rencontres dans leurs principaux stades. Lorsque Arsenal Women a affronté leurs rivaux Tottenham à la fin du mois dernier, 53 737 fans se sont rassemblés à l’Emirates Stadium pour voir leur victoire 4-0, un record absolu pour la ligue. Les clubs WSL ont également signalé une fréquentation record pour les premiers matchs dans leurs stades habituels, plus petits, qui ont également tendance à être plus éloignés des centres-villes (ce qui a été cité comme un défi pour la croissance du jeu). Manchester United a vendu plus de 6 500 billets pour son match d’ouverture contre Reading, et dit il s’attend à au moins doubler la fréquentation moyenne de la saison dernière.

Plus d’argent, plus de qualité

Les femmes étaient banni de jouer sur les terrains de la Football Association jusqu’en 1971, et il n’y avait pas de ligue féminine entièrement professionnelle jusqu’en 2018. Un facteur qui a contribué au succès de l’équipe nationale actuelle et à la qualité des joueurs d’élite actuels est l’augmentation du financement au niveau local de la part d’organismes tels que Sport Angleterre Durant la dernière décennie. En 2021, la BBC et Sky ont signé un accord de diffusion de trois ans avec l’organisme organisateur de la WSL, la Football Association, améliorant considérablement l’accessibilité et la qualité des matchs diffusés à la télévision. De grands éditeurs comme BBC Sport ont également pris des mesures pour inclure le jeu féminin plus en évidence dans la couverture. Un gouvernement examen lancé le mois dernier évaluera comment augmenter le public et les revenus du jeu, et créer de meilleures structures autour de celui-ci, comme un meilleur financement pour la formation et les installations de base.

Rachel Daly et Millie Bright d’Angleterre célèbrent lors de la célébration de l’équipe féminine d’Angleterre à Trafalgar Square le 1er août 2022 à Londres. Lynne Cameron – La Loi | La Collection Fa | Getty Images

Une partie de ces efforts impliquera regarder comment soutenir la commercialisation du jeu grâce aux revenus de diffusion et de parrainage – quelque chose que les chiffres de l’industrie ont déclaré à CNBC était à un stade précoce, mais susceptible de croître considérablement dans les années à venir.

Forfaits “Dégroupage”

Jon Long, directeur général pour le Royaume-Uni et le Moyen-Orient du cabinet de conseil en gestion de parrainage sportif Onside, a déclaré que le parrainage du sport féminin avait généralement pris de l’ampleur ces dernières années, mais que le football en particulier avait été stimulé par la victoire à l’Euro et la relance de la WSL. Cependant, il n’y a pas eu de nouvelle grande percée depuis l’été, a-t-il dit, en partie parce que les contrats publicitaires prennent du temps à négocier et ont tendance à fonctionner sur des cycles de trois, cinq ou même 10 ans, et parce que de nombreux clubs encore regrouper les packages de sponsoring entre les équipes masculines et féminines. Mel Baroni, directeur commercial de l’agence M&C Saatchi Sport & Entertainment, a convenu que même si le football féminin “monte absolument une vague en ce moment”, il est encore “un peu tôt” pour dire exactement ce que cela signifiera pour le parrainage. “Je pense qu’il est très logique de dissocier les forfaits entre les clubs masculins et féminins, mais il y a toujours une conversation sur la croissance du jeu, si les chiffres d’audience resteront élevés”, a-t-elle déclaré. “Pour le moment, les équipes qui se débrouillent bien en WSL sont les mêmes que celles qui se débrouillent bien en Premier League car le financement provient du parrainage de l’équipe masculine, et il y a encore un gouffre dans la fréquentation.” Il peut rester à des kilomètres du jeu masculin en termes de portée pure. La télévision est l’endroit où se trouvent les gros sous et la Premier League est la compétition sportive la plus regardée au monde, avec environ 3,2 milliards de téléspectateurs par an. L’audience du WSL, bien qu’en hausse de plus de 140%, était d’environ 34 millions en 2021/22, selon un rapport du Women’s Sport Trust. Mais les marques peuvent encore voir des avantages significatifs à s’associer spécifiquement au jeu féminin, comme la possibilité de cibler des données démographiques qui n’incluent pas seulement les femmes – un 2021 enquête a constaté que 61,9% des téléspectateurs de football féminin au Royaume-Uni sont des hommes – mais aussi un public national ou des familles. “Le dégroupage attirerait davantage de marques qui considèrent le jeu féminin comme leur objectif marketing et pas seulement comme un complément”, a déclaré Baroni. “Il y a des opportunités de rassembler les gens avec un sentiment de communauté.” Pendant ce temps, les forfaits dégroupés pourraient également être plus accessibles à un autre type d’entreprise. Là où le parrainage d’une équipe de Premier League pourrait coûter des dizaines de millions, un package de parrainage dans les millions à un chiffre pourrait avoir un attrait plus large.

“Vous achetez dans un mouvement”