L’audience du comité du 6 janvier prochain portera sur le silence de Trump pendant l’émeute

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier a déclaré que sa prochaine audience porterait sur l’incapacité de l’ancien président Donald Trump à réprimer la foule violente pendant plusieurs heures. fait preuve d’un “suprême manquement au devoir”.

La huitième audience publique du comité, qui devrait diffusé en prime time le 21 juilletmarque sa dernière présentation prévue de preuves impliquant Trump dans un complot à plusieurs volets visant à annuler sa défaite électorale de 2020 qui a abouti à l’invasion meurtrière.

L’audience finale mettra en évidence l’écart de plus de trois heures entre le départ de Trump d’un rassemblement qui a précédé l’émeute du 6 janvier 2021 et son éventuel appel à la foule pour qu’elle rentre chez elle, ont déclaré les membres du comité.

Les législateurs “prévoient de parcourir ces 187 minutes”, a déclaré la représentante Elaine Luria, D-Va., Dans une interview à ABC News mercredi après-midi. Elle est prête à diriger l’audience avec le représentant Adam Kinzinger, R-Ill.

Trump a fait des “remarques incendiaires” lors du rassemblement pré-émeute, a noté Luria. Il a fait pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’il rejette les principaux résultats électoraux et a juré de marcher avec ses partisans vers le Capitole. Mais Trump est retourné à la Maison Blanche après le rassemblement et y est resté pendant que l’émeute se déroulait.

Le comité examinera “ce qui s’est passé entre ce moment, puis vers 16h17 de l’après-midi, soit 187 minutes plus tard, lorsqu’il a finalement fait une déclaration à la nation, aux gens du Capitole pour qu’ils rentrent chez eux”, Luria a dit.

Le public a peu entendu parler de Trump pendant cet intervalle. Après 14 h HE, il a envoyé une série de tweets, attaquant d’abord Pence pour son manque “de courage de faire ce qui aurait dû être fait”, puis exhortant la foule violente qui a pris d’assaut le Capitole à “rester pacifique”.

À 16 h 17 HE, Trump a tweeté un message vidéo exhortant les émeutiers à partir, leur disant : “Rentrez chez vous. Nous vous aimons, vous êtes très spécial.”

Mardi après-midi, Luria a tweeté qu’elle détaillerait le “manquement suprême au devoir de Trump le 6 janvier” lors de l’audience de la semaine prochaine.

“Nous allons parler de manquement au devoir – quelles étaient ses fonctions, en tant que président des États-Unis, pour s’assurer que les lois étaient fidèlement exécutées?” elle a dit à ABC mercredi. « Le président a-t-il respecté son serment et sa responsabilité envers le peuple américain ?

L’aperçu de Luria de la prochaine audience s’appuie sur les remarques de la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo., Qui a déclaré le mois dernier que le panel montrerait comment Trump “n’a pas pris de mesures immédiates pour arrêter la violence et a ordonné à ses partisans de quitter le Capitole. “

“Lors de notre audience finale, vous entendrez un récit instantané de l’attaque d’une heure par plus d’une demi-douzaine d’employés de la Maison Blanche, à la fois en direct dans la salle d’audience et via des témoignages enregistrés sur bande vidéo. Il ne fait aucun doute que le président Trump était bien conscient de la violence au fur et à mesure qu’elle se développait », a déclaré Cheney.

“Non seulement le président Trump a refusé de dire à la foule de quitter le Capitole, mais il n’a appelé aucun élément du gouvernement américain pour ordonner que le Capitole soit défendu. Il n’a pas appelé son secrétaire à la Défense le 6 janvier. Il n’a pas parler à son procureur général. Il n’a pas parlé au Département de la sécurité intérieure », a déclaré Cheney.

Trump, qui a été destitué à la Chambre pour avoir incité à l’émeute mais acquitté au Sénat, a nié tout acte répréhensible et a fréquemment attaqué le comité restreint comme une “chasse aux sorcières”.

Il répand toujours de fausses affirmations selon lesquelles la victoire électorale du président Joe Biden en 2020 a été truquée par une fraude électorale généralisée – les mêmes affirmations qui ont motivé nombre de ses partisans à marcher vers le Capitole le 6 janvier.

Les travaux du comité se poursuivent. Le président Bennie Thompson, D-Miss., N’a pas exclu la possibilité de programmer davantage d’audiences publiques alors que l’enquête recueille plus de preuves dans son enquête d’un an sur l’émeute.

Par exemple, le panel a prévu une audience supplémentaire dans un court délai afin de partager le témoignage de Cassidy Hutchinson, une ancienne assistante du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows.

Un autre témoin clé, l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, s’est assis pour un entretien plus tôt ce mois-ci après que le comité a émis une assignation à comparaître pour son témoignage. Des extraits du témoignage de Cipollone ont été parsemés lors de la dernière audience de mardi et devraient également figurer en bonne place lors de la dernière audience publique.

L’audience finale fait également suite à la révélation surprenante de Cheney selon laquelle Trump a tenté d’appeler un témoin qui n’a pas encore été nommé dans l’enquête. Un avocat du témoin a informé le comité de l’appel de Trump, et le panel à son tour “a fourni ces informations au ministère de la Justice”, a déclaré Cheney.