L’audience du 6 janvier promet des détails « surprenants » avant les élections – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le Comité de la Chambre du 6 janvier qui comprend le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger est sur le point de dévoiler des détails “surprenants”, y compris des preuves des services secrets de Donald Trump sur le Attaque de 2021 contre le Capitole des États-Unis lors de ce qui sera probablement sa dernière audience publique avant la réunion de novembre élections de mi-mandat.

L’audience de jeudi après-midi, la 10e session publique du panel, devrait se plonger dans “l’état d’esprit” de Trump et le rôle central que le président vaincu a joué dans l’effort en plusieurs parties pour annuler l’élection, selon un assistant du comité qui a discuté des plans. sous condition d’anonymat.

Le comité commence à résumer ses conclusions : Trump, après avoir perdu l’élection présidentielle de 2020, a lancé une tentative sans précédent pour empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden. Le résultat a été le siège mortel de la foule du Capitole.

“La foule était dirigée par des groupes extrémistes – ils ont comploté à l’avance ce qu’ils allaient faire”, a déclaré à CNN la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, membre du comité. “Et ces individus étaient connus des gens dans l’orbite de Trump.”

Le président Bennie Thompson, D-Miss., est sur le point de donner un coup de marteau lors de la session de jeudi dans un complexe du Capitole par ailleurs vide, la plupart des législateurs à la maison faisant campagne pour leur réélection. Plusieurs personnes qui étaient parmi les milliers autour du Capitole le 6 janvier se présentent maintenant aux élections législatives, certaines avec le soutien de Trump.

La session servira de plaidoirie aux deux législateurs républicains du panel, Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois, qui ont été essentiellement évités par Trump et leur parti et ne reviendront pas au nouveau Congrès. Cheney a perdu ses élections primaires et Kinzinger a décidé de ne pas se présenter.

Un autre membre du comité, Rep. Elaine Luria, D-Va., un commandant de la marine à la retraite, est en une candidature difficile à la réélection contre la sénatrice d’État Jen Kiggans, une ancienne pilote d’hélicoptère de la Marine.

Contrairement aux audiences précédentes, celle-ci ne devrait pas présenter de témoins en direct, bien que le panel doive partager les informations de ses récents entretiens – y compris les témoignages de Ginny Thomas, militante conservatrice et épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas. Elle était en contact avec la Maison Blanche à l’approche du 6 janvier.

De nouvelles informations sur les mouvements du vice-président de l’époque, Mike Pence, qui présidait la session conjointe du Congrès le 6 janvier et a été transporté d’urgence en lieu sûr, sont également attendues, selon une personne familière avec la planification du comité qui n’était pas autorisée à en discuter publiquement et a demandé l’anonymat.

Pendant des semaines, le panel a été en pourparlers avec les services secrets américains après avoir émis une assignation à produire des messages texte manquants à partir de ce jour. L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a raconté avoir été informée par un assistant de la Maison Blanche que Trump s’était jeté avec colère sur le conducteur de son SUV présidentiel et avait demandé à être retiré de son rassemblement au Capitole alors que la foule se formait le 6 janvier.

Certains membres des services secrets ont contesté le récit de Hutchinson sur les événements, mais on ne sait pas si les textes manquants qui, selon l’agence, ont été supprimés lors d’une mise à niveau technologique seront un jour récupérés. L’audience devrait révéler de nouveaux détails à partir d’un énorme trésor de documents et d’autres preuves fournies par les services secrets.

Le comité prévoit de montrer de nouvelles séquences vidéo qu’il a reçues des services secrets du rassemblement sur l’ellipse de la Maison Blanche. Trump y a pris la parole avant d’encourager ses partisans armés à marcher vers le Capitole et à “se battre comme un diable”.

L’audience comprendra également de nouvelles séquences documentaires capturées le jour de l’attaque.

Les services secrets ont remis 1,5 million de pages de documents et de vidéos de surveillance au comité, selon le porte-parole de l’agence Anthony Guglielmi.

Lofgren a déclaré qu’en apprenant les informations présentées jeudi, elle les avait trouvées “assez surprenantes”.

Le comité, après avoir mené plus de 1 500 entretiens et obtenu d’innombrables documents, a produit une enquête approfondie sur les activités de Trump depuis sa défaite aux élections de novembre jusqu’à l’attaque du Capitole.

“Il a utilisé ce gros mensonge pour déstabiliser notre démocratie”, a déclaré Lofgren, qui était un jeune membre du personnel de la Chambre lors de l’enquête sur la destitution de Richard Nixon en 1974. “Quand cette idée lui est-elle venue et que savait-il pendant qu’il faisait cela ?”

L’audience de cette semaine devrait être la dernière présentation d’enquête des législateurs avant les élections de mi-mandat. Mais les membres du personnel disent que l’enquête se poursuit.

Le comité du 6 janvier se réunit depuis plus d’un an, mis en place par la Chambre après que les sénateurs républicains ont bloqué la formation d’un panel extérieur similaire à la commission du 11 septembre mise en place après les attentats terroristes de 2001. Même après le lancement de ses audiences publiques très médiatisées l’été dernier, le comité du 6 janvier a continué à recueillir des preuves et des interviews.

Selon les règles du comité, le panel du 6 janvier devrait produire un rapport de ses conclusions, attendu après les élections, probablement en décembre. Le comité se dissoudra 30 jours après la publication de ce rapport, et avec le nouveau Congrès en janvier.

Les républicains de la Chambre devraient abandonner l’enquête du 6 janvier et se tourner vers d’autres enquêtes s’ils gagnent le contrôle après les élections de mi-mandat, en se concentrant principalement sur Biden, sa famille et son administration.

Au moins cinq personnes sont mortes lors de l’attaque du 6 janvier et de ses conséquences, dont un partisan de Trump abattu par la police du Capitole.

La police s’est livrée à des combats souvent sanglants au corps à corps, alors que les partisans de Trump franchissaient les barricades, prenaient d’assaut le Capitole et parcouraient les couloirs, envoyant les législateurs fuir pour des raisons de sécurité et perturbant temporairement la session conjointe du Congrès certifiant l’élection de Biden.

Plus de 850 personnes ont été inculpées par le ministère de la Justice dans l’attaque du Capitole, certaines ont été condamnées à de longues peines de prison pour leurs rôles. Plusieurs dirigeants et associés des extrémistes Oath Keepers et Proud Boys ont été accusé de sédition.

Trump fait face diverses enquêtes étatiques et fédérales sur ses actions lors de l’élection et ses conséquences.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.