L’audience du 6 janvier mettra en lumière la campagne de pression de Trump sur les représentants de l’État

Enfin, le comité entendra Shaye Moss, une travailleuse électorale géorgienne qui a été la cible d’une campagne de diffamation de la droite.

Mme Moss et sa mère, Ruby Freeman, qui ont toutes deux traité les bulletins de vote à Atlanta lors des élections de 2020 pour le conseil électoral du comté de Fulton, ont déposé une plainte contre le site Web de conspiration de droite The Gateway Pundit, qui a publié des dizaines de fausses histoires à leur sujet. . Les articles décrivaient les deux femmes comme des « démocrates véreux » et affirmaient qu’elles « avaient sorti des valises pleines de bulletins de vote et avaient commencé à compter ces bulletins sans moniteurs électoraux dans la salle ».

Les enquêtes menées par le bureau du secrétaire d’État de Géorgie n’ont révélé aucun acte répréhensible de la part des deux femmes.