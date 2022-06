L’audience du 6 janvier met un drame sur le vrai crime à la télévision aux heures de grande écoute

Puis le muscle s’est matérialisé, sous la bannière de Trump.

D’une longueur compacte selon les normes du Congrès, l’audience a présenté un univers de personnages, de relations et d’antagonistes : les conseillers du président, y compris l’ancien procureur général William P. Barr, qui a utilisé un langage « absurde » et plus fort pour rejeter les allégations de fraude électorale ; la fureur de M. Trump contre son vice-président, Mike Pence, qui, selon le comité, a conduit l’ancien président à dire que les membres de la foule menaçant de pendre M. Pence pourraient « avoir la bonne idée » ; et les groupes soutenant Trump, y compris les Proud Boys, décrits comme menant une grève coordonnée, et non une explosion spontanée.

Le lever de rideau a parfois été brutal à regarder, en particulier le témoignage de Caroline Edwards, une policière du Capitole blessée le 6 janvier, qui a décrit « avoir glissé dans le sang des gens » alors qu’elle et ses camarades en infériorité numérique faisaient face à des heures de combat au corps à corps. . Peut-être que le plus obsédant était de voir la vidéo de Mme Edwards à voix basse de sa propre agression.

Le témoignage s’est déplacé de l’autre côté de la ligne de bataille avec le documentariste Nick Quested, qui avait été intégré aux Proud Boys avant et pendant l’attaque. Sa contribution n’était pas seulement des images plus choquantes, mais une thèse : que le groupe avait organisé et commencé son mouvement vers le Capitole avant même que M. Trump ne parle lors de son rassemblement du 6 janvier – un contre-récit à l’idée que le siège était simplement une protestation qui perdu tout controle.

Je sais que certains lecteurs sont offensés par la simple utilisation de «récit» ou «histoire» pour décrire des informations cruciales sur une attaque contre la démocratie. Mais ce ne sont pas des insultes ; La structure de l’histoire n’est pas réservée aux films Marvel. La narration est ce qui donne à un déluge d’informations la forme et le modèle. La narration est un outil d’engagement, pas seulement de distraction.