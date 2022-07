L’audience du 1/6 révèle une exposition criminelle potentielle pour Mark Meadows

Facebook



Lors de la septième audience de la commission bipartite du 6 janvier, d’importants points juridiques ont été soulevés qui montrent que l’équipe juridique de Trump (Rudy Giuliani et al) savait qu’il n’y avait pas de preuves réelles de fraude généralisée et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que l’élection avait été effectivement volée. Ils ont menti dans leurs efforts pour voler l’élection de Donald Trump.

Dans tous les témoignages corroborant le fait qu’ils savaient tous qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale qui annulerait l’élection, des preuves ont été présentées que Mark Meadows savait que Trump avait perdu et avait pourtant continué à faire pression pour entraver les procédures du Congrès.

Si cela est vrai, ses efforts ont été corrompus.

L’ancien avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, a témoigné qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves de fraude électorale et que Trump devrait concéder l’élection.

Il a également témoigné que Mark Meadows l’avait assuré, ainsi qu’AG Bill Barr, que le président accepterait une sortie gracieuse, plus d’une fois.

Cipollone a déclaré que Mark Meadows avait déclaré à plusieurs reprises que Trump devrait concéder. pic.twitter.com/3UqpcB4qXv – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 12 juillet 2022

Cipollone a dit qu’à un moment donné, il fallait “mettre en place ou se taire”. Il a dit que leur plan visant à ce que le gouvernement fédéral saisisse les machines à voter est une si mauvaise idée qu’il ne sait pas pourquoi il devrait même expliquer pourquoi c’est une si mauvaise idée.

L’ancienne assistante de Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, a témoigné que l’ancien DNI John Radcliffe avait dit qu’il craignait que les choses ne deviennent dangereuses pour notre démocratie ou le 6 janvier. Elle a dit qu’elle percevait que son objectif était de maintenir Trump au pouvoir, et «quand il a commencé à reconnaître qu’il n’y avait peut-être pas assez de fraude électorale pour annuler l’élection, je l’ai vu commencer à explorer plus en profondeur les failles constitutionnelles potentielles. Ce qui a ensuite rejoint les théories de John Eastman.

Il s’agit d’une menace juridique potentielle pour Meadows sous la forme d’une exposition criminelle s’il savait que Trump avait perdu et tentait toujours d’aider Trump à entraver les procédures du Congrès. Si Meadows savait, quel témoignage fournit de nombreuses preuves qu’il l’a fait, que Trump a perdu et a pourtant continué à faire pression pour annuler l’élection, ses efforts ont été corrompus.

«Le témoignage de Cipollone indique l’exposition criminelle de Meadows. Preuve que Meadows savait très bien que Trump avait perdu, et c’était et devrait être fini.

Au cours de ces semaines et des suivantes, Mark Meadows a contribué à faire obstruction « par corruption » aux procédures du Congrès. Corrompu s’il savait perdu », Ryan Goodman, ancien conseiller spécial du ministère de la Défense tweeté sur cette vidéo :

Barr a déclaré au comité du 6 janvier que Trump aurait dû reconnaître que les élections étaient terminées à la mi-décembre. Cipollone a témoigné que Mark Meadows partageait ces sentiments. pic.twitter.com/7wlatHJuFO –Aaron Rupar (@atrupar) 12 juillet 2022

.

Cipollone a témoigné qu’il est entré dans le bureau ovale à un moment donné après la perte de Trump et a vu le général Michael Flynn, Sydney Powell et la personne d’Overstock (l’ancien PDG Patrick Byrne). Il n’était pas content de voir ces gens parce qu’ils ne donnaient pas de bons conseils.

La propre équipe de Rudy Giuliani savait qu’il n’y avait aucune preuve de fraude ou même s’il y en avait, qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l’une de leurs revendications électorales volées. Giuliani aurait même déclaré qu’il avait beaucoup de théories, mais pas beaucoup de preuves.

Raskin, “Même la propre équipe juridique de Rudy Giuliani savait avant le 6 janvier qu’elle n’avait pas recueilli suffisamment de preuves réelles pour étayer aucune de leurs revendications électorales volées.” pic.twitter.com/m0XX5qd2rm – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 12 juillet 2022

“Dire que c’était mince est probablement un euphémisme”, a déclaré l’assistant de Trump, Jason Miller, concernant les preuves de fraude électorale. Justin Clark, directeur de campagne adjoint de Trump, a déclaré que l’équipe de Giuliani n’avait jamais produit de preuve de fraude électorale.

Le 14 décembre aurait dû être la fin de l’affaire, a témoigné Bill Barr. Barr a déclaré que le public croyait à des choses folles comme que leurs votes ne comptaient pas et que ces machines avaient volé leurs votes.

Barr a déclaré que Trump avait dit quelque chose comme: “Nous pourrions aller au fond des choses si le Département saisissait les machines.” Barr a refusé de saisir les machines.

L’équipe Trump est allée jusqu’à rédiger un décret exécutif pour saisir les machines à voter de l’État via le ministère de la Défense et nommer un avocat spécial (Sydney Powell) qui pourrait même poursuivre des personnes.

Pour plus de preuves que tout le monde dans l’administration savait que Trump avait perdu et que les moyens légaux de conserver le pouvoir étaient perdus, Kayleigh McEnany, ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré qu’après l’échec du litige, elle avait commencé à planifier sa vie après l’administration. L’aide de Trump et fille adulte, Ivanka Trump, a déclaré qu’après le 14 décembre, lorsque les électeurs se sont rencontrés et ont montré que Biden avait gagné, c’était son sentiment et “probablement avant” que c’était la fin. Judd Deere, ancien attaché de presse adjoint de Trump, a déclaré que “les moyens pour lui de poursuivre les poursuites étaient probablement fermés”.

Le Comité du 6 janvier a présenté de nombreuses preuves que tout le monde dans Trump World savait qu’il avait perdu et qu’il n’y avait aucune porte légale et constitutionnelle ouverte pour contester le résultat des élections de 2020.

Cela signifie que Mark Meadows savait que Trump avait perdu lorsqu’il a aidé Trump dans ses efforts pour entraver les procédures du Congrès. Meadows a déjà été cité pour outrage par le comité, mais le ministère de la Justice a refusé de poursuivre Meadows.

De nombreux fantassins de Trump ont été poursuivis pour leur exécution de l’attaque du 1/6 contre notre démocratie, mais aucun des hauts responsables qui l’ont réellement incité et organisé ne l’ont fait. Si Mark Meadows était quelqu’un d’autre qu’un ancien membre de l’élite de l’administration Trump, il serait inculpé pour son rôle dans l’attaque terroriste nationale du 6 janvier.

(Cet article a été écrit lors de l’audience du 12 juillet 2022 du 6 janvier et publié avant sa conclusion.)