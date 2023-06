L’audience disciplinaire contre l’avocat de Trump, John Eastman, commence en Californie

LOS ANGELES (AP) – Un effort pour radier l’avocat conservateur John Eastman, qui a imaginé des moyens de garder l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche après sa défaite aux élections de 2020, commencera mardi à Los Angeles.

Eastman devrait passer la journée à témoigner devant le barreau de l’État de Californie dans une procédure qui pourrait lui faire perdre son permis d’exercer le droit dans l’État. Il fait face à 11 accusations disciplinaires découlant de son développement d’une stratégie juridique douteuse qui visait à aider Trump à rester au pouvoir en perturbant le décompte des votes électoraux de l’État.

L’avocat du barreau de l’État demandera la radiation d’Eastman lors d’une audience devant le tribunal du barreau de l’État qui devrait durer au moins huit jours. Si le tribunal trouve Eastman coupable des violations alléguées, il peut recommander une sanction telle que la suspension ou la révocation de sa licence de droit. La Cour suprême de Californie rend la décision finale.

Eastman doit témoigner pour sa propre défense mardi. La procédure mettra en vedette des témoins tels que Greg Jacob, un ancien avocat du vice-président de l’époque, Mike Pence, qui a repoussé le plan d’Eastman visant à ce que Pence arrête la certification de la victoire de Joe Biden.

Eastman était l’un des avocats de Trump pendant l’élection. Il a fait valoir, dans une note de service, que Pence pourrait maintenir Trump au pouvoir en annulant les résultats de l’élection lors d’une session conjointe du Congrès convoquée pour compter les votes électoraux. Les critiques ont comparé cela à des instructions pour organiser un coup d’État.

Eastman a violé le code des affaires et des professions de la Californie en faisant des déclarations fausses et trompeuses qui constituent des actes de « turpitude morale, de malhonnêteté et de corruption », allègue le barreau de l’État, et ce faisant, il « a violé ce devoir dans le cadre d’une tentative d’usurpation de la volonté ». du peuple américain et annuler les résultats des élections pour la plus haute fonction du pays – une attaque flagrante et sans précédent contre notre démocratie.

L’avocat d’Eastman avait précédemment déclaré que son client contestait « tous les aspects » des allégations.

L’action du barreau de l’État « fait partie d’un effort national visant à utiliser le processus disciplinaire du barreau pour pénaliser les avocats qui se sont opposés à l’administration actuelle lors de la dernière élection présidentielle. Les Américains des deux partis politiques devraient être troublés par cette politisation des barreaux des États de notre nation », a déclaré l’avocat d’Eastman, Randall A. Miller, dans un communiqué lorsque les accusations ont été annoncées en janvier.

Eastman est membre du Barreau de Californie depuis 1997, selon son site Internet. Il a été auxiliaire juridique pour le juge de la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas, et directeur fondateur du Center for Constitutional Jurisprudence, un cabinet d’avocats affilié à l’Institut Claremont. Il s’est présenté au poste de procureur général de Californie en 2010, terminant deuxième de la primaire républicaine.

Eastman a pris sa retraite en tant que doyen de la faculté de droit de l’Université Chapman en Californie du Sud l’année dernière après que plus de 160 membres du corps professoral ont signé une lettre appelant l’université à prendre des mesures contre lui.

Le California State Bar est un organisme de réglementation et le seul système judiciaire aux États-Unis qui se consacre à la discipline des avocats.

L’audience disciplinaire d’Eastman intervient alors que l’avocat spécial Jack Smith poursuit son enquête sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020.

Un grand jury fédéral à Washington se réunit à huis clos depuis des mois pour entendre les témoignages de témoins, dont Pence, qui a publiquement décrit une campagne de pression de Trump visant à l’amener à suspendre la certification par le Congrès des résultats des élections.

Des agents fédéraux ont saisi le téléphone portable d’Eastman l’été dernier alors qu’il quittait un restaurant, a-t-il déclaré dans un dossier judiciaire. Le même jour, des responsables de l’application des lois ont mené une activité similaire dans tout le pays dans le cadre de son enquête.

Depuis la nomination de Smith en novembre, il a jeté un large filet dans des entretiens exigeants et des témoignages liés à la collecte de fonds, au rassemblement de Trump qui a précédé l’émeute du 6 janvier 2021 et aux communications entre les associés de Trump et les responsables électoraux dans les États du champ de bataille. Eastman a pris la parole lors du rassemblement.

En décembre, Smith a assigné à comparaître les responsables électoraux locaux du Wisconsin, du Michigan, de l’Arizona et de la Pennsylvanie, demandant des communications avec ou impliquant Trump, ses assistants de campagne de 2020 et une liste d’alliés – y compris Eastman – qui ont été impliqués dans ses efforts pour tenter d’annuler les résultats de l’élection.

L’enquête est distincte d’une autre enquête de Smith sur des documents classifiés trouvés dans le domaine Mar-a-Lago de Trump qui a conduit ce mois-ci à des accusations de crime contre Trump. Trump a plaidé non coupable la semaine dernière pour 37 chefs d’accusation, dont un complot en vue d’entraver la justice.

La rédactrice d’Associated Press, Alanna Durkin Richer, a contribué depuis Boston.

Stefanie Dazio et Michael R. Blood, The Associated Press