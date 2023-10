L’audience des adolescentes de la NFL augmente rapidement avec le match Chiefs-Jets

La victoire des Chiefs de Kansas City contre les Jets de New York dimanche a été l’émission dominicale la plus regardée depuis le Super Bowl en février, attirant en moyenne 27 millions de téléspectateurs, dont des millions d’adolescentes qui ont regardé le match auquel a assisté la pop star Taylor Swift. , a déclaré NBC Sports lundi.

Une rumeur de relation entre Swift et l’ailier rapproché des Chiefs, Travis Kelce, a fait monter en flèche l’intérêt pour le champion du Super Bowl, Kansas City. Les ventes du maillot de Kelce ont bondi après l’apparition de Swift lors de son match à domicile de la troisième semaine et la rumeur disait qu’elle assisterait au match à New York.

Swift a été aperçue dans des fouilles de loges de luxe au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey, regardant les Chiefs remporter une victoire acharnée, alors que les fans se délectaient une fois de plus de son apparition sur les réseaux sociaux. Plusieurs acteurs ont également été aperçus dans la loge, dont le Canadien Ryan Reynolds et son épouse Blake Lively, ainsi que Hugh Jackman.

L’audience parmi les adolescentes âgées de 12 à 17 ans a augmenté de 53 pour cent par rapport à la moyenne saisonnière pour Football du dimanche soirqui fait partie d’une augmentation approximative de plus de deux millions de téléspectateurs féminins, selon un communiqué de NBC Sports.

Le match de dimanche soir, remporté par Kansas City 23-20, était globalement en hausse de 22 pour cent par rapport à la quatrième semaine de l’année dernière, aux heures de grande écoute sur le réseau NBC et les plateformes numériques.

ÉCOUTER | L’histoire de la façon dont Taylor Swift a été filmée pendant le match : Jour 66h50Il a filmé Taylor Swift et Travis Kelce le week-end dernier, désormais la vie de Jarrett Payton est une frénésie médiatique

Ce n’est pas le match le plus regardé de la saison. L’ouverture de la saison de la NFL – disputée un jeudi entre les Chiefs et les Lions de Détroit – a attiré 27,5 millions de téléspectateurs.

Les Chiefs, qui ont porté leur fiche cette saison à 3-1 grâce à cette victoire, affronteront ensuite les Vikings du Minnesota sur la route dimanche.