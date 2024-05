L’audience déraille alors que Ted Cruz accuse le responsable de Biden de financer l’attaque du Hamas contre Israël

Le sénateur républicain du Texas. Ted Cruz n’a pas ménagé ses efforts en interrogeant le secrétaire d’État Antoine Blinken lors d’une audition houleuse de la commission sénatoriale des relations étrangères mardi.

L’affrontement tendu entre les deux a commencé lorsque Cruz a fait exploser le L’administration Biden « le pire désastre de politique étrangère des temps modernes », faisant référence à sa gestion de l’Iran et à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, et qui a culminé lorsque le sénateur a accusé la Maison Blanche de financer indirectement l’attaque.

« Monsieur le Secrétaire, vous avez présidé au pire désastre de politique étrangère des temps modernes », a commencé Cruz. « Quand Joe Biden devenu président, il a hérité de la paix et de la prospérité dans le monde. Nous sommes désormais confrontés à deux guerres simultanées : la pire guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et la pire guerre au Moyen-Orient depuis 50 ans. Les deux, je crois, ont été causés par la faiblesse constante de cette administration. »

« Votre politique étrangère est précisément à l’opposé de ce qu’une politique étrangère américaine rationnelle devrait être envers nos amis et alliés. Cette administration les a constamment sapés, affaiblis et attaqués », a-t-il ajouté. « Et envers nos ennemis, cette administration a fait preuve d’un esprit d’apaisement constant et a effectivement versé des milliards de dollars aux ennemis de l’Amérique qui veulent nous tuer. »

Les deux hommes se sont affrontés au sujet des efforts déployés par l’administration Biden pour empêcher Israël de attaquer Rafahune ville de la bande de Gaza, dans le cadre de ses efforts visant à éliminer les terroristes du Hamas parmi les Palestiniens, Cruz exigeant de savoir s’ils ont offert à Israël des renseignements sur les terroristes s’ils retardaient leur attaque.

Blinken a nié qu’une telle mesure ait été prise et a tenté de développer ce qu’il a dit être le soutien du président Biden à Israël, mais Cruz l’a arrêté, affirmant qu’il n’était pas intéressé par un « discours de campagne ».

Cruz a continué à faire pression sur lui, mais Blinken a qualifié cette notion de « trompeuse et erronée » et a déclaré que le gouvernement américain partageait des renseignements s’ils étaient disponibles.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le sénateur républicain du Texas Ted Cruz.

Cruz a ensuite accusé Blinken et le Département d’Etat d’avoir dit à plusieurs reprises à Israël de « ne pas tuer » les terroristes du Hamas, citant un tweet que le département aurait ensuite supprimé immédiatement après l’attaque du 7 octobre, appelant Israël « à ne pas s’engager dans des représailles militaires ».

« Sénateur, j’étais en Israël cinq jours après le 7 octobre. J’y suis allé sept fois depuis. Personne, à commencer par le président Biden, n’a fait plus pour s’assurer d’avoir ce dont il a besoin pour se défendre contre le Hamas, pour faire face à la situation. avec la menace », a déclaré Blinken, tandis que Cruz repoussait.

« C’est tout simplement faux. … C’est ridicule », a déclaré Cruz, demandant si l’administration avait interrompu l’envoi d’armes à Israël.

Blinken a nié que l’administration ait interrompu tout approvisionnement en armes, mais Cruz a commencé à faire pression sur lui pour obtenir un financement pour l’Iran.

Cruz a noté que La production pétrolière iranienne avait augmenté depuis l’entrée en fonction de Biden et que le pays avait développé davantage de navires « fantômes » pour contourner les sanctions à son encontre et expédier le pétrole.

« Cette administration veut désespérément un nouvel accord avec l’Iran. Vous avez investi de l’argent sur l’Iran dès le premier jour », a déclaré Cruz, faisant référence à ce qu’il a qualifié de « refus de l’administration d’appliquer des sanctions pétrolières ».

« Dans un sens très réel, cette administration, vous et le président Biden avez financé les attentats du 7 octobre en versant 100 milliards de dollars à un régime homicide et génocidaire qui a financé ces attaques », a-t-il ajouté.

Blinken a rapidement répliqué, qualifiant la déclaration de Cruz de « profondément fausse » et de « honteuse », ce à quoi ce dernier a répondu : « Pourquoi ?

« Nous avons attaqué l’Iran à plusieurs reprises en leur appliquant plus de 600 sanctions », a déclaré Blinken.

« Pourquoi vendent-ils 10 millions de barils par jour contre 300 000 ? » Cruz a répondu.

Blinken a fait valoir que l’Iran travaillait dur pour contourner les sanctions et que l’administration continuait de « s’y attaquer » chaque jour, même si le pays était « déterminé » à vendre davantage de pétrole.

« Ils n’étaient pas déterminés lorsque Trump était président », a déclaré Cruz.

