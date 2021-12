L’audience de MSNBC augmente plus que Fox et CNN combinés

La croissance de MSNBC a explosé depuis 2015 alors qu’elle a augmenté son audience de 160 %, ce qui est plus que Fox News et CNN réunis.

Selon une déclaration de fin d’année de MSNBC fournie à PoliticusUSA :

Depuis 2015, MSNBC a augmenté son audience, augmentant plus que CNN et FOX News réunis. La journée totale (du lundi au dimanche de 6h à 6h) a augmenté le nombre de téléspectateurs de +160 % (contre +60 % pour CNN et +24 % pour FOX News), ajoutant près de 600 000 téléspectateurs par minute – le plus grand nombre pour tous les réseaux – propulsant MSNBC du n°28 en 2015 à #2 sur tout le câble aujourd’hui. En 2021, la journée totale a généré 926 000 téléspectateurs au total (contre 790 000 pour CNN), terminant n ° 2 dans l’ensemble du câble (devant le n ° 3 CNN n ° 4 ESPN et le n ° 5 HGTV). En A25-54, la journée totale a augmenté de +42% depuis 2015, augmentant plus que CNN (+26%) et FOX News (+9%) réunis. La journée totale a livré 129 000 téléspectateurs A25-54 en 2021.





Prime (20h-23h) s’est classé n°2 parmi tous les réseaux câblés pour la 4e année consécutive (devant le n°3 ESPN, le n°4 CNN et le n°5 HGTV). La programmation de perspective et d’analyse de MSNBC a presque doublé l’audience totale de CNN, attirant 2 millions de téléspectateurs au total (contre 1,2 million de CNN) et dominant CNN pour la 5e année consécutive. Depuis 2015, MSNBC a ajouté 1,3 million de téléspectateurs aux heures de grande écoute (+189 %) de plus que CNN (+53 %) et FOX News (+26 %) réunis. Parmi les téléspectateurs A25-54, le prime a augmenté de +100 % par rapport à 2015 (contre +18 % pour CNN et +7 %) pour FOX News).

MSNBC est le seul réseau qui peut défier Fox News

MSNBC est désormais le seul réseau de télévision par câble à pouvoir défier Fox News pour la première place.

La croissance du réseau a été alimentée par l’émission The Rachel Maddow aux heures de grande écoute et un remaniement de la journée qui comprend une gamme d’hôtes plus forte et un engagement renforcé envers la couverture médiatique. Lorsque MSNBC a eu du mal, beaucoup de leurs émissions se ressemblaient et ils avaient tendance à marteler les mêmes histoires dans le sol heure après heure.

À une époque de coupes sombres et de changements dans les habitudes d’audience, la croissance de MSNBC est impressionnante. Fox News est toujours aux prises avec une croissance lente et l’audience la plus ancienne de la télévision par câble. Tout comme le changement démographique finira par dépasser le GOP, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que MSNBC ne dépasse définitivement Fox News.