L’audience de la télévision linéaire tombe en dessous de 50 % pour la première fois

Les Américains cessent de regarder les émissions et la télévision par câble. Rapports Nielsen te nombre de téléspectateurs est tombé en dessous de 50 % pour l’utilisation totale de la télévision en juillet 2023. C’est la première fois que l’audience télévisuelle linéaire représentait moins plus de la moitié de utilisation totale du téléviseur.

La diminution drastique du nombre d’Américains qui s’éloignent de la télévision linéaire a ramené les parts du câble et de la diffusion à un niveau record de 20 % et 29,6 % respectivementselon Nielsen. La baisse survient lorsque les téléspectateurs se déplacent vers services de diffusion en continu qui produisent régulièrement des séries TV exclusivement sur leurs plateformes.

Jes jours où une émission serait diffusée une fois par semaine sur la télévision par câble régulière reculent dans le rétroviseur car les plateformes de streaming publient souvent une saison complète d’une émission immediatement. Nielsen a constaté que les téléspectateurs ont passé 2,9 % de temps en plus à regarder les plateformes de streaming en juillet par rapport au mois précédent et il a augmenté de 25,3 % par an.

Nielsen a constaté que le migration de traditionnel Séries TV aux plateformes de streaming a expliqué la hausse du nombre de téléspectateurs qui s’éloignent de la télévision linéaire, selon les émissions les plus vues étaient « Suits » qui est venu à Netflix le mois dernieret « Bluey » qui a été diffusé sur Disney+. Les deux émissions représentaient à elles seules 23 milliards de minutes de visionnage combinées. Dans un rapport séparé, Nielsen a constaté que les téléspectateurs se tournaient principalement vers Amazon Prime VidéoNetflix et Youtubereprésentant 38,7 % de toutes les plateformes de streaming.

Les services de streaming ont dépassé la télévision linéaire pour la première fois en août de l’année dernière alors que les principales sociétés de divertissement investissaient massivement dans l’apport de licences Séries télévisées et films à leurs plateformes. Les plateformes ont depuis réduit leurs dépenses alors qu’elles se déplacent pour montrer investisseurs réels profits plutôt que de se concentrer sur la croissance comme mesure principale.

« Le nombre d’émissions est en baisse cette année, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce qu’il remonte aux niveaux antérieurs », a déclaré Michael Pachter, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities, à Axios en mars. « Tout le monde a soudainement reconnu que la rentabilité était importante, et ils réduisent les coûts partout où ils le peuvent. Je m’attends à plus de production à l’étranger, mais beaucoup moins au niveau national.

La mise en garde à Nielsen’s report sera l’arrivée de la saison 2023-2024 de la NFL qui verra probablement un changement saisonnier, ramenant les téléspectateurs à la télévision. Selon le rapport, sports en novembre 2022 représentaient 150 milliards de minutes d’écoute à la télévision.

jeL’augmentation des prix des abonnements et la réduction des émissions sur les plateformes de streaming ne semblent pas avoir dissuadé les téléspectateurs de passer de la diffusion et de la télévision par câble aux services de streaming. Le coût pour les téléspectateurs de regarder les principaux services de streaming sans publicité augmente en moyenne d’environ 25 % par an, le le journal Wall Street signalé.