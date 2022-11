L’audience de la Coupe du monde pour USA-Angleterre bat un record

L’audience de la Coupe du monde pour USA-Angleterre est là, et c’est un nombre colossal.

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA du Black Friday entre les États-Unis et l’Angleterre a attiré 19,9 millions de téléspectateurs sur FOX Sports et Telemundo Deportes à la télévision et en streaming combinés.

De ce nombre, 15,377 millions ont regardé le match sur FOX, qui, selon le diffuseur, est le match de football masculin le plus regardé jamais à la télévision américaine en anglais. Cependant, il y a un débat sur les chiffres. C’est en ce qui concerne les émissions précédentes de la Coupe du monde. FOX Sports mesure les matchs de la Coupe du monde différemment de l’ancien détenteur des droits de la Coupe du monde, ESPN.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que c’est un numéro monstre.

Le département des médias de FOX Sports a ajouté que le nombre de téléspectateurs pour USA-Angleterre était en hausse de 6 % par rapport au sommet précédent de 14 510 000 (finale Italie contre Brésil, 1994).

USA-Angleterre un grand succès pour Telemundo Deportes aussi

À la télévision hispanophone et en streaming aux États-Unis, le match de la Coupe du monde entre les États-Unis et l’Angleterre a été regardé par 4,6 millions de téléspectateurs.

En combinant les chiffres de FOX et de Telemundo, le tirage au sort entre les États-Unis et l’Angleterre a totalisé 19 977 000 téléspectateurs.

Telemundo est le détenteur exclusif des droits médias en espagnol de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 aux États-Unis

Les 4,6 millions de téléspectateurs pour le match nul 0-0 entre l’Angleterre et les États-Unis ont augmenté de 33% par rapport au premier match des États-Unis contre le Pays de Galles (3,5 millions) lundi et ont dépassé neuf des 10 derniers matchs de la phase de groupes disputés par l’équipe américaine. Pour les Coupes du monde 2006, 2010 et 2014, le seul match avec une audience plus élevée que le match de vendredi soir a eu lieu le 22 juin 2014, lorsque les États-Unis ont égalé le Portugal 2-2 à la Coupe du monde de la FIFA, Brésil. La Coupe du monde de cette année est la première à avoir lieu à l’automne afin de compenser la chaleur extrême de l’été au Qatar. Les États-Unis ne se sont pas qualifiés pour le tournoi en 2018.

Étant donné que les matchs de la Coupe du monde sur Telemundo sont diffusés simultanément sur Peacock, Telemundo Deportes rapporte que sur les 4,6 millions de téléspectateurs au total, 1,27 million les ont regardés sur les plateformes de streaming Peacock et Telemundo Deportes.

Audience de la Coupe du monde pour USA-Angleterre à la télévision britannique

Plus de téléspectateurs ont regardé le match de la Coupe du monde entre les États-Unis et l’Angleterre aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, fou de football. Au total, 15,1 millions de personnes ont regardé le match outre-Atlantique, .

Il est indéniable que les chiffres de visionnage de FOX et Telemundo sont impressionnants. Cependant, cela ne justifie pas la couverture télévisée décevante de la Coupe du monde de FOX.

Crédit photo : IMAGO / Newspix