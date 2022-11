L’audience de la Coupe du monde de Peacock bat tous les records

Il est encore tôt, mais l’une des histoires les plus fascinantes sur Qatar 2022 est la qualité du nombre de téléspectateurs de la Coupe du monde de Peacock.

Pour un service de streaming qui ne diffuse que des jeux en espagnol, vous vous attendez à ce qu’il fonctionne correctement. Cependant, la couverture de la Coupe du monde de mardi sur Peacock a fait sauter le toit. En bref, c’était le plus grand jour de semaine de Peacock depuis le lancement du service de streaming en 2020.

Hausse du nombre de téléspectateurs entre le Mexique et la Pologne

Encore plus impressionnant, le Mexique contre la Pologne est devenu le match de Coupe du monde le plus diffusé de l’histoire des États-Unis, avec une moyenne de 1,3 million de téléspectateurs par minute.

Au cours des trois premiers jours de la couverture de la Coupe du monde par Telemundo Deportes, 29 % de l’audience est attribuée au streaming.

Revenant au match Mexique-Pologne pour une seconde, l’audience totale du jeu sur Telemundo Deportes linéaire et numérique était de 4,6 millions.

Selon Telemundo Deportes, les téléspectateurs de Telemundo et Peacock sont investis sur le long terme car ils soutiennent plus d’équipes dans le tournoi. Telemundo rapporte qu’en moyenne, chaque téléspectateur soutient 3,3 équipes, +33% de plus que les autres téléspectateurs. Et, trois téléspectateurs de langue espagnole sur quatre prévoient de continuer à se connecter si leur équipe préférée est éliminée, “créant un public plus fidèle et plus engagé que les marques pourront exploiter tout au long du tournoi”.

Pourquoi l’audience de la Coupe du monde de Peacock est-elle un succès ?

Ce qui n’est pas encore mentionné ci-dessus, c’est le fait que de nombreux fans de sport anglophones affluent vers Peacock. Pourquoi? Voici mes cinq raisons :

C’est seulement 4,99 $ par mois Beaucoup de fans de Premier League ont déjà Peacock C’est une option idéale pour les coupe-câbles qui ne veulent pas de câble ou de satellite Les 12 premiers matchs de la Coupe du monde étaient gratuits sur Peacock L’application FOX Sports est boguée et nécessite une authentification.

Une autre raison peut être le mécontentement des fans de football face au manque d’analyse perspicace de la Coupe du monde de FOX Sports. C’est loin d’être le même que ESPN nous a donné lors des tournois de la Coupe du monde 2010 et 2014, par exemple.

En plus de cela, l’adoration du Qatar par FOX est trop difficile à supporter pour beaucoup de téléspectateurs. Pendant ce temps, Telemundo Deportes tient sa promesse de ne pas se dérober à ses responsabilités éditoriales pour rapporter les nouvelles à la fois sur et hors du terrain.

Peacock propose une vente Black Friday pour adoucir l’affaire pour les fans de football

Peacock pourrait finir par voir de plus grands nombres au fur et à mesure que le tournoi progresse. La raison en est que Peacock vient de lancer une offre Black Friday. Vous pouvez obtenir Peacock pour 0,99 $ pendant 12 mois. L’offre se termine le lundi 28 novembre 2022.