L’audience de la Coupe du monde de FOX affronte la NFL dans la bataille pour les cotes d’écoute

Jon Hamm apparaît dans des publicités pour l’assurance automobile, la préparation des déclarations de revenus et les voitures de luxe. Peut-il nous vendre le fait de regarder une Coupe du monde prise en sandwich entre Thanksgiving et Noël ?

La publicité est un catalyseur clé pour la normalisation de nouveaux comportements. C’est pourquoi Meta a dépensé environ 13 millions de dollars pour une publicité du Super Bowl. De même, c’est pourquoi Hamm, une méga star hollywoodienne, se présente comme un Père Noël renard argenté. Il est la tentative de FOX de normaliser le fait de regarder la Coupe du monde pendant une saison de vacances mouvementée.

Comme l’a expliqué le président du marketing de FOX Sports, Robert Gottlieb, “La Coupe du monde 2022 est historique et unique car c’est la première fois que le tournoi aura lieu pendant la saison des vacances, et notre campagne créative mettant en vedette certaines des plus grandes stars d’aujourd’hui vise à faire savoir aux gens à quel point ce moment sera spécial.

Les fans de football n’ont pas besoin du rappel. Ils regardent traditionnellement les rencontres les matins glacials de novembre et décembre. Mais, FOX a besoin de bien plus que les quelques centaines de milliers qui regardent les matchs de Premier League pour se connecter à cette Coupe du monde.

FOX a besoin de tous ces fans de football occasionnels qui passent habituellement les matins du début de décembre à ajuster leurs files d’attente fantastiques de la NFL ou à rechercher dans les étagères de Target les cadeaux les plus recherchés de la saison, comme le squishmallow Baby Yoda. Par conséquent, il est important pour FOX de faire passer son message. plus à propos lorsque c’est la Coupe du monde. Pour l’instant, il se concentre sur les stars et les équipes de la Coupe du monde. plutôt que la Coupe du monde elle-même.

Défis pour l’audience de la Coupe du monde de FOX au Qatar

Et ce n’est pas seulement la vie quotidienne ordinaire à cette période de l’année qui entrave la grande audience de FOX. Cette Coupe du monde se bat pour attirer l’attention contre le football universitaire, le basketball universitaire, la NFL, la NBA et la LNH. C’est bien loin d’affronter uniquement le baseball de saison régulière en été.

Bien que les matchs de la Coupe du monde ne chevauchent pas le football américain, le basket-ball et le hockey en raison des heures de coup d’envoi précoces, les fans de sport n’ont que peu de bande passante et de liberté pour regarder les matchs. Un fan peut donner la priorité au grand match de fin de saison de son équipe NFL ou universitaire s’il n’a que quelques heures de temps libre pour jouer.

Comment d’autres événements sportifs déplacés dans le temps se sont-ils comportés en termes d’audience ? Ceux qui ont été reportés au plus fort de la pandémie nous donnent un aperçu.

Les raisons du pessimisme

Les finales de la NBA sont un incontournable du printemps qui accueille l’été. Mais, en 2020, les finales sont passées en octobre. La série entre les Lakers et Heat n’a attiré en moyenne que 7,5 millions de téléspectateurs. Ce chiffre représentait une baisse de 51% par rapport à 2019. Un an plus tard, les finales NBA 2021 rassemblaient en moyenne près de 10 millions de téléspectateurs, bien plus proches des chiffres traditionnels. Ceci en dépit du fait que les deux équipes, Milwaukee et Phoenix, viennent de marchés beaucoup plus petits que Los Angeles et Miami.

Tampa Bay a battu Dallas lors de la finale de la Coupe Stanley 2020. Comme la NBA, cette post-saison a été repoussée à l’automne au lieu de juin. L’audience est passée d’une moyenne de 5,5 millions en 2019 à 2,15 millions.

Le tournoi de golf Masters est « une tradition pas comme les autres ». Cependant, l’édition 2020 en novembre a vu ses notes tomber à un niveau historiquement bas.

De même, les Jeux olympiques de Tokyo, qui se sont tenus en 2021 au lieu de 2020, ont été les moins regardés par NBC depuis qu’elle a commencé à diffuser la compétition en 1998.

Raisons d’optimisme

Bien sûr, beaucoup n’étaient naturellement pas d’humeur à regarder des sports en 2020 et en 2021. Mais la Série mondiale 2020, jouée à son heure normale de fin octobre, n’a pas subi une baisse d’audience aussi importante par rapport à 2019 que les événements ci-dessus. Et la saison régulière 2020 de la NFL, qui s’est tenue à son heure normale les dimanches d’automne, n’a connu qu’une légère baisse d’audience.

Ce qui devrait donner le plus d’espoir à FOX, c’est que les récents événements de football temporairement déplacés se sont bien déroulés. La finale de la Ligue des champions 2020 est reportée au mois d’août. Pourtant, il a mieux performé que l’édition 2019. Le dernier Euro a attendu une année entière, allant de 2020 à 2021, même s’il restait l’Euro 2020. Malgré la pause, le tournoi a attiré beaucoup plus de téléspectateurs que son prédécesseur en 2016. De plus, la finale de l’Euro 2021 a été la plus regardée de tous les temps.

Les heures de coup d’envoi sont également extrêmement importantes. Les heures de coup d’envoi de cette Coupe du monde seront similaires à celles de la Coupe du monde 2018, il sera donc intéressant de voir si l’édition actuelle dépassera 2018 pour l’audience. La Coupe du monde 2014, avec son coup d’envoi moyen d’environ 14 h HE, reste de loin dans l’histoire de la diffusion américaine.

Il n’y a pas grand-chose qu’une campagne publicitaire puisse faire face à la commodité de l’heure du coup d’envoi et à l’agitation de la saison des fêtes. Il est maintenant temps de voir si les matchs de la Coupe du monde eux-mêmes attireront un large public.

