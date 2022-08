L’audience de Brittney Griner intervient dans l’espoir d’un échange de prisonniers avec la Russie

La semaine dernière, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que Washington avait fait une “proposition substantielle” à Moscou pour un échange de prisonniers impliquant Griner et Whelan, qui purge une peine de 16 ans après avoir été reconnu coupable d’espionnage. Il dit qu’il a été piégé.

Les responsables russes ont déclaré jeudi qu’aucun accord n’avait été conclu. Le ministère des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d’essayer d’utiliser la pression publique pour obtenir la libération de Griner, avertissant que cela n’aidera pas sa cause. Les responsables russes ont laissé entendre qu’il pourrait y avoir une volonté de négocier un échange de prisonniers, mais seulement après la fin de son procès.

Griner avait précédemment plaidé coupable d’avoir transporté deux cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans le pays à la mi-février. Elle a été arrêtée à un moment où les relations entre Washington et Moscou étaient tendues, le président Vladimir Poutine se préparant à envahir l’Ukraine.

Ses avocats ont plaidé en faveur de la clémence la semaine dernière, arguant qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi russe. Griner a témoigné qu’elle avait emballé à la hâte et ne savait pas comment les cartouches de vape se sont retrouvées dans ses bagages. La star du basket-ball a déclaré qu’elle avait consommé du cannabis pour soulager la douleur chronique des blessures. Elle a déclaré que les responsables de l’application des lois ne lui avaient pas lu ses droits légaux avant l’arrestation.

Le président Biden et Poutine ont ouvert un canal pour les négociations sur les échanges de prisonniers après leur rencontre l’année dernière, selon le ministère russe des Affaires étrangères. L’ancien Marine Trevor Reed, reconnu coupable d’avoir agressé des policiers, a été échangé en avril contre le pilote russe Konstantin Yaroshenko, qui purgeait une peine de 20 ans aux États-Unis pour trafic de drogue.

Les responsables américains et russes n’ont pas confirmé les informations des médias selon lesquelles Washington aurait proposé d’échanger le marchand d’armes Viktor Bout, 55 ans, surnommé le “marchand de la mort”, contre Griner et Whelan. La Russie a demandé la libération de Bout pendant des années, qualifiant son emprisonnement d'”illégal”. Il purge une peine de 25 ans dans l’Illinois pour complot en vue de tuer des ressortissants américains et vente d’armes aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).