L’audience d’Agatha prouve que Wandavision Mania était réelle

Les fans de WandaVision se sont présentés pour Agatha All Along tout au long de la semaine 1.

Agatha tout au long est arrivé sur Disney+ la semaine dernière et a apparemment pris d’assaut l’application. Le dernier rapport de Variété dresse un tableau joyeux de la dernière série de Marvel Studios. 9,3 millions de personnes se sont assises pour assister au grand retour de Kathryn Hahn dans le MCU lors de la première semaine de streaming. C’est un chiffre assez important à voir pour les espoirs de Marvel qui auraient pu s’inquiéter de la trajectoire de la franchise à l’approche d’une année 2025 chargée. Variété les chiffres montrent que le spectacle de l’événement d’Halloween se produit à peu près aussi bien que Percy Jackson et les Olympiens. Alors que les questions sur la pérennité de WandaVisionle public captif de ont persisté dans certains coins en ligne, force est de constater que Agatha tout au long démontre que Wanda-Mania n’était pas un hasard en 2021.

Le fandom de Marvel Studios est une entité difficile à cerner. À la fois, vous avez des fans qui nourrissent de l’affection pour différents personnages de par leur conception, et une grande histoire globale qui se construit également constamment en arrière-plan de ces projets. Ainsi, lorsque Marvel a annoncé qu’Agatha Harkness allait avoir une émission dérivée, une partie du fandom était indignée. Après tout, un personnage secondaire de WandaVision était sous les projecteurs alors que d’innombrables autres héros attendaient dans les coulisses. Si cela ne suffisait pas, l’idée de Agatha tout au long faire avancer l’intrigue plus large de The Multiverse Saga semblait peu probable. Mais, à travers trois épisodes, la série a démontré certains traits qui ont caractérisé l’ère WandaVision et les phases suivantes.

(Photo: Agatha All Along surfe sur la vague. -Disney+)

Numéro un : l’élaboration de la théorie et l’influence des œufs de Pâques sur cette émission ne peuvent être sous-estimées. WandaVision a prospéré lorsque les fans cherchaient à obtenir une image complète. Ajouter des références à d’autres personnages de Marvel et aux aventures précédentes a absolument gardé les fans engagés tout le temps. Cette semaine, nous reprenons Mephisto, ce qui est un excellent exemple de clin d’œil à la continuité qui entoure ces spectacles. Numéro deux : Agatha tout au long a gardé l’accent sur notre personnage principal. Ne pas avoir à connaître Kang le Conquérant ou toute autre crise du multivers à venir a aidé de nouveaux téléspectateurs à embarquer, même s’ils n’ont jamais vu WandaVision.

Et, troisièmement : le timing de ce projet semble parfait. Les phases 1 à 3 se sont progressivement développées jusqu’aux films bouleversants Avengers. Si l’on en croit certaines de ces taquineries, nous sommes déjà sur la voie de quelque chose d’intéressant avec quelques héros. Notre résident « Teen » pourrait-il rejoindre une autre équipe en dehors de ce coven ? Cela semble être le cas ! Si la sorcière écarlate revient, cela pourrait causer des problèmes aux Avengers sur toute la ligne. Selon certaines rumeurs, Mephisto ferait partie de plusieurs efforts de Marvel à l’avenir et il vient d’être référencé. Donc, certaines pièces d’échecs sont déplacées dans Agatha All Along. Ces détails contribuent également à susciter l’intérêt et l’engagement des fans !

La fièvre des sorcières écarlates n’a pas vraiment disparu

(Photo: Certains visages familiers sont de retour. – Merveille)

Agatha tout au long a également vraiment réuni le fandom de Scarlet Witch. Doctor Strange dans le multivers de la folie a amené la disparition de Wanda et certains WandaVision les fans étaient déçus que leur héros préféré soit mort. Mais le premier épisode de cette série a ouvert la porte à un retour quelconque. L’épisode 3 a également vu le MCU reprendre le contrôle d’Internet avec les théories de Mephisto, l’un des favoris de cette première émission Disney+ et de tous les fans qui ont disséqué chaque image. Elizabeth Olsen a été interrogée à plusieurs reprises sur la possibilité de remettre son costume. Elle est ouverte à l’idée. Mais il y a quelques semaines, elle a vraiment souligné ce qui rendait WandaVision si spécial pour beaucoup de gens lorsqu’elle parlait à Harper’s Bazaar Royaume-Uni.

« WandaVision. Personne ne m’a forcé à faire ça ! J’ai fait le choix de continuer avec Marvel et ils ont fait le choix de continuer avec moi », a commencé Olsen. « J’avais vraiment peur de faire un projet Marvel pour la télévision parce qu’il y a des personnages d’un autre monde, plus grands que nature qui sont vu dans les films, et je ne savais pas si cela fonctionnerait encore à la télévision à la maison. Mais j’avais confiance dans le format car la narration rendait vraiment hommage au média télé. »

« Nous avions vraiment l’impression que nous étions le cousin étrange de Marvel. Nous ne savions pas que cela allait avoir une telle réponse », a expliqué Olsen. « Il est sorti pendant la pandémie et il avait presque beaucoup plus d’importance dans la vie de chacun ; [we were all ] J’essayais de fonctionner dans ces bulles dans lesquelles nous étions placés, et puis il y avait ce monde en dehors d’une bulle. Personne ne savait même quelle était la réalité à ce moment-là. »

As-tu aimé Agatha tout au long cette semaine? Découvrez toutes les discussions sur la culture pop sur @ComicBook !