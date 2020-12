Will Heath / Banque de photos NBC / NBCU / Getty Images

Kate McKinnon joue Giuliani supervisant une liste ridicule de témoins alléguant une fraude lors de l’élection.

Dans son ouverture froide du 5 décembre, Saturday Night Live La semaine dernière, l’avocat personnel du président Donald Trump a parodié le témoignage de la liste de témoins de Rudy Giuliani lors d’une audience largement menée devant les législateurs du Michigan, au cours de laquelle l’avocat personnel du président Donald Trump a tenté de convaincre les législateurs d’annuler les résultats des élections de l’État.

L’esquisse cherchait à se moquer de la façon dont de nombreux témoins, dans la vie réelle, ont répété des allégations sans fondement de fraude électorale et d’inconduite, et à une occasion particulièrement notable, est devenu contradictoire vers les législateurs du Michigan supervisant l’audience tout en flottant des théories du complot.

Kate McKinnon, jouant un Giuliani théâtral et maladroit, ouvre l’audience en déclarant: «Cette élection a été volée au peuple américain avec un niveau de supercherie jamais vu depuis Houdini.»

Lorsqu’on lui a demandé des preuves de ses affirmations, Giuliani de McKinnon a poursuivi: «J’ai amené devant vous une douzaine d’individus très intelligents, à peine intoxiqués, qui sont tous des témoins oculaires, et après avoir entendu leur témoignage, vous allez dire: ‘Wow, Rudy avait raison, et il devient de plus en plus intelligent et respecté chaque jour. »

Le premier témoin à offrir son témoignage a été Cecily Strong jouant Melissa Carone – une travailleuse contractuelle en technologies de l’information pour une entreprise de systèmes de vote – qui, dans la vraie vie, a fait des allégations de fraude radicales et sans preuves lors de l’audience.

«J’ai personnellement vu des centaines, voire des milliers, de morts voter pour les démocrates», a déclaré Carone de Strong. «Avez-vous vérifié chaque sondage? Avez-vous parlé à tous les morts?

Heidi Gardner a joué un autre témoin oculaire, qui a affirmé avoir vu des démocrates servir des bulletins de vote à partir de camions de nourriture. « Les démocrates ont dit: » C’est l’heure du déjeuner « , puis ils ont ouvert le camion de nourriture et il était plein – plein de sandwiches, de pizzas, de steaks et de spaghettis », a-t-elle dit.

Le témoignage de Gardner semble être une allusion aux insinuations réelles de Carone dans une interview avec Lou Dobbs de Fox News selon lesquelles les vendeurs fournissant de la nourriture aux travailleurs du scrutin portaient des votes frauduleux.

Beck Bennett a joué le rôle du directeur général de My Pillow, Mike Lindell, un allié de Trump qui a fait de nombreuses déclarations invraisemblables au sujet de la fraude électorale ces dernières semaines, et qui, en SNL version des événements, a utilisé son témoignage comme une publicité à peine voilée pour son entreprise. Alex Moffat a joué un témoin qui a décrit une histoire d’enlèvement par des extraterrestres et a ensuite précisé qu’il avait vu les extraterrestres «remplir clairement des bulletins de vote par correspondance, tous pour Biden». Lorsqu’on lui a demandé quand c’était arrivé, il a répondu que c’était «il y a sept ans».

Il y a eu aussi une apparition de Pete Davidson et Kyle Mooney jouant deux des quatorze hommes accusés d’un complot de milice qui comprenait l’enlèvement du gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, disant qu’ils avaient besoin d’une chance «de refaire le tout».

«Si nous avons encore une photo, nous pouvons la faire entrer dans mon sous-sol à coup sûr!» Cria Davidson.

Giuliani de McKinnon a bouclé l’audience avec un clin d’œil aux intérêts personnels de ceux qui sont impliqués dans le maintien des efforts juridiques chimériques de Trump pour contester les résultats des élections: «La défense repose, mais nous ne nous reposerons jamais, pas tant que cette élection ne sera pas annulée, ou à moins que je obtenir un pardon complet ou 10 millions de dollars en espèces. »