L’Audi RS6 de nouvelle génération sera un hybride rechargeable, selon un rapport

L’Audi RS6 Avant actuelle est un sacré wagon de performance, et elle n’ira nulle part de sitôt, la dernière génération devant rester en production jusqu’en 2025. Mais lorsque son successeur arrivera, elle subira des changements majeurs dans le groupe motopropulseur alors qu’Audi se dirige vers une électrification complète.

Dans une interview avec Wheels d’Australie, Audi a déclaré que la RS6 de nouvelle génération, qui devrait faire son apparition en 2026, sera un hybride rechargeable. Stephan Reil, responsable de la recherche et du développement chez Audi, a déclaré à Wheels que ce changement n’est qu’un pas de plus vers une électrification complète. Cela correspond aux déclarations précédentes du constructeur automobile concernant la manière dont il abordera l’électrification de sa gamme.

Reil a fait remarquer à Wheels que ce processus n’est pas vraiment nouveau. Au fur et à mesure que les générations RS6 sont allées et venues, le constructeur automobile a réduit la taille du moteur d’un V10 à un V8, atterrissant finalement sur la génération actuelle, qui a ajouté un système hybride doux de 48 volts. Les hybrides rechargeables sont une bonne prochaine étape, offrant un fonctionnement uniquement électrique tout en incluant un moteur à combustion interne. Cependant, Wheels a également noté qu’Audi s’était engagée à cesser le développement de moteurs à combustion interne en 2026, donc rien de tout cela ne devrait vraiment surprendre.

Heureusement, il a déjà été prouvé que les voitures de performance hybrides rechargeables offrent beaucoup d’excitation. Bien sûr, un certain nombre de voitures utilisent ce groupe motopropulseur pour obtenir le plus d’efficacité possible, mais l’attrait du couple instantané du moteur électrique donne aux PHEV un caractère qui leur est propre, car le moteur électrique peut combler les lacunes laissées par la fourniture de puissance à combustion interne. . Certains modèles se concentrent uniquement sur l’utilisation de l’électricité pour la performance, comme le Mercedes-AMG GT63 SE Performancesqui a revendiqué sept miles de gamme EV, mais il produit une puissance prodigieuse de 831 chevaux et 1 033 livres-pied de couple.

Audi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.