L’Audi R8 GT 2023 est une chanson de cygne V10 de 612 chevaux

Que ce passe-t-il Audi proposera une R8 GT en édition limitée qui associe la propulsion arrière à une version plus puissante de son moteur V10 de 5,2 litres. Pourquoi est-ce important En plus de plus de puissance, la GT dispose d’une transmission réajustée et d’un mode d’entraînement Torque Rear, et elle est également plus légère de 44 livres qu’une R8 standard. Et après Seules 333 R8 GT seront vendues dans le monde. Il sera mis en vente au début de l’année prochaine.

Audi dira au revoir à son impressionnant moteur V10 de 5,2 litres l’année prochaine par le biais de ceci : l’édition limitée R8 GT. Faisant ses débuts lundi, la GT est basée sur la R8 à propulsion arrière mais utilise une version plus puissante du V10 à aspiration naturelle d’Audi, et elle bénéficie également de quelques autres améliorations intéressantes.

Il est un peu étrange qu’Audi – une entreprise connue pour son système de traction intégrale Quattro – choisisse de baser la GT sur la R8 à propulsion arrière, mais d’après notre expérience avec cette supercar stellaire, moins il y a de roues motrices, mieux c’est. Mais contrairement à la R8 RWD de base, qui a 562 chevaux et 406 lb-pi de couple, la R8 GT produit 612 ch et 413 lb-pi. Cela permet à la R8 GT d’accélérer à 100 km/h en 3,4 secondes, bien qu’il soit intéressant de noter que la R8 Quattro est encore plus rapide (3,1 secondes à 100 km/h).

Audi



Aider la R8 GT à atteindre des performances optimales est une transmission à double embrayage à sept rapports réajustée, qui a différents rapports de démultiplication et des temps de passage plus rapides. Audi équipe également la GT d’un mode d’entraînement Torque Rear, qui ouvre sept niveaux différents d’intervention de contrôle de traction, ce qui signifie que vous pouvez rendre cette R8 aussi heureuse que vous le souhaitez.

Par rapport à une R8 RWD standard, la R8 GT est plus légère de 44 livres, en grande partie grâce aux nouvelles roues forgées de 20 pouces. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 sont également de série, ce qui signifie que cette R8 aura d’énormes niveaux d’adhérence, et les freins en céramique font également partie de l’ensemble GT. Audi affirme que la suspension de la GT est plus rigide que celle d’une R8 standard, et vous pouvez même opter pour une configuration de coilover avec des niveaux de compression et de rebond réglables manuellement.

Visuellement, la R8 GT se distingue par son séparateur avant unique, ses avions de plongée, ses jupes latérales, son diffuseur et son grand aileron arrière en col de cygne. Vous pouvez commander la R8 GT en Suzuka Grey mat, Tangorot (rouge) ou Daytona Grey. La R8 GT sera disponible à la commande l’année prochaine, les prix américains étant toujours à déterminer au moment de la rédaction de cet article.