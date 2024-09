L’Audeum / Kengo Kuma & Associés

© Yongbaek Lee

+ 23

© Lee Namsun

Description textuelle fournie par les architectes. L’Audeum (Musée de l’audio), situé à Séoul/Gangnam, est un musée qui va au-delà du concept traditionnel de musée. C’est un lieu où l’on peut non seulement voir mais aussi expérimenter le son de première main. De plus, ce n’est pas seulement un lieu pour écouter du son ; c’est un instrument architectural qui ramène l’homme à un état naturel, lui permettant d’expérimenter les cinq sens du corps.

© Lee Namsun

© Lee Namsun

Section 01

© Lee Namsun

La conception extérieure utilise des persiennes en aluminium qui se chevauchent verticalement pour créer des ombres changeantes, où la lumière et l’ombre se rencontrent entre les persiennes, produisant un bel effet comme la lumière du soleil dans une forêt. L’utilisation de tuyaux en aluminium imite les changements de lumière naturelle, en disposant les tuyaux de manière aléatoire pour harmoniser le désordre et l’ordre naturels, soulignant la beauté de la lumière qui change en fonction du temps, du temps et de la saison. De plus, les tuyaux en aluminium brillant enveloppent l’ensemble du bâtiment, permettant à l’extérieur de montrer de nouvelles expressions selon les saisons, en incorporant les caractéristiques aléatoires de l’environnement urbain et de la nature dans l’architecture.

© Taiki Fukao

Plan – 1er étage

© Taiki Fukao

L’intérieur des salles d’exposition est fait de bois, avec un détail que nous appelons « drapé de bois », qui diffère des finitions en bois classiques, en soulignant la douceur et le naturel du bois. L’extérieur, avec son aluminium dur, fait la transition vers le matériau doux du bois à l’intérieur, créant un passage progressif de l’extérieur à l’intérieur. La finition en bois est conçue dans un souci d’acoustique, créant un espace qui stimule les sens humains et favorise un sentiment de proximité avec la nature.

© Lee Namsun

Croquis 02

L’Audeum (Musée de l’Audio) est un espace où vous pourrez découvrir non seulement des éléments visuels, mais aussi des sons, de la lumière, du vent et des parfums, en faisant appel à tous les sens. Ce lieu, où vous pourrez découvrir un nouveau monde sensoriel, va au-delà d’un musée, en offrant une expérience curative et sensorielle particulière. Il est destiné à devenir un lieu symbolique de la nouvelle ère.