L’Audain Art Museum de Whistler, en Colombie-Britannique, acquiert une peinture d’Emily Carr

Un musée d’art de Whistler, en Colombie-Britannique, a annoncé avoir acquis une aquarelle de la célèbre artiste colombienne Emily Carr.

Le musée d’art Audain dit Canots de guerre, Alert Baypeinte vers 1908, sera associée à une peinture à l’huile du même nom peinte vers 1912.

Le musée affirme que la version de 1912 de Canots de guerre, Alert Bay vendu pour plus d’un million de dollars en 2000 – le musée affirmant qu’il s’agissait de la première œuvre d’une peintre canadienne à atteindre un prix supérieur à un million de dollars.

Carr est né à Victoria en 1871 et a été étroitement associé au célèbre Groupe des Sept, qui comprend Franklin Carmichael, Lawren Harris et AY Jackson.

La peinture à l’aquarelle sera jumelée à une plus grande peinture à l’huile du même nom à l’Audain à Whistler, en Colombie-Britannique. (Ben Nelms/CBC)

Curtis Collins, conservateur en chef du musée, a déclaré que la version de 1912 du tableau avait été peinte après le retour de Carr au Canada après avoir étudié en France de 1910 à 1911.

« Vous pouvez voir à son retour qu’elle est revenue avec une palette beaucoup plus lumineuse, vous savez, inspirée du postimpressionniste, des Fauves », a-t-il déclaré. « Cela témoigne vraiment de son mouvement en tant qu’artiste à cette époque. »

Le plus grand tableau, également intitulé War Canoes, Alert Bay, est photographié mercredi. (Ben Nelms/CBC)

La peinture à l’aquarelle, acquise auprès d’un collectionneur privé pour une somme non divulguée, représente trois pirogues et provient d’une époque où Carr cherchait à représenter l’art traditionnel des Premières Nations de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique.

« Je pense que le moment est venu pour Emily d’obtenir une plus grande reconnaissance internationale et elle a tous les atouts, je pense, d’une superstar internationale en ce qui concerne son travail », a déclaré le fondateur du musée Michael Audain dans une interview.

L’aquarelle, vue ici avec le fondateur du musée Michael Audain, a probablement été peinte vers 1908. (Ben Nelms/CBC)

Les deux tableaux ont été exposés mercredi à la Maison Heffel de vente aux enchères de beaux-arts de Vancouver, aux côtés de Masset, QCI, un tableau de Carr acheté pour 50 $ US lors d’une vente dans une grange dans les Hamptons de New York et qui pourrait rapporter des centaines de milliers de dollars aux enchères. Il est actuellement exposé à la Galerie Heffel jusqu’au 21 octobre.

Les deux versions de Canots de guerre, Alert Bay sera exposée à l’Audain dans le cadre de sa collection permanente à partir de jeudi.