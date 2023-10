L’audacieux raid en jet ski de l’Ukraine sur la Crimée occupée par la Russie, avec une traversée maritime périlleuse et un assaut nocturne dans le cadre d’une opération que même les SAS ont qualifiée de mission impossible

Un soldat solitaire se tient devant sa mitrailleuse, se découpant sur les étoiles, à la barre d’un petit navire qui semble se précipiter sans relâche sur les vagues.

Quelques secondes plus tard, nous voyons des images d’un drapeau ukrainien accroché aux murs d’un bâtiment en bois d’un étage. Travaillant à la lueur des torches, un groupe d’hommes essoufflés murmurent des instructions, avant de poser pour une brève photo souvenir.

Le film de 45 secondes a été tourné avant l’aube du 24 août, jour de l’indépendance de l’Ukraine, et diffusé aux médias par le ministère de la Défense du pays.

Dans un communiqué, ils ont affirmé que l’image montrait leurs soldats mettant le pied en Crimée occupée pour la première fois depuis près d’une décennie, après son annexion par la Russie en 2014.

« Notre drapeau national flottait à nouveau en Crimée ukrainienne », a affirmé le ministère après une « opération spéciale » au cours de laquelle les troupes avaient « engagé des combats », détruisant de précieux équipements militaires et tuant plusieurs soldats ennemis.

Six semaines plus tard, l’histoire remarquable de ce film de propagande intrigant peut enfin être racontée.

Il s’agissait de l’un des raids de commandos les plus audacieux de l’histoire moderne, avec dix jet-skis utilisés pour transporter 20 hommes-grenouilles ukrainiens lors d’un voyage aller-retour de 265 milles à travers une partie dangereuse et secouée par les tempêtes de la mer Noire.

Certains aspects de cette aventure rappellent les jours de gloire des SAS, dont les opérations derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale ont inspiré le récent succès de la BBC, Rogue Heroes. Certaines parties ressemblent également à l’intrigue d’un film Bond. En effet, le roman Thunderball de Ian Fleming s’inspire des exploits du plongeur de la Royal Navy Lionel « Buster » Crabb.

La mission d’août semble avoir été coordonnée par un commandant de bataillon nommé uniquement Borghese, qui a raconté comment ses hommes avaient frappé avant l’aube, s’étant installés sur une plage quelque part près du village d’Olenivka, à la pointe ouest de la Crimée, peu avant 5 heures du matin.

Se déplaçant en silence, ils se sont ensuite glissés vers l’intérieur des terres en direction d’une base russe tandis que cinq navires de soutien ukrainiens se sont précipités le long du côté nord de la péninsule, tirant des mitrailleuses et des roquettes sur les positions ennemies dans le but de créer une diversion.

Leur plan initial était de placer des explosifs autour de l’installation, une station de guerre électronique contenant du matériel radar et d’autres équipements vitaux, avant de les faire exploser une fois qu’ils seraient partis en toute sécurité.

Mais à environ 200 mètres de la cible, un membre de l’équipe ukrainienne a été repéré, les obligeant à participer à un échange de tirs chaotique au cours duquel ils ont dû déployer des armes antichar et des grenades propulsées par fusée.

« Nous devions capturer le centre de contrôle, poser des explosifs et le faire exploser, mais comme il y avait une bataille en cours, nous ne pouvions pas nous approcher tranquillement », a déclaré Borghese au journal Times, ajoutant qu’ils avaient donc « décidé simplement de détruire le centre de contrôle ». à distance avec des armes antichar, endommager les antennes et se retirer ».

Au cours de la bataille initiale, qui a duré environ 30 minutes, le groupe a réussi à causer d’importants dégâts au bâtiment principal et à trois véhicules militaires.

L’Ukraine a déclaré que l’opération avait réussi à détruire du matériel militaire de valeur et à tuer plusieurs militaires russes.

L’unité a atterri sur une plage près du village d’Olenivka, à la pointe ouest de la Crimée, peu avant 5 heures du matin.

C’est à ce moment-là que le chef du groupe, nommé Levan, a donné l’ordre de se retirer. Dix minutes plus tard, ils ont pu se retrouver à la plage et embarquer sur leurs jet skis. On ne sait pas si les images du drapeau ukrainien hissé ont été prises quelques secondes avant leur départ ou plus tôt dans la mission, avant que leur couverture ne soit détruite.

Quoi qu’il en soit, ramener les 20 hommes chez eux en toute sécurité a été plus facile à dire qu’à faire. Après tout, ils étaient désormais la cible de la puissance combinée de la marine et de l’armée de l’air russes.

L’ennemi a d’abord envoyé quatre patrouilleurs Raptor à grande vitesse pour poursuivre les jet-skis. Cependant, ils sont rapidement tombés sur un navire de la marine ukrainienne censé aider à l’évacuation. Il a fait demi-tour et est retourné vers le continent, avec les quatre Raptors à sa poursuite.

Cela a laissé les jet-skis seuls. Mais il y avait un deuxième problème : non seulement chaque appareil devait être ravitaillé deux fois au cours de la mission, car leur autonomie était limitée, mais ils étaient également très vulnérables aux attaques aériennes.

Heureusement pour l’équipe de Levan, les cinq navires de soutien ukrainiens qui avaient créé une première diversion sont revenus dans la mêlée et ont commencé à tirer des missiles anti-aériens Stinger, ce qui a forcé à plusieurs reprises l’ennemi à se désengager.

« Les avions russes sont restés au-dessus de nous pendant quatre heures, peut-être plus parce qu’ils tournaient », a déclaré Levan au Times. « Il y avait un certain nombre d’avions ennemis qui entraient dans la zone, faisaient des cercles, frappaient différents points, puis faisaient demi-tour. C’était comme ça pendant quatre à cinq heures non-stop.

La chance a duré pour les Ukrainiens jusqu’à l’aube, moment auquel la météo leur a donné un coup de main. « Nos gars sont très fidèles et toute l’opération s’est déroulée comme un miracle », a déclaré Borghese. «Il y avait des nuages ​​à l’aube, donc l’aviation ennemie et ses drones ne pouvaient pas bien fonctionner. À mi-chemin de la maison, le soleil s’est levé et nous avons eu du beau temps.

Les 20 hommes ont donc pu s’en sortir indemnes. Si la mission avait eu lieu beaucoup plus tôt ou plus tard, ils auraient peut-être eu moins de chance, a-t-il ajouté. « Une heure après que les gars ont débarqué, un ouragan s’est déclaré, ce qui confirme, comme toujours, que Dieu est avec nous. »

Parmi ceux qui auraient été surpris par le succès de ce raid audacieux figurent les troupes britanniques du SAS et les officiers du renseignement qui opèreraient sur le terrain en Ukraine, aidant à former les forces du pays et à la planification et à la stratégie.

Le sort de la Crimée est de plus en plus considéré comme stratégiquement crucial

Le fait que les alliés occidentaux aient eu tort n’a pas seulement constitué un coup de pub important pour l’Ukraine, mais a également contribué à ouvrir un nouveau front potentiellement crucial dans la guerre.

Selon Levan, les alliés ont initialement déconseillé le raid en jet ski, estimant que les machines auraient probablement du mal avec la distance qu’elles devraient parcourir. Pendant un mois de formation, ils n’ont pu tester l’engin que sur des trajets allant jusqu’à 87 miles, en pesant chaque gramme d’équipement pour augmenter leur économie de carburant.

« En mer, ils savent et comprennent beaucoup de choses, mais même pour nos partenaires britanniques, cela semblait une tâche presque impossible », a déclaré Levan. « Ni les Américains ni les Britanniques ne nous ont donné beaucoup de chances de succès. »

Le fait que les alliés occidentaux aient eu tort n’a pas seulement constitué un coup de pub important pour l’Ukraine, mais a également contribué à ouvrir un nouveau front potentiellement crucial dans la guerre. Quinze jours plus tard, des attaques ultérieures contre le port de Sébastopol en Crimée ont vu des missiles Storm Shadow de fabrication britannique frapper des cales sèches que la Russie utilise pour entretenir sa flotte de la mer Noire, forçant l’installation hors service pendant des mois et détruisant le sous-marin russe Rostov-on. -Don et le navire de débarquement Minsk.

Le lendemain, à Eupatoria, à l’ouest de la péninsule, des missiles ont frappé une installation de défense aérienne, et des images de la boule de feu qui en a résulté ont fait le tour des réseaux sociaux.

Et il y a un peu plus d’une semaine, le quartier général de commandement de la flotte russe de la mer Noire a été pris pour cible, l’Ukraine affirmant avoir tué des dizaines d’officiers supérieurs.

De tels développements sont importants car le sort de la Crimée est de plus en plus considéré comme stratégiquement crucial pour déterminer l’issue à long terme de la guerre.

À l’heure actuelle, la péninsule constitue une base à partir de laquelle la Russie peut lancer des attaques aériennes persistantes contre les positions ukrainiennes sur le continent. Mettre fin à ces attaques rendrait beaucoup plus difficile la défense des lignes de front pour les troupes d’occupation.

Il est important de noter que l’Ukraine a dévoilé la semaine dernière un drone kamikaze sous-marin de 20 pieds de long appelé Marichka. La torpille de conception nouvelle, qui transporte 450 kg d’explosifs, devrait être utilisée pour cibler le pont de Kertch, d’une valeur de 3 milliards de livres sterling, que Vladimir Poutine a fait construire après l’annexion pour permettre la circulation des marchandises et du matériel militaire entre la Russie et la Crimée.

Son existence a permis aux Russes de passer des années à transformer la région en une forteresse, protégée par six bases aériennes ainsi qu’une flotte de patrouilleurs, ainsi qu’un vaste réseau de mines et de filets sous-marins.

Mais comme on le sait désormais, cela ne suffit pas à arrêter un groupe de commandos ukrainiens possédant des jet skis très rapides et énormément de courage.