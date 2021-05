L’audacieux et le beau Shweta Patil

Shweta Patil est le nom qui résume des attributs tels que beau, inspirant, vrai, indépendant, travailleur, talentueux et un humain au cœur d’or. Elle n’est pas seulement la diva dans la vie de bobine, mais aussi la vraie vie. Elle a un nom prometteur dans l’industrie du mannequinat. Les gens la connaissent non seulement par son apparence, mais aussi par le métier dont elle est douée. C’est une fille passionnée et adore jouer. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé avec des géants mondiaux de la technologie comme Google et Infosys. Et, cela fait d’elle « Beauty with the Brains ».

Shweta Patil est un monstre de la santé et du fitness. Elle aime rester active et en forme. Elle suit le mantra selon lequel un cerveau sain vit dans un corps sain. Elle s’assure de ne jamais manquer son entraînement à tout prix. Elle aime explorer de nouvelles facettes d’elle et a ajouté quelques compétences avec son nom. Elle est maintenant devenue une merveilleuse danseuse et a appris à cuisiner de nouvelles spécialités pendant le verrouillage. Ce sont comme des plumes dans son bonnet.

Shweta a été présenté dans plusieurs vidéoclips, interviews, couvertures de magazines et dans de nombreux événements publics. Sa dernière chanson « Tum Jo Mil Gaye Ho » a été un énorme succès en ligne. Elle a l’air ravissante dans la chanson et sa danse et son expression sont inestimables. En plus d’être mannequin et actrice, elle est également une activiste sociale et une influenceuse sur les réseaux sociaux. Parallèlement à ses missions de mannequinat, elle a été présentée dans plusieurs publicités et tournages imprimés pour de nombreuses grandes marques. Elle a également réalisé une vidéo de danse bachata. Après avoir fait une présence remarquable dans l’industrie de la mode, Shweta veut maintenant s’établir en tant qu’actrice dans l’industrie cinématographique.

Elle équilibre assez bien sa vie professionnelle, personnelle et sociale. Cela met en valeur ses capacités en tant que femme. Elle est synonyme de l’autonomisation des femmes.

Récemment, une photo d’elle est devenue virale et elle a reçu des millions d’éloges en ligne. Elle a été choisie «Modèle du mois» pour Femina. Elle s’est livrée à plusieurs autres projets de modélisation qui sortiront bientôt. Shweta apparaîtra très prochainement dans une websérie en hindi. Aucun détail n’a été divulgué pour le projet jusqu’à présent, mais comme elle l’a dit, ce sera la série qui changera la donne pour les plates-formes OTT.

Comme nous le savons tous, rien ne peut empêcher un talent de sortir. Peu importe combien les journées étaient difficiles pour Shweta, mais maintenant, elle conquiert ses rêves jour après jour. Elle a maintenant accompli plusieurs réalisations remarquables dans sa vie. Nous voulions juste dire tout le meilleur à Shweta Patil pour tous ses projets futurs. Puisse-t-elle toujours recevoir le meilleur.

