L’audacieuse évasion de la prison de Jane Andrews avant que le chauffeur de taxi ne la rende

Jane Andrews est devenue la femme la plus recherchée de Grande-Bretagne pour la deuxième fois en 2009 lorsqu’elle s’est évadée de prison huit ans après avoir été reconnue coupable de meurtre.

Elle avait auparavant passé près d’une semaine en fuite avant son arrestation initiale – et elle a de nouveau fait une pause pour la liberté avec une évasion audacieuse de prison qui s’est terminée par sa capture dans un Premier Inn.

L’histoire est revisitée dans un nouveau documentaire – Fergie’s Killer Dresser: The Jane Andrews Story – qui raconte comment elle a passé neuf ans à travailler comme habilleuse pour Sarah Ferguson, la duchesse d’York, avant de devenir connue sous le nom de Fatal Attraction Killer sur le brutal. meurtre de son amant.

Thomas Cressman, 40 ans, a été retrouvé mort à son domicile de Londres en septembre 2000 après avoir été battu avec une batte de cricket et poignardé à la poitrine.

Andrews a disparu après le meurtre et a passé près d’une semaine à échapper à la capture avant d’être arrêtée par la police qui l’a trouvée endormie dans sa voiture.

Elle a été jugée en 2001 et a été reconnue coupable de meurtre, le jury acceptant l’argument de l’accusation selon lequel Andrews avait tué son petit ami après avoir refusé de l’épouser.

Après avoir été condamnée à perpétuité derrière les barreaux, elle a purgé une peine dans une prison du Yorkshire avant d’être transférée dans une prison ouverte du Kent.







(Image: Archives PA / Images de l’Association de presse)



À la prison d’East Sutton Park à Maidstone, dans le Kent, Andrews a joui d’une plus grande liberté et a pu se précipiter.

Elle a été découverte disparue par le personnel de la prison lors de l’appel du soir, et la police a lancé une chasse à l’homme dans le but de retrouver le détenu disparu.

Une description d’Andrews a été diffusée, les agents la décrivant comme étant la dernière fois vêtue d’un haut à manches longues rayé noir et blanc, d’un jean noir, d’un bodywarmer noir et de baskets noires.

L’ancien membre du personnel royal était en fuite pendant près d’une semaine avant que la police ne reçoive un renseignement d’un chauffeur de taxi qui les a finalement conduits directement à elle.

Elle avait été récupérée au milieu de la nuit dans un cimetière du Kent, et a été décrite comme étant couverte de boue après avoir passé des jours à dormir dans la rue.







(Image: PA)







Le chauffeur de taxi Darren Auckland a révélé qu’il avait été réservé pour un emploi par les parents et le frère d’Andrews pour un voyage de Grimsby à Maidstone qui avait été décrit comme « urgent ».

Il est apparu plus tard qu’Andrews avait téléphoné désespérément à ses parents, David et June, pour demander de l’aide – et ils ont décidé de faire le trajet de 210 km jusqu’à Kent pour la récupérer.

Ils ont emmené avec eux leur fils Jonathan, qui était dans la quarantaine.

Le chauffeur de taxi Auckland a expliqué qu’il était venu chercher les parents pour le voyage et, après leur arrivée à Kent, on lui a demandé de s’arrêter dans un cimetière tôt le matin.







(Image: PA)



L’évadé était monté dans le taxi, et réalisant qui elle était, Auckland a refusé de ramener le groupe à Grimsby.

Il a plutôt proposé de les déposer dans un Premier Inn à la périphérie de Maidstone.

Après son arrivée à l’hôtel, Andrews aurait tenté de se couvrir le visage avec son écharpe pendant que sa famille réservait deux chambres de 65 £ – mais ils ne savaient pas que la police se rapprochait d’eux.

Auckland avait averti les autorités après avoir déposé le groupe à l’hôtel et les flics se précipitaient vers le Premier Inn.

Environ 20 minutes après l’arrivée de la famille Andrews au Premier Inn, les bureaux de police ont déménagé et se sont précipités sur le bâtiment.







(Image: PA)









Une source a déclaré au Daily Mail à l’époque: «Quand ils sont arrivés peu après 2 heures du matin, Jane Andrews avait de la boue sur elle et portait un foulard autour de la tête.

« Elle avait l’air très fatiguée. Le vieil homme parlait. Il avait réservé deux chambres – une pour lui et sa femme et une autre pour les deux plus jeunes …

« Le vieil homme a payé en espèces. Ce n’est qu’environ 15 ou 20 minutes après leur enregistrement que la police est arrivée … »

Andrews a été arrêté et sa famille a été interrogée, mais aucun d’entre eux n’a été inculpé pour l’évasion de prison.

Elle a été ramenée en prison et transférée dans un établissement plus sûr pour continuer à purger sa peine.

Elle devait être libérée en 2012, mais a finalement obtenu sa liberté en 2015.

Cependant, à peine trois ans plus tard, Andrews s’est retrouvée de nouveau derrière les barreaux après avoir été accusée d’avoir violé les conditions de sa libération en harcelant un homme marié.

Les allégations ont fait l’objet d’une enquête mais aucune autre mesure n’a été prise et Andrews a de nouveau été libéré en 2019.

Fergie’s Killer Dresser: L’histoire de Jane Andrews est diffusée ce soir à 21h sur ITV.