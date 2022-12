L’audace du capitaine anglais Ben Stokes porte ses fruits alors que l’équipe scelle la célèbre victoire de la cinquième journée contre le Pakistan à Rawalpindi | Nouvelles du cricket

Ben Stokes a été récompensé pour sa déclaration audacieuse, ses champs d’attaque et ses tactiques astucieuses alors que l’Angleterre a remporté une célèbre victoire de 74 points sur le Pakistan lors d’une dernière session passionnante du premier test à Rawalpindi pour remporter l’une de ses plus grandes victoires.

Jack Leach a piégé Naseem Shah (6) lbw dans la lumière déclinante alors que le Pakistan a été renvoyé pour 268 et Stokes n’est devenu que le troisième capitaine anglais, après Ted Dexter en 1961 et Nasser Hussain en 2000, à remporter un match test dans le pays.

Stokes avait déclaré au thé le quatrième jour, faisant miroiter la carotte pour le Pakistan en leur donnant quatre séances pour marquer 343 sur les surfaces les plus placides et en espérant que la chance d’une victoire enhardirait les hôtes et donnerait à l’Angleterre une meilleure chance de gagner 10 guichets.

Jack Leach a remporté le guichet final alors que l’Angleterre a remporté une étonnante victoire de 74 points sur le Pakistan



Le Pakistan était favori au thé du cinquième jour, après avoir transformé son 80-2 du jour au lendemain en 257-5 et n’ayant besoin que de 86 courses supplémentaires pour prendre une avance de 1-0 avant le deuxième test de vendredi à Multan.

La victoire de l’Angleterre sur le Pakistan n’était que leur troisième au Pakistan dans leur histoire de test





Mais Ollie Robinson (4-50) a ouvert le jeu pour l’Angleterre en supprimant les frappeurs de set Agha Salman (30) et Azhar Ali (40) – cassant un stand de 61 pour le sixième guichet de 198-5 – des livraisons à oscillation inversée avec l’ancienne balle, avec laquelle Stokes avait persévéré malgré la disponibilité de la nouvelle.

Le gardien de guichet Ollie Pope a ensuite pris une superbe prise sur le côté de la jambe de James Anderson (4-36) pour éliminer Zahid Mahmood (1), avant qu’Anderson épingle Haris Rauf (0) lbw deux livraisons plus tard dans une jeune fille à double guichet pour quitter le Pakistan neuf de moins et l’Angleterre au bord du gouffre.

Vendredi 9 décembre 4h30





Naseem et Mohammad Ali (0) ont frustré l’Angleterre pendant neuf overs, avec Naseem devançant Stokes entre Pope et le voltigeur Joe Root, mais Leach a finalement fait épingler l’ancien lbw avec le nouveau ballon alors que l’équipe de Stokes enregistrait un triomphe étonnant sur le terrain le plus plat. et leur septième en huit tests sous sa direction.

Le succès de l’Angleterre a été décroché par Leach mais fabriqué par Stokes, qui mérite un énorme crédit pour avoir risqué la défaite afin de pousser vers la victoire et d’offrir une finale divertissante, avec son leadership positif et la frappe fulgurante de son équipe tout au long du test, garantissant que les deux équipes avaient une chance de gloire. le dernier jour.

Michael Atherton dit que la victoire de l’Angleterre à Rawalpindi est l’une de leurs plus grandes de l’histoire des tests



Anderson frappe tôt avant le rassemblement du Pakistan à Rawalpindi

L’Angleterre a pris deux guichets le quatrième soir – Abdullah Shafique (6) et Babar Azam (4) aux videurs de Robinson et Stokes respectivement – et aurait eu un troisième si le voltigeur remplaçant Keaton Jennings avait pu étouffer Saud Shakeel (76) à jambe courte sur 22 du bowling du spinner du bras gauche Leach.

Shakeel a profité au maximum du sursis en marquant un cinquante lors de ses débuts en test, partageant un stand de quatrième guichet de 87 avec Rizwan de 89-3 après qu’Anderson ait fait attraper Imam-ul-Haq (48) à la jambe par Pope lors d’un première heure qui n’a apporté que 13 runs.

Le Pakistan avait une fiche de 93-3 aux boissons, avec Rizwan sans but sur 23 livraisons, après qu’Anderson et Robinson aient joué avec parcimonie, mais le rythme a changé une fois que le spin a été introduit, à partir du moment où Rizwan a craqué Will Jacks pour deux pattes latérales après la pause.

Saud Shakeel est le meilleur buteur du Pakistan avec 76 balles sur 159





Rizwan a continué à cibler Jacks, Leach et Joe Root – frappant deux six au milieu d’une rafale de limites avant le déjeuner – tandis que Shakeel a commencé à s’ouvrir également et a décroché ses cinquante balles sur 104 avec un quatre de Leach.

Stokes était toujours dans le match en tant que capitaine, animant son équipe et persistant avec des champs ultra-agressifs, mais n’a été vu avec le ballon qu’immédiatement après le déjeuner alors que le Pakistan reprenait 169-3, nécessitant 174 points supplémentaires pour la victoire.

C’est son collègue couturier Anderson qui a fait la percée, forçant Rizwan à lancer une balle dans le canal à l’extérieur de la souche jusqu’à Pope, et l’Angleterre rebondissait lorsque Jennings a expié tardivement pour avoir bombardé Shakeel dimanche soir en le mettant superbement à couvert lundi après-midi. , hors du bowling de Robinson.

Le Pakistan avait une fiche de 198-5 lorsque Keaton Jennings a attrapé Shakeel à couvert du bowling d’Ollie Robinson



Stokes inspire l’Angleterre avec une victoire célèbre

Azhar et Salman ont frustré l’Angleterre alors que Stokes, Robinson et Anderson ont trouvé un swing inversé – Stokes traversant un sort 11-over choquant – avec les deux joueurs battus sur leur bord extérieur et voyant des in-duckers cibler leurs coussinets et leurs souches.

C’est la rotation de Leach qui a failli créer un autre guichet, mais le suivi de la balle a déclaré que sa livraison à Salman aurait rebondi sur les souches, tandis que lorsque Pope a laissé tomber Azhar du côté de la jambe de Robinson lors de la finale avant le thé, les touristes ‘ des têtes auraient pu tomber.

Stokes n’avait rien de tout cela, discutant avec son équipe sur le terrain avant de se diriger vers la pause pour leur rappeler qu’ils pouvaient toujours forcer un résultat positif, puis récompensés pour avoir choisi de ne pas amener le nouveau Kookaburra à jouer, ainsi que son utilisation du DRS, car Robinson avait la jambe piégée de Salman avant lors de l’examen.

Robinson a ensuite forcé Azhar à fouetter Root lors d’une glissade de jambe dans son prochain cours, avant que la queue ne soit finalement pas à la hauteur de l’Angleterre alors que les touristes marquaient leur premier test au Pakistan depuis 2005 avec une victoire – une victoire que Stokes a incitée alors qu’il restait fidèle à sa parole sur le fait de faire du format le plus long un spectacle incontournable et de ne pas jouer pour les tirages au sort.

Ce qu’ils ont dit

Le capitaine anglais Ben Stokes

Ben Stokes dit que l’Angleterre a réalisé quelque chose de “très spécial” après avoir battu le Pakista



“Une chose que nous essayons de faire est de nous concentrer sur nous-mêmes, plutôt que sur l’adversaire. Nous savons que nous sommes une équipe très excitante et c’est une excellente surface de frappe, donc c’était une réelle opportunité pour les frappeurs.

“Nous avons des corps brisés après cela. C’est incroyable de voir la quantité d’enthousiasme et de cœur dont les gars ont fait preuve. Je ne pense pas avoir vu un groupe de joueurs qui ont mis leur corps en jeu. [as much].”

Le capitaine pakistanais Babar Azam

Le capitaine pakistanais Babar Azam affirme que son équipe a raté une chance en or de battre l’Angleterre



“Nous commençons par le bowling, mais nous ne sommes pas à la hauteur. Après cela, nous essayons d’augmenter notre score dans les premières manches. Je pense que dans les deuxièmes manches, nous avons eu une chance en or de gagner le match.

“Nous nous attendions à la déclaration et nous avions un plan. Mais je pense que nous avons une opportunité de gagner, mais nous avons perdu des guichets et n’avons pas construit de partenariats.”

Joueur du match Ollie Robinson

Le joueur du match Ollie Robinson affirme que la patience des couturiers anglais a été la clé du succès.



“Je pense que le terrain n’était pas favorable à nos couturiers, mais nous avons réussi à faire avancer le ballon et nous avons travaillé dur aujourd’hui. Chaque homme n’a rien laissé derrière lui, et ce fut un grand effort.

“Nous avons dû être patients, nous savions que si nous pouvions obtenir un nouveau frappeur, nous aurions une bonne chance. Nous savions que ce serait difficile, mais nous avons travaillé dur. Les frappeurs nous ont donné l’occasion.”

Et après?

Le deuxième test a lieu à Multan à partir de vendredi (l’accumulation commence à 4h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event avant le premier bal à 5h) le Pakistan cherchant à améliorer la série avant le match final à Karachi du 17 décembre, qui est également en direct sur Sky Sports.