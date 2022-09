L’audace de Kwasi Kwarteng montre que le Labour a encore de précieuses idées à offrir

Blues électrique

MÊME avec des critiques toujours sous le choc de l’audace du mini-budget de Kwasi Kwarteng, la chancelière recharge déjà les défibrillateurs économiques pour une nouvelle secousse de réductions d’impôts au cours de la nouvelle année.

A quoi nous disons : il était temps.

Le chancelier Kwasi Kwarteng recharge déjà les défibrillateurs économiques pour une nouvelle secousse de réductions d’impôts au Nouvel An

Pendant trop longtemps – si en partie par nécessité de la pandémie de ces dernières années – les conservateurs ont été garés au centre du terrain, opérant souvent à partir d’un livre de jeu blairite ou brownite.

La spleen-venting sur l’appel le plus controversé de M. Kwarteng – abandonner le taux d’imposition maximal de 45% pour ceux qui ont plus de 150 000 £ – ignore le fait que, tout au long des années Blair, c’était exactement le même que le nouveau prélèvement de 40%.

Néanmoins, il est vrai que cette décision donne aux travaillistes une ligne d’attaque facile, tout comme la réticence du gouvernement à claironner le fait qu’il soumet déjà les géants de l’énergie à une taxe exceptionnelle – une taxe qui rapporte environ 30 milliards de livres sterling.

Hier, le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a confirmé qu’il conserverait la grande majorité des réductions d’impôts du chancelier s’il accédait au pouvoir.

Les conservateurs doivent faire beaucoup plus pour vendre les mérites de leur course à la croissance – et exposer le fait que les travaillistes ont encore peu d’idées précieuses à offrir.

Sentiment royal

IL n’y a peut-être pas de plus grand signe de l’affection renouvelée de la nation pour la monarchie que les travaillistes ressentant une soudaine pointe de patriotisme et jouant à God Save The King pour lancer la conférence de leur parti.

Comme on pouvait s’y attendre, la lecture de l’hymne national devant un énorme drapeau de l’Union a agacé Jeremy Corbyn – toujours le signe d’une évolution positive.

Notre sondage d’aujourd’hui renforce le sentiment que le roi Charles bénéficie d’un niveau de soutien public autrefois redouté irréalisable, avec sept fois plus de Britanniques pensant qu’il fera un bon dirigeant qu’un mauvais.

Cette bonne volonté s’étend à la vision du roi d’une monarchie allégée.

Avec beaucoup de ses sujets devant déjà couper leur tissu plus frugalement, sa refonte ne peut pas arriver assez tôt.

PayPolitique

À l’ère des médias sociaux, certaines entreprises ont développé la sinistre croyance qu’il est de leur devoir d’imposer leur politique aux clients.

La dernière entreprise à avoir développé une touche de “Ben & Jerry’s” est la plate-forme de paiement numérique PayPal, qui a soudainement bloqué l’accès des utilisateurs ciblés aux fonds en raison de leurs convictions politiques.

Laissons de côté le fait que, dans de nombreux cas, les croyances de ces utilisateurs – y compris les militants de la liberté d’expression et les groupes de parents – étaient assez courantes, mais pour qui PayPal pense-t-il que c’est ?

Alors que nous nous dirigeons vers une société sans numéraire, une législation visant à protéger les consommateurs contre l’« annulation » arbitraire de Big Tech n’a jamais semblé plus urgente.