L’aube de la guerre des drones ? Comment le conflit en Ukraine a ouvert la voie à de nouvelles capacités militaires | Nouvelles du monde

Les drones font partie de l’inventaire militaire depuis des décennies, mais la guerre en Ukraine a vu une escalade massive de leur exploitation. Cela annonce-t-il le début d’une nouvelle ère dans la guerre moderne, et le développement rapide de l’IA conduira-t-il à l’inévitable aube des guerres de drones ?

Les vols sans pilote sont antérieurs aux vols habités, mais les limites de la technologie ont – à ce jour – rendu les véhicules aériens sans pilote (UAV) vulnérables et donc inadaptés à une utilisation militaire généralisée.

Cependant, l’environnement aérien relativement bénin au-dessus de l’Afghanistan a conduit au développement d’une nouvelle génération de plates-formes de flânerie – telles que le Reaper américain – qui pourraient voler pendant plus de 20 heures et fournir des vidéos en direct aux QG à l’autre bout du monde.

Russie a utilisé des centaines de drones pour cibler ukrainien les villes et les infrastructures nationales essentielles.

Les missiles, qui coûtent chacun des centaines de milliers ou des millions de dollars, volent vite, sont difficiles à abattre et transportent une énorme charge utile explosive.

Mais lorsque les approvisionnements se sont épuisés, les Russes ont importé des drones Shahid 136 d’Iran. Ces drones sont lents et vulnérables aux tirs d’armes légères, mais peuvent être utilisés comme un essaim pour submerger les défenses – et certains passent à travers.

Les Ukrainiens ont également exploité des drones pour cibler avec succès les centres logistiques russes, ciblant plus récemment une installation de stockage de carburant en Crimée et une autre juste à l’est du pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie.

Cependant, le prétendue attaque de drone sur le Kremlin mardi soir semblait extrêmement suspect – le Kremlin est une forteresse, avec de multiples couches de défenses aériennes et terrestres, et un UAV à vitesse lente n’aurait jamais dû passer.

Quoi qu’il en soit, l’incident a démontré la grande utilité des drones, à la fois comme arme de destruction et de tromperie.

Pourquoi la Russie attaquerait-elle le Kremlin ?



Les drones tactiques plus petits se sont également révélés inestimables dans ce conflit, en particulier sur la ligne de front.

Dès 1794, les ballons d’observation ont été utilisés comme plate-forme aérienne pour recueillir des renseignements et repérer l’artillerie, et pendant la Première Guerre mondiale, les avions du Royal Flying Corps en ont profité pour larguer des grenades à main sur les positions des tranchées ennemies.

Plus d’un siècle plus tard, de petits drones sont également utilisés pour remplir le même rôle.

La technologie de surveillance a progressé rapidement – tirant parti des avancées sur les marchés de l’espace et des satellites – avec des capteurs de plus en plus légers, plus puissants et avec des besoins en énergie réduits.

Image:

Un panneau dans le centre de Moscou indique que les drones sont interdits dans la région



Les petits drones sont silencieux, bon marché, facilement reconfigurables et peuvent fournir une vidéo en direct des positions ennemies directement à l’artillerie – comme jouer à un jeu de cartes quand vous pouvez voir quelle carte l’autre côté a en main.

Alors que la Russie contrecarre une capacité, les Ukrainiens s’adaptent et innovent.

La technologie – et son exploitation rapide – a fourni à l’Ukraine un avantage asymétrique dans ce conflit.

Bien que les États-Unis soient en tête des UAV haut de gamme, le leader mondial du marché de masse est la Chine, et lorsqu’ils sont associés aux progrès rapides de la capacité de l’IA, les UAV semblent prêts à devenir un marché de masse, à volume élevé et rentable. capacité militaire.

La sagesse conventionnelle de la guerre est que plus c’est gros, mieux c’est – les chars, les avions et les navires haut de gamme prévaudront. Cependant, le conflit en Ukraine a démontré l’énorme potentiel de combat des drones, où la quantité a une qualité qui lui est propre.

Il y a un an, le marché des drones était axé sur les livraisons nationales de colis, les voitures sans conducteur et les spectacles lumineux multi-drones.

Cependant, le conflit en Ukraine a mis en évidence le potentiel spectaculaire des drones, qui n’ont pas encore tiré parti des progrès rapides de l’IA.

Le décor est planté pour une nouvelle génération de capacités militaires – les guerres de drones – permettant un effet militaire décisif à petit budget, avec de profondes implications pour notre sécurité internationale et nationale.