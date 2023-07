NEW YORK –

Une semaine plus tard, le boom « Barbenheimer » n’a pas faibli.

Sept jours après que « Barbie » de Greta Gerwig et « Oppenheimer » de Christopher Nolan aient conspiré pour établir des records au box-office, les deux films ont eu une tenue inhabituelle dans les salles. « Barbie » a encaissé 93 millions de dollars lors de son deuxième week-end, selon les estimations du studio dimanche. « Oppenheimer » est resté deuxième avec 46,2 millions de dollars. Les ventes des deux films ont chuté de 43% et 44%, respectablement – ​​bien en deçà des baisses habituelles de la semaine deux.

« Barbenheimer » s’est avéré n’être pas un phénomène d’un week-end mais une aubaine continue au box-office. Les deux films combinés ont déjà dépassé le milliard de dollars de ventes de billets dans le monde. Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour la société de données Comscore, l’appelle « un moment décisif pour les films, les cinéphiles et les salles de cinéma ».

« Avoir deux films de studios rivaux liés de cette manière et tous deux se renforçant l’un l’autre – à la fois au box-office et aux termes de leur profil – je ne sais pas s’il y a une maquette pour cela dans les annales du box-office l’histoire », a déclaré Dergarabedian. « Il n’y a vraiment aucune comparaison pour cela. »

Après sa meilleure ouverture de 162 millions de dollars de l’année, la sensation pop infusée de rose de « Barbie » a connu des affaires remarquablement soutenues tout au long de la semaine et du week-end. Le film a devancé « The Dark Knight » de Nolan pour avoir les 11 meilleurs premiers jours dans les salles de toutes les sorties de Warner Bros.

« Barbie » a rapidement accumulé 351,4 millions de dollars dans les salles américaines et canadiennes, un rythme qui en fera bientôt le plus gros succès au box-office de l’été. Chaque jour où il est joué, « Barbie » a gagné au moins 20 millions de dollars.

Et l’effet « Barbie » n’est pas qu’en Amérique du Nord. Le film a rapporté 122,2 millions de dollars à l’international au cours du week-end. Son décompte mondial a atteint 775 millions de dollars. C’est le genre d’entreprise qui étonne même les cadres de studio vétérans.

« C’est un nombre fou », a déclaré Jeff Goldstein, chef de la distribution pour Warner Bros. « Il y a juste un public intégré qui veut faire partie de l’air du temps. Où que vous alliez, les gens portent du rose. Le rose prend le dessus le monde. »

Au milieu de la frénésie, « Barbie » attire déjà beaucoup de cinéphiles assidus. Goldstein estime que 12% des ventes sont des personnes qui reviennent avec des amis ou de la famille pour le revoir.

Pour une industrie cinématographique qui tente de retrouver ses assises pré-pandémiques – et qui se retrouve désormais en grande partie fermée en raison des grèves des acteurs et des scénaristes – les sensations de « Barbie » et « Oppenheimer » ont montré ce qui est possible quand tout s’aligne juste à droite.

« Après la pandémie, il n’y a pas de plafond et il n’y a pas de plancher », a déclaré Goldstein. « Les films qui manquent, manquent vraiment beaucoup de temps et les films qui fonctionnent fonctionnent vraiment beaucoup. »

« Oppenheimer » d’Universal Pictures, quant à lui, ressemble plus à un film de super-héros qu’à un film de trois heures sur des scientifiques qui parlent.

Le drame de Nolan avec Cillian Murphy dans le rôle du physicien de la bombe atomique J. Robert Oppenheimer a jusqu’à présent rapporté 174,1 millions de dollars sur le marché intérieur. Avec 72,4 millions de dollars supplémentaires dans les cinémas internationaux, « Oppenheimer » a déjà dépassé les 400 millions de dollars dans le monde.

Les projections en IMAX sont généralement épuisées. « Oppenheimer » a gagné 80 millions de dollars dans le monde sur IMAX. L’exposant grand format a déclaré dimanche qu’il prolongerait la diffusion du film jusqu’au 13 août.

La meilleure nouveauté de la semaine, « Haunted Mansion » de Walt Disney Co., une adaptation de l’attraction du parc à thème Disney, a été facilement éclipsée par le blitz « Barbenheimer ». Le film, qui a coûté environ 150 millions de dollars, a fait ses débuts avec 24 millions de dollars sur le marché intérieur et 9 millions de dollars de ventes à l’étranger. « Haunted Mansion », réalisé par Justin Simien (« Dear White People », « Bad Hair ») et mettant en vedette un ensemble de LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito et Rosario Dawson, a eu du mal à surmonter les critiques médiocres.

« Parle-moi », le film d’horreur surnaturel A24, s’en est mieux sorti. Il a fait ses débuts avec 10 millions de dollars. Le film, réalisé par les cinéastes australiens Danny et Michael Philippou et mettant en vedette Sophie Wilde, a été présenté en avant-première à minuit au Festival du film de Sundance en janvier et a reçu d’excellentes critiques de la part des critiques (95% frais sur Rotten Tomatoes). Il a été réalisé pour la modique somme de 4,5 millions de dollars.

Alors que les cinémas remplis de cinéphiles ont été une énorme aubaine pour l’industrie cinématographique, la luge a été plus difficile pour Tom Cruise, le soi-disant sauveur des films l’été dernier avec « Top Gun: Maverick ». « Mission Impossible: Dead Reckoning Part I », qui a fait ses débuts la semaine avant l’arrivée de « Barbenheimer », a rapporté 10,7 millions de dollars lors de son troisième week-end. Le film mettant en vedette Cruise et réalisé par Christopher McQuarrie, a rapporté 139,2 millions de dollars au pays et 309,3 millions de dollars à l’étranger.

Au lieu de cela, le hit dormant « Sound of Freedom » a été la sortie non « Barbenheimer » la plus performante en salles. La sortie d’Angel Studios, qui compte les ventes de financement participatif dans ses totaux au box-office, a rapporté 12,4 millions de dollars lors de son quatrième week-end, portant son total à près de 150 millions de dollars.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.