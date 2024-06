L’au-delà très en ligne de Franz Kafka

Harman m’a également montré un moment de « Le Château », un roman inachevé publié après la mort de Kafka, dans lequel l’antihéros K. tente de téléphoner à cette forteresse bureaucratique. « Au début, il n’entend que ce qui ressemble à des chants aigus », a déclaré Harman. Mais après qu’un fonctionnaire soit venu le chercher et l’ait méthodiquement interrogé sur son identité, K. se demande : « Qui suis-je, alors ?

« Kafka était notoirement un juge sévère de lui-même et n’aurait certainement pas souhaité une admiration totalement dénuée d’esprit critique », a déclaré Harman à propos des fans en ligne de l’auteur. Et pourtant, c’est précisément la douloureuse conscience de soi de Kafka qui joue de manière si gagnante sur les réseaux sociaux, parmi des générations de lecteurs qui ont grandi non seulement en décrochant un téléphone, mais en le regardant fixement.

Ce que Harman a décrit comme « la capacité de Kafka à faire preuve de détachement humoristique », son « auto-ironie » et son « sens de l’humour espiègle » sont désormais du style maison de TikTok. Suivre les obsessions et les blagues internes de la plateforme – et résister à la chaleur de l’attention virale – nécessite une attitude espiègle envers sa propre vie émotionnelle. Une de mes vidéos Kafka préférées saute de la configuration des tendances « Les hommes n’ont que quatre humeurs. » Dans cette version, les ambiances sont les suivantes : « Se réveiller comme un insecte répugnant, apprendre à vivre comme un insecte, être rejeté par les gens, abandonner la vie. »

Pour obtenir plus d’indices sur l’attrait contemporain de Kafka, j’ai appelé Becca Rothfeld, critique de livres non romanesques au Washington Post. Mais j’ai d’abord composé plusieurs fois le mauvais numéro, déclenchant à plusieurs reprises un enregistrement vocal qui m’informait que j’avais « atteint un numéro non fonctionnel à la Chambre des représentants ». Lorsque nous nous sommes finalement connectés, Rothfeld a déclaré : « Essayer d’appeler un numéro qui ne fonctionne pas à la Chambre des représentants est très kafkaïen. »

Rothfeld a écrit l’introduction d’une nouvelle anthologie de nouvelles : «Une cage à la recherche d’un oiseau : dix histoires kafkaïennes», qui comprend des œuvres de Joshua Cohen et Tommy Orange. Dans beaucoup d’entre eux, la sensibilité de Kafka est projetée dans des labyrinthes numériques. Dans « Hygiène », Helen Oyeyemi imagine un échange de SMS entre un homme et une femme dans une relation informelle qui dégénère énormément lorsque l’amie de la femme prend le contrôle de son téléphone. Et dans « God’s Doorbell », Naomi Alderman explore une société humaine utopique construite au sommet d’une classe d’« outils de pensée machine » qui ressemblent à des chatbots évolués – une société ébranlée après que les humains ont dit aux machines de construire une tour pour Dieu.

« Kafka, lorsqu’il écrivait, décrivait une expérience relativement nouvelle », a déclaré Rothfeld à propos de sa description d’incidents bureaucratiques absurdes. Gregor Samsa se plaint que son métier de voyageur de commerce n’est qu’une succession « d’échanges humains toujours changeants et jamais durables ». Après s’être transformé en insecte, il se couche au lit au lieu de se présenter au travail, alors son manager le retrouve chez lui et lui donne une évaluation négative de ses performances à travers la porte verrouillée de la chambre.