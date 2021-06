Sonor est l’un des nombreux labels des dernières décennies qui ont ressuscité les classiques italiens du genre des bibliothèques européennes (en juillet, il sortira la bande originale perdue de Nico Fidenco pour le film de 1977 « Emmanuelle en Amérique » et « Utopia » de Sandro Brugnoli). Des années 1960 aux années 1980, il y avait beaucoup d’argent à gagner dans les thèmes : les producteurs de télévision et de radio avaient besoin de musique pour accompagner les génériques, les scènes d’action ou d’amour, les séquences de jeux télévisés ou la publicité. Les compositeurs bien formés avaient accès à de grands ensembles et à de grands budgets, et les Italiens en particulier se balançaient pour les clôtures.

« Vous écoutez beaucoup de ces trucs et vous riez parce que vous êtes comme, cela a été enregistré sur du matériel extrêmement cher, et il n’y a aucun moyen qu’ils pensaient que ce thème fonctionnerait dans n’importe quel film », a déclaré Mike Wallace, un collectionneur de San Diego qui a produit un compilation de l’œuvre du compositeur italien Piero Umiliani en 2017. « C’est juste trop dehors. »

Le récent album du producteur et compositeur Adrian Younge « Le nègre américain » incorpore des fioritures orchestrales similaires sur des backbeats nets. « C’était comme si on demandait à des musiciens de formation classique de faire de la musique noire moderne, mais pour l’Europe, vous auriez donc ces orchestrations folles, mais ce sera toujours funky », a déclaré Younge. « Ils avaient beaucoup plus de latitude parce qu’ils ne faisaient pas cette musique pour un public en particulier », a-t-il ajouté. « Donc, s’ils avaient besoin de quelque chose de dramatique, ils pourraient juste faire le plus fou [expletive] et n’aurait pas à faire face à quelqu’un qui dit: « Ce n’est pas assez pop. »

Parce qu’il n’avait pas de vie commerciale, la production de nombreux compositeurs talentueux est restée cachée pendant des années. Mais à la fin des années 1990, des labels comme Easy Tempo ont commencé à rééditer des bandes originales et des compilations d’œuvres italiennes. En déposant ces pépites vieilles de plusieurs décennies dans le diagramme de Venn des producteurs de hip-hop, des collectionneurs de disques et des fans de l’éphémère le renouveau du salon, cela a créé une ondulation.

Ennio Morricone, le compositeur le plus connu pour ses partitions dramatiques pour les soi-disant « westerns spaghetti » comme « Le bon, la brute et le truand », était le plus important à cette époque de la musique italienne. Mais au fur et à mesure que les collectionneurs ont commencé à dénicher les enregistrements d’Umiliani, Brugnoli et Alessandro Alessandroni, le puits de talent italien a commencé à sembler beaucoup plus profond.