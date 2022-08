L’attrait du Wrexham AFC et les réalités du football des ligues inférieures

La nouvelle série documentaire est une lettre d’amour à Wrexham, et celle que Ryan Reynolds et Rob McElhenney espèrent créer un lien durable entre un public américain et une ville galloise. Patrick McElhenney/FX

“Welcome to Wrexham” est enfin là et avec lui, nous avons le premier vrai aperçu derrière le rideau du plan directeur de Ryan Reynolds et Rob McElhenney pour acheter une équipe galloise dans la cinquième division du football anglais et en faire une force mondiale.

Ou, du moins, les regards que nous sommes autorisé à voir. C’est une série documentaire faite par ses sujets, après tout. Et le fait que les dispositions respectives de Reynolds et McElhenney soient si similaires à certains des personnages qu’ils dépeignent dans le film ne fera certainement pas grand-chose pour dissuader les personnes qui se méfient encore de leur prise de contrôle à Wrexham; cela n’atténuera pas non plus les critiques qui pensent qu’il s’agit plus d’un coup de publicité que d’une histoire d’amour sérieuse entre des acteurs hollywoodiens et une ville ouvrière galloise.

Malgré ce piège potentiel, “Welcome to Wrexham” de Disney et FX ne craint ni la comédie ni le sérieux inhérent à sa prémisse. Et, alors qu’il serpente à travers les deux premières années de la propriété nord-américaine du club, le tableau peint est celui qui montre clairement à quel point Wrexham et Wrexham AFC sont vraiment entrelacés.

Un conte nord-américain

Bien qu’il y aura de nombreuses scènes et moments pour plaire aux fans les plus chevronnés du jeu, peu importe d’où ils viennent, il s’agit d’un spectacle fermement destiné au public nord-américain, avec peu de contexte pour le football britannique et son cadre. Les termes d’argot anglais et gallois sont traduits dans leurs équivalents américains, ce qui est pratique. Il y a une explication du système de promotion et de relégation. Il y a la déclaration de fait simple mais nécessaire que si les plus grands joueurs vedettes du monde reçoivent des salaires royaux, la majorité de Wrexham et leurs équipes rivales paient à leurs joueurs des salaires comparables à votre travail moyen de 9 à 5.

Il est clair qu’une partie de la joie du jeu pour Reynolds et McElhenney était le processus d’apprentissage lui-même, cependant, et cela se reflète dans la façon dont le spectacle est fait. McElhenney explique même comment la nature unique de la promotion et de la relégation, une caractéristique absente de tous les grands sports américains, l’a aidé à devenir accro à l’idée de posséder un club en premier lieu.

En regardant l’émission, on a l’impression que même si ce duo nord-américain prétend n’avoir aucune idée de ce qu’il fait, il a toujours été captivé par les possibilités romantiques du système britannique, et qu’il est possible pour les téléspectateurs qui regardent à la maison d’attraper leur bug de la même manière. À tout le moins, ils apprendront où se trouve Wrexham sur une carte.

La vie dans la Ligue nationale de football est difficile

Le temps passé à regarder la vie en dehors de la Ligue de football est inébranlable. Même si le club et ses fans s’adaptent à leurs nouveaux propriétaires célèbres, les dures réalités de l’équipe sont rapidement mises à nu. Une bonne majorité de l’équipe et de son personnel d’entraîneurs ont des contrats qui s’achèvent à la fin de l’année. Le sol est usé, pour dire les choses poliment. Les vestiaires sont petits et exigus, et la chose la plus proche que ces joueurs obtiennent d’une salle de soins médicaux est un banc placé au milieu de ce vestiaire.

Au-delà des réalités physiques se trouvent les réalités mentales et émotionnelles. Dans le deuxième épisode, les téléspectateurs rencontrent le milieu de terrain vétéran de Wrexham, Paul Rutherford. Ils voient des photos de sa famille et le voient jouer avec ses enfants pendant qu’il parle de ses espoirs et de ses rêves pour l’avenir avec Wrexham au milieu de la nouvelle propriété à venir. Dans presque le même souffle, vous entendez le processus de réflexion d’un joueur qui sait exactement comment fonctionne le système de promotion et de relégation : “Je veux en faire partie. Mais pour aller de l’avant, il faut être réaliste sur les choses. Et je suis un ancien homme d’État du groupe.”

Le documentaire n’est certainement pas impitoyable dans la façon dont il présente ses sujets, mais ces sujets sont montrés à la fois à leurs points les plus élevés et les plus bas dans une mesure égale. Et tandis que la joie et l’espoir que le système de promotion et de relégation peut permettre aux fans sont présents dans la série, certaines de ses réalités les plus écrasantes le sont également.

Malgré le pouvoir des étoiles, le personnage principal est Wrexham lui-même

Il y a un groupe en vedette dans “Welcome to Wrexham” nommé The Declan Swans. Pour les besoins de l’émission, au moins, ils pratiquent et jouent une seule chanson, encore et encore :

À moins d’un kilomètre du centre-ville

Un vieux stade célèbre qui s’effondre

Personne n’a investi autant qu’un centime

Amenez Deadpool et Rob McElhenney

C’est intelligent et accrocheur dans la façon dont de nombreuses chansons conçues pour être chantées par des foules de supporters de football ivres sont intelligentes et accrocheuses. La seule différence pour The Declan Swans est que les gens le chantent réellement. “Personne n’a jamais chanté aucune de nos chansons auparavant”, a déclaré le batteur Mark Jones à la caméra, souriant un peu incrédule.

La chanson que “Welcome to Wrexham” chante encore et encore est une lettre d’amour à la ville, à ses habitants et aux supporters, au personnel et aux joueurs qui se réunissent à The Racecourse Ground, le cœur officieux de la ville. Alors que les propriétaires et les stars de la série ici sont plus grands que nature, les joueurs et les fans sont tout sauf. Et le spectacle brille le plus lorsqu’il explore les détails de la vie de ces personnes : leurs problèmes familiaux, leurs triomphes professionnels, leurs peurs médicales. Pour ce qui ressemble à la première fois, quelqu’un chante leur chansons aussi.

Cela ne veut pas dire que la série est complètement dépourvue de sens du show-business et de morceaux évidemment scénarisés, et ceux-ci vont très probablement frotter certaines personnes dans le mauvais sens. D’ailleurs, toute l’entreprise de la naissance de la série n’est certainement pas au-dessus de la critique : est-il moralement juste et correct de devenir propriétaire d’une équipe en sachant que vous voulez transformer le processus en contenu ?

Pour leur part, Reynolds et McElhenney n’hésitent pas à vouloir faire de Wrexham une série documentaire, et en disent même autant dans leur présentation au Wrexham Supporter’s Trust avant que le groupe ne vote sur l’opportunité de vendre le club à la paire ou non.

La propriété et l’investissement de Reynolds et McElhenney dans la communauté de Wrexham peuvent-ils inspirer le succès du football sur le terrain? Le temps nous le dira. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Mais votre réponse à cette première question déterminera très probablement ce que vous pensez de la série. Pouvez-vous faire confiance aux hommes qui réalisent un documentaire sur eux-mêmes ? Et est-ce que faire le documentaire en premier lieu nie ce qu’ils ont fait pour le club ?

S’il y a une chose à dire pour le couple d’acteurs, c’est qu’ils ne sont pas les stars de “Welcome to Wrexham”. Wrexham est. Et à travers tout cela, on a le sentiment que le Wrexham AFC sera le navire qui transportera la ville à travers la houle de la vie. Peu importe à quel point le quotidien devient simple ou complexe, l’équipe a le pouvoir de guider ses partisans à travers ces tempêtes.

Et même dans la cinquième division du système anglais, il y a des moments d’espoir, des moments de rêve, un phare qui apparaît à travers le brouillard. Cette lueur d’espoir qui se transforme en quelque chose de plus est la joie de “Bienvenue à Wrexham”. Et si l’équipe de Reynolds et McElhenney peut reproduire ce sentiment sur le terrain aussi bien qu’ils l’ont présenté dans la série documentaire, il serait difficile de dire que leur mandat de propriété n’est pas bien parti.