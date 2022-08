L’attrait de l’alcool – Shaw Local

Depuis des générations, l’alcool est présent. Il a servi à nous unir en communauté, à nous garder en bonne santé et à nous conduire à la sainteté. “Les célébrations des transitions importantes de la vie, telles que le mariage, l’obtention du diplôme et la mort, incluent souvent de l’alcool”, a expliqué le Dr Beth Plachetka, LCSW, EdD et propriétaire de Safe Harbor Counseling. “Il a également été utilisé historiquement à des fins médicales comme antiseptique et analgésique, et est parfois utilisé lors de célébrations religieuses.”

Selon le Dr Beth, le défi de la consommation appropriée d’alcool réside dans la nature humaine et la biologie. “Les êtres humains sont des animaux sociaux et ont tendance à suivre la foule”, a-t-elle déclaré. “La conscience de soi est difficile à atteindre dans des situations émotionnellement chargées, ce qui entraîne un manque de jugement.”

Comme les humains sont conçus pour développer des habitudes qui permettent l’énergie pour la créativité, nous avons tendance à éviter de nous refuser quoi que ce soit, même les choses que nous savons ne sont pas bonnes pour nous. “Le défi d’une consommation appropriée d’alcool réside dans son impact sur notre système nerveux autonome, ou ANS”, a ajouté le Dr Beth. “Lorsque le SNA, composé du cerveau et de toutes ses sous-parties, doit se surveiller sous l’influence, des interprétations et des résolutions inexactes en résultent.”

L’alcool est métabolisé à raison d’environ un verre par heure, mais peut être détecté dans l’urine pendant 12 heures. Le taux de métabolisation est affecté par le sexe, le type d’alcool et d’autres facteurs. “Nous sommes conscients de l’impact de la consommation d’alcool sur la santé”, a déclaré le Dr Beth. “Les cancers, les maladies cardiaques, l’atrophie cérébrale, le syndrome d’alcoolisation fœtale, l’intoxication alcoolique et les symptômes de sevrage alcoolique sont des conséquences malheureuses potentielles d’une consommation excessive d’alcool.”

La solution est simple et directe, mais difficile à mettre en œuvre ; la consommation d’alcool doit être limitée ou éliminée. “L’abnégation nous rend émotionnellement et psychologiquement plus forts”, a déclaré le Dr Beth. “Nous sommes moins contrôlés par les circonstances extérieures et sommes moins susceptibles de prendre des raccourcis vers le succès.”

Pour être indépendant, en bonne santé et émotionnellement et psychologiquement fort, pratiquez l’art de l’abnégation. Si vous êtes aux prises avec une dépendance à l’alcool, veuillez contacter les Alcooliques Anonymes au www.aa.org .

