L’attrait de la renommée chinoise persiste au concours de Vancouver

Les huit femmes faisant la queue pour répondre aux questions comprenaient un pédiatre, un assistant juridique et un professeur de piano.

Mais debout sur scène en bikini au River Rock Casino de Richmond, en Colombie-Britannique, elles n’avaient qu’un seul objectif : devenir la prochaine Miss chinoise de Vancouver.

La popularité du concours de 27 ans témoigne à la fois de l’attrait continu de la célébrité à Hong Kong et du show-business chinois, et de ce qu’un expert a appelé «l’aura» entourant les artistes sino-canadiens de l’autre côté du Pacifique.

Lire la suite:

Vancouver est depuis longtemps une source de talents pour les scènes de divertissement de Hong Kong et de la Chine continentale, et l’attraction mutuelle persiste malgré les récentes tensions politiques liées à la répression de la dissidence à Hong Kong et les allégations d’ingérence politique chinoise au Canada.

L’histoire continue sous la publicité

Le professeur de danse Yi Yi Wang, 19 ans, qui a été annoncé vainqueur du concours le 3 décembre, espère devenir acteur et militant écologiste.

Loin d’être découragée par les tensions politiques, Wang pense que son éducation à l’Université de la Colombie-Britannique, où elle prépare un diplôme en relations internationales, peut être transformée en un avantage dans l’industrie cinématographique chinoise. Elle est également ouverte aux opportunités dans l’Ouest.

“Je suis quelqu’un qui a grandi en Chine et étudié à Vancouver, donc je suis très conscient des deux cultures et je ne pense pas qu’il y ait un conflit à ce que je poursuive le divertissement ailleurs parce que mon objectif final est de connecter des gens du monde entier. ensemble », a déclaré Wang, qui a commencé à participer à des concours à l’âge de 15 ans.

Le concours, organisé par Fairchild TV, joue un rôle clé dans l’identification des talents pour le show business en langue chinoise. Les anciens lauréats qui ont trouvé la gloire et des carrières à Hong Kong en tant que chanteurs ou acteurs incluent Bernice Liu qui a gagné en 2000, Eliza Sam qui a gagné en 2009, Erica Chui en 2011 et Gloria Tang en 2012.

Toutes ont ensuite été couronnées Miss Chinese International à Hong Kong, un titre qui a été détenu par au moins six Vancouvérois et deux de Toronto, selon TVB, le réseau de télévision de Hong Kong qui organise le concours. Les gagnants de Miss Chinese International se voient proposer des contrats avec TVB.

L’histoire continue sous la publicité

Wang a déclaré qu’elle avait également en vue le titre de Miss Chinese International.

“Pour l’instant, j’aimerais continuer mon travail en tant que Miss Chinese Vancouver pour représenter la ville en faisant plus de travail bénévole et en redonnant à ma communauté locale”, a-t-elle déclaré.

Lire la suite:

Le musicologue de l’Université de la Colombie-Britannique, le Dr Hedy Law, a déclaré que les idoles sino-canadiennes profitaient de ce que les auditoires chinois et hongkongais percevaient comme leur « sophistication ».

«Ils sont plus grands, beaux et ils parlent si bien anglais. Beaucoup de gens (en Chine et à Hong Kong) se disent : “wow, ils sont tellement fantastiques”, a déclaré Law, professeur agrégé à l’École de musique de l’UBC, qui a récemment aidé à organiser un concours de chansons Cantopop, ou musique pop cantonaise, pour élèves.

“Il y a une sorte d’aura autour des Canadiens d’origine chinoise et parfois, même si leur cantonais et leur mandarin ne sont pas parfaits, voire un peu décalés, les gens les trouvent toujours très mignons et attirants.”

Le divertissement de Hong Kong a entretenu des liens étroits avec Vancouver dans les années 1980 et 1990, lorsque des stars telles que l’idole de Cantopop et l’acteur Leslie Cheung ont déménagé au Canada, mais Law a déclaré que le lien remonte à bien plus loin.

Law a déclaré qu’un “réseau de divertissement transpacifique” existait parmi la diaspora de langue chinoise il y a un siècle.

L’histoire continue sous la publicité

“Lorsque vous parlez de l’industrie du divertissement, vous devez vous rappeler : l’industrie du divertissement suit toujours la communauté”, a déclaré Law.

Laws a fait remonter les liens aux années 1920, lorsque des musiciens de langue cantonaise de Hong Kong et de Guangzhou, dans le sud de la Chine, voyageaient par bateau pour se produire à Vancouver, où leurs talents musicaux se sont épanouis.

Elle a déclaré que le phénomène persiste, des personnalités de l’industrie musicale de Hong Kong se rendant à Vancouver pour à la fois s’imprégner de la culture locale du divertissement et partager leurs connaissances. Les artistes de Hong Kong continuent de bénéficier d’un solide soutien lors de leurs tournées à Vancouver, a déclaré Law.

Lire la suite:

Le boys band de Cantopop Mirror était à Vancouver ce mois-ci pour promouvoir la nouvelle saison de Faiseur de roiune émission de télé-réalité qui cherche à identifier les idoles de la pop chinoise parmi un groupe de candidats nord-américains, dont beaucoup de Vancouver.

“Il n’est pas surprenant de voir Mirror venir en ville car nous avons le public ici et nous avons toujours le réseau d’affaires du divertissement”, a déclaré Law.

“Ce que nous voyons maintenant est essentiellement la continuation du même type de réseau.”

Renee Jan, diplômée en sciences médicales de l’Université Queen’s, a été la première finaliste du concours Miss Chinese Vancouver de cette année.

L’histoire continue sous la publicité

Elle espère signer avec une société de divertissement pour poursuivre une carrière musicale.

Elle s’inquiète plus de la façon dont son mandarin se comportera dans un environnement chinois que des préoccupations politiques. Le mandarin est principalement parlé en Chine continentale, tandis que le cantonais prédomine à Hong Kong.

“Si (ma carrière) est en Asie, j’ai l’impression que j’aurais un peu plus de mal à cause de mon mandarin”, a déclaré Jan.

Elle a dit qu’elle craignait également de laisser sa famille et ses amis au Canada.

Lire la suite:

Tous les candidats à Miss Chinese Vancouver ne voient pas un avenir dans le show business.

La deuxième finaliste, le Dr Nicole Tanner, 27 ans, était pédiatre à Hong Kong, où elle a également joué une comédie stand-up. Elle a réussi à combiner les deux domaines dans une campagne de sensibilisation du public sur le cancer du côlon, dans laquelle elle s’est habillée en costume de “caca”.

Bien qu’elle aime être sur scène, le prochain objectif de Tanner est d’obtenir une licence médicale au Canada. Elle a immigré il y a à peine trois mois et n’a pas l’intention de retourner à Hong Kong dans l’immédiat.

Et si quelqu’un lui offrait un contrat de showbiz de plusieurs millions de dollars en Chine ou à Hong Kong ?

L’histoire continue sous la publicité

“Ce n’est pas une question d’argent”, a déclaré Tanner. “Il s’agit plus de ce que je pense qui vous comble, et pour moi, la chose la plus importante est que je vais au travail tous les jours heureux et que je me réveille chaque matin excité d’aller travailler. Et c’est ce que le fait d’être pédiatre m’a apporté, donc je ne pourrais jamais abandonner ça.

Tanner, dont la mère Maur Yeung était candidate à Miss Hong Kong en 1991, a déclaré qu’elle avait rejoint le concours de Vancouver pour relever le défi et se faire des amis.

Law a déclaré que les industries du divertissement de Hong Kong et de Chine étaient “prudentes et attentives” aux changements géopolitiques.

« Vous ne suivez pas la musique pour comprendre la politique. Vous comprenez toujours la politique et ensuite vous voyez quel genre d’impact cela a sur la culture, y compris la musique », a déclaré Law. “Ce que j’ai découvert, c’est que les professionnels de l’industrie sont encore plus attentifs que les consommateurs à ce qu’ils produisent.”

Elle a déclaré que les connexions transpacifiques de l’industrie du divertissement persisteraient, quelles que soient les tensions.

« Vous savez, certains de mes étudiants m’ont dit que leurs parents avaient immigré ici dans les années 1980 et 1990. Ils ont grandi en écoutant Leslie Chueng même s’ils ne parlaient pas la langue », a déclaré Law, ajoutant que la musique créait un lien intergénérationnel.

« La communauté ne s’estompe pas, elle ne décline pas. Il est en fait en pleine expansion.

L’histoire continue sous la publicité





2:02

Un agent de sécurité attaqué dans le quartier chinois de Vancouver retourne au travail, mais pas pour longtemps



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 décembre 2022.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.